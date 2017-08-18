Aklını kullan, yeteneklerinin büyüklüğü değil onu nasıl kullandığın önemlidir.

Gün boyunca Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Ayın bu konum da hareket etmesi genelde bağımlılıklarımızı sorgulayacağımız bir zaman dilimi içerisinde olduğumuzu gösteriyor. Yengeç burcunun en önemli zaafı herkese annelik yapma duygusunu abartma eğilimidir. Yengeçler kendilerine acı veren insanlara karşı aşırı merhamet ettiklerinden dolayı kendi bağımlılıklarının arkasına saklanmayı tercih ederler. Çünkü bu mazeret onları duygusal anlamda rahatlatmaktadır. Ay-Jüpiter karesinin de aktifleşmesiyle kişisel riskleri üzerimize almaktan kaçarak, yerine geçmişimizdeki insanları suçlayarak bundan kurtulmaya kendimizi itebiliriz. Vicdanlı olmakla başkasına acımak arasında ise önemli bir çizgi vardır. Bunu iyice ayrıştırmalıyız. Bugün diğer günlere göre duygusal anlamda daha zorlayıcı hissedebiliriz. Sabırsız ve huzursuz duygumuz bize ne yönde karar vermemiz gibi konularda etik olmayan davranışlara itebilir. Yok olmak istiyorsan eğer mücadeleyi bırak, var olmak istiyorsan da mücadeleye devam et. Yaşamdaki zorluklar seni bitirmek için değil, gerçek potansiyelini açığa çıkarıp seni daha değerli kılmak için vardır. Senin eğer bir teknen var ise ve o kıyıda bağlı bir şekilde duruyorsa ve sen bununla övünüyorsan bunun hiçbir anlamı yoktur. Eğer sen bu tekneyi kullanıp açılıyorsan, balık tutuyorsan veya daha girişimsel hareketlerde bulunuyorsan bunun anlamı o zaman vardır. Kullanamadığınız bir şey ile lütfen övünmekten vazgeçin. En önemli keşiflerden birisi insanın düşünce ve tavırlarını değiştirerek hayatını yapılandırabileceğini fark etmesidir. İnsan dünyada dış çevrenin değil kendi bakış açılarının kurbanı olur. Kalite, huzur ve mutluluk senin varış noktası olmamalı, yolculuğunun niteliği olmalıdır. Sen her zaman kaliteli olmalı, bunun için kendini daima birinci sıraya koymalısın. Bencil anlamda değil, potansiyelini açığa çıkarmak için ve kendini anlamak için bunu yapmalısın.

Gelelim günün tavsiyeli hikâyesine;

Günün birinde ihanetin adı göçmen bir kuşa verilmiş, Sadakatin adı ise; bir serçeye…

Göçmen kuş bütün bahar ve yaz boyunca küçük köyün üstünde serçeyle birlikte uçmuş. Küçük sinekleri, kurtları yemişler, Kış yağmurlarıyla şaha kalkmış, derelerden su içmişler.



Masmavi gökyüzünde dans etmişler, Çiçek açan ağaçlara konup, papatya tarlalarında gezmişler... Birbirlerine söz vermiş kuşlar; Ayrılmayacağız diye.



Ama kış gelmiş, Göçmen kuş adına yakışanı yapmaya kararlıymış, Serçe ise her zamanki gibi sadık ama sevgisindeki tutkusundan da vazgeçmeyecek kadar gerçekmiş.



Serçe için, Ayrılık acı ve ihanet kötü bir şeymiş, Ama göçmen kuş için yaşamak her şeyden önemliymiş. Göçmen kuş, baharların tatlı eğlencesiymiş ve sadece gel demiş serçeye benle beraber...



Başka bir bahara uçalım. Serçe ise burada bekleyelim demiş yenibaharı ama kış acımasızdır demiş göçmen, Yaşayamayız burada, aç kalır üşürüz demiş.



Serçe hayır demiş berabersek korunuruz kötülüklerinden kışın birbirimize duyduğumuz sevgi güçlendirir bizi demiş. Göçmen inanmamış serçeye hayır demiş gidelim.

Serçe için gitmek nasıl bir ihanetse yaşadığı yere Kalmakta aynı şekilde ihanetmiş sevgilisine…

Ve karar vermiş sevgiyi seçmiş ve Uçacakmış yeni bir bahara...



Göçmen ve serçe çıkmışlar yola, Ama serçe zayıfmış, onun kanatları uzun uçuşlar için değilmiş. Dayanamayacakmış bu yola Oysa göçmenin kanatları güçlüymüş Çünkü o hep kaçarmış kışlardan hep gidermiş zorluklarından kışın yenibaharlara…

Bir fırtına yaklaşıyormuş. Göçmen hızlı gidiyormuş fırtınadan, yakalanmayacakmış. Âmâ serçe iyice zayıf kalmış, yavaşlamaya başlamış Göçmene duralım demiş artık.



Biraz dinlenelim diye yalvarmış serçe sevdiceğine, Göçmen itiraz etmiş, fırtına demiş bizi öldürür, ölürüz. Serçe çok fırtına görmüş, kurtuluruz demiş. Ama göçmen yürü demiş serçeye birazdan okyanuslara varacağız.

Serçe sevgisine uymuş ve peşinden son bir gayretle gitmiş göçmenin ve birazdan varmışlar okyanusa kurtuluşuymuş bu büyük deniz göçmen için çok iyi bilirmiş buraları ama serçe ilk kez görüyormuş ve sanki gökyüzünden daha büyükmüş bu yeni mavi okyanus.



Serçe artık dayanamıyormuş, Son bir sevgi sesiyle seslenmiş göçmen kuşa

Artık gidemiyorum. Göçmen serçeye bakmış, bakmış ve onu kaderine terk ederek devam etmiş yoluna…



Okyanus çok büyükmüş, serçe ise çok küçük. Serçenin sevgisi de çok büyükmüş ama göçmen kuşun ki çok küçük...



Dememiz o ki; Bir İNSAN bilmiyorsa ne istediğini, hem seni ziyan eder hem de kendini... Dibini görmediğin suya dalmadığın gibi, sonunu bilmediğin sevgiye teslim etme kendini. Bu hikâyeden geriye sadece;

Mavi sularında okyanusun bir minik SADAKAT... Yeni bir baharın koynunda ise koca bir İHANET kalmış…

Ne demek istediğimi anladığınızdan çok eminim. Mesaj alındıysa bir kahve içmeye hak kazandınız J

İyi Hafta sonları dilerim. Pazartesi görüşmek dileğiyle…