Akıllı insan kimseyle yarışmaz, böylece kimse onunla yarışamaz

Günaydın herkese.... Ay kova burcunda ilerliyor ve Mars adım adım koç burcunda en etkili ve yetkili olduğu sürece doğru geliyor.
Hali hazırda Ay kova burcunda olduğuna göre biraz sizlerle astroloji üzerine dertleşeyim.
Biz astroloji ilmi ile uğraşanlar ve bu konuda çeşitli araştırmalar yapanların sizlere karşı çok önemli sorumluluklar altında olduğunu düşünüyorum. Kendi hayatlarımıza ve duygusal durumlarımıza her şeyden daha çok önem vermeliyiz.
Kendi tutku ve ihtiraslarını yok sayamayan ve bunu törpüleyemeyen biri size yardımcı maalesef olamaz. Bizim işimiz başkalarının duygularını anlayabilmek ve empati kurabilmektir. Çünkü astroloji sizin karanlık yönlerinizi tanımanıza yardımcı olur. Siz karanlık yönlerinizi tanıdığınız da başkalarını daha rahat anlarsınız. Ama bu işi ticari boyutta yapma kararı alırsanız işte orda dünyevi imtihanınız başlar ve ihtiraslarınızın kurbanı olursunuz.
Bunlardan o kadar dolu var ki, bazen hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. İnsan da insanın imtihanı. Tüm cehaletiyle ve hırsıyla geliyor size çarpıyor ve siz susmak için direniyorsunuz. İşte bu sabır ve güç içinizden çıktıkça insan mükemmel bir varlığa dönüşmeye başlıyor ve adeta o kendini bilmezler sayesinde bir kahraman oluyorsunuz.
Ben açıkçası burada ince bir sitemimi sizlerle paylaşayım. Türkiye düzleminde “Astrolog” ifadesi beni çok ürkütüyor. Bu alanda o kadar fazla kişiyiz ki ve her yıl bu sayı her zamankinden o kadar çok artıyor. Sorun aslında bu işi yapanların artması ya da çok olması filan değil. Artsın hatta daha çok olalım hatta herkes bu kıvama gelmeli fikrindeyim ama topluma hitap etmek ve Astrolog unvanı altında anılmak bilgelik ve olgunluk isteyen bir sanat.
Yani çok içsel bir yolculuk biçimi. Kişinin yeteneklerinin de olması gerçeği muhakkak var. Yetenek derken bir doktorun ya avukatında psikoloğunda kendi yetenekleri olması gereklidir ki işini yapabilsin. Yetenekli olanlar her zaman işlerinde daha görünür bir hale gelirler. Bu bir gerçektir. Olmayanlar popülarite sağlayarak ya da başkalarının gölgelerinde oraya buraya saldırarak, kavga ederek, insanları inciterek yaşantılarını sürdürüp kendilerini ispat etmek durumunda sıkışıp kalırlar. Bu her meslek altında olsa da bizim bu yaptığımız iş içinde oldukça gerçektir.
Gerçek bir gökyüzü okuyucusu, gökyüzünü incelerken yeryüzünde insanların kusurlarını yüzlerine vurarak saldırganlaşmaz. Aksine yapıcıdır. Kusurları örten ve yol gösterendir. Bu yönünü tarafsızca herkese uygulayandır. Sadece danışmanlık verdiği kişilere uygulayan ya da menfi ilişkileri olanlara uygulayan kişi değildir. Bu ince bir çizgidir ve aşağısı uçurumdur. Bilinçsiz olan astrolog kişisi aşağının uçurum olduğunu bilmez. İpin üzerinde öyle gider ve hiç olmadık bir yerde yüzleşir.
Şöyle düşünün ben size bir instagram postunda yazı hazırlıyorum ve diyorum ki “Güç çekişmelerine dikkat edin, birileri tarafından manipüle edilebilirsiniz ve sakin olun. Kıskançlıklar içinde ihtiraslarınızın kurbanı olmayın” diye yazıyorum.
Bir sonraki İnstagram postum da başka bir meslektaşımı manipüle ediyorum ve empatiden yoksun bilginin gerçek yönünü bilmeden karşımda aynı çatı altında bu işi yapan kişiyi saygısızca suçlayıp, ağır ithamlarda bulunuyorum. Kendini bilmezce ve agresif bir şekilde topluma hitap eden yönümü bu şekilde kullanıyorum. Varsayalım ki had bildiriyorum ve haksızlıklara karşı duruyorum. Bunun daha doğru yolları olabilir. Eğer haklıysam daha sakin ve daha kendi ilişkilerim içerisinde hakkımı arayabilirim. Hukuksal olabilir ya da giderim böyle bir iddiam varsa dava açarım vs.… Öyle değil mi? Eğer buradan bir saldırı yapıyorsam işime ve bu ilme saygısızlık yapıyorumdur.
Şimdi size soru?
Tanımadığınız birini, sevmiyorum ve ondan hoşlanmıyorum nasıl diyebilirsiniz?
Ben tanıdıklarıma bile diyemediğim için size soruyorum.
Peki bir soru daha?
Hadi sevmiyorsunuz diyelim?
İnsanın koşulsuz sevilmesi gerektiğini iddia eden mutlu olmasını söylediğiniz bir iş yapıp nasıl doğru yansıttığınız düşünüyorsunuz?
Bu yüzden, bir gün birileri açar okur diye bu fikrimi buraya bırakıyorum. Asla ve asla bu işi icra ettiğim bir meslektaşlarımla bu noktada olmama kararım var. Mecbur bırakılırsam bununla ilgili hukuki yaklaşımlarım olur ve bu tarz bir yol çizerim.
Ben tüm meslektaşlarımı çok seviyorum ve saygı duyuyorum.
Çok zor işler içinde olduğumuzu ve ülke içinde zaten kabul görülmeyen, anlam verilmeyen bir yanımız olduğunu bilerek daha makul olmalarını tavsiye ediyorum.
Hatta beni kendi içinde hedef yapmış biri varsa şöyle bir tavsiyede bulunabilirim.
Ben zaten bu kategoride yarışmıyorum.
O yüzden siz astrolog olun ben gökyüzünden ilham alan bir köşede okuyucuları ile duygularını paylaşan bir araştırmacı-yazar olayım…
Benim gökyüzümü kirletmeyiniz…
GÖKYÜZÜNDE NELER OLUYOR?
Beklentilerinizi ayarlamalısınız.
Ay Kova burcunda ilerliyor. Aşk hayatınız, sizi bugün kendinize biraz huzursuz hissettirebilir. İlişkisi olmayanlar, bugün kendilerini yeni başlangıçlara hızlı bir şekilde sürükleyebilirler. Rahatlamaya çalışın ve saplantılarınıza mahal vermeyin. Eğer bir ilişkiden beklentinizin ne olduğunu tam olarak belirlerseniz, ilişkinizdeki huzuru kolaylıkla yakalarsınız. Öncelikle ne istediğinizi iyi bilin.
Akıllı insan kimseyle yarışmaz, böylece kimse onunla yarışamaz
Günaydın herkese.... Ay kova burcunda ilerliyor ve Mars adım adım koç burcunda en etkili ve yetkili olduğu sürece doğru geliyor.
Hali hazırda Ay kova burcunda olduğuna göre biraz sizlerle astroloji üzerine dertleşeyim.
Biz astroloji ilmi ile uğraşanlar ve bu konuda çeşitli araştırmalar yapanların sizlere karşı çok önemli sorumluluklar altında olduğunu düşünüyorum. Kendi hayatlarımıza ve duygusal durumlarımıza her şeyden daha çok önem vermeliyiz.
Kendi tutku ve ihtiraslarını yok sayamayan ve bunu törpüleyemeyen biri size yardımcı maalesef olamaz. Bizim işimiz başkalarının duygularını anlayabilmek ve empati kurabilmektir. Çünkü astroloji sizin karanlık yönlerinizi tanımanıza yardımcı olur. Siz karanlık yönlerinizi tanıdığınız da başkalarını daha rahat anlarsınız. Ama bu işi ticari boyutta yapma kararı alırsanız işte orda dünyevi imtihanınız başlar ve ihtiraslarınızın kurbanı olursunuz.
Bunlardan o kadar dolu var ki, bazen hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. İnsan da insanın imtihanı. Tüm cehaletiyle ve hırsıyla geliyor size çarpıyor ve siz susmak için direniyorsunuz. İşte bu sabır ve güç içinizden çıktıkça insan mükemmel bir varlığa dönüşmeye başlıyor ve adeta o kendini bilmezler sayesinde bir kahraman oluyorsunuz.
Ben açıkçası burada ince bir sitemimi sizlerle paylaşayım. Türkiye düzleminde “Astrolog” ifadesi beni çok ürkütüyor. Bu alanda o kadar fazla kişiyiz ki ve her yıl bu sayı her zamankinden o kadar çok artıyor. Sorun aslında bu işi yapanların artması ya da çok olması filan değil. Artsın hatta daha çok olalım hatta herkes bu kıvama gelmeli fikrindeyim ama topluma hitap etmek ve Astrolog unvanı altında anılmak bilgelik ve olgunluk isteyen bir sanat.
Yani çok içsel bir yolculuk biçimi. Kişinin yeteneklerinin de olması gerçeği muhakkak var. Yetenek derken bir doktorun ya avukatında psikoloğunda kendi yetenekleri olması gereklidir ki işini yapabilsin. Yetenekli olanlar her zaman işlerinde daha görünür bir hale gelirler. Bu bir gerçektir. Olmayanlar popülarite sağlayarak ya da başkalarının gölgelerinde oraya buraya saldırarak, kavga ederek, insanları inciterek yaşantılarını sürdürüp kendilerini ispat etmek durumunda sıkışıp kalırlar. Bu her meslek altında olsa da bizim bu yaptığımız iş içinde oldukça gerçektir.
Gerçek bir gökyüzü okuyucusu, gökyüzünü incelerken yeryüzünde insanların kusurlarını yüzlerine vurarak saldırganlaşmaz. Aksine yapıcıdır. Kusurları örten ve yol gösterendir. Bu yönünü tarafsızca herkese uygulayandır. Sadece danışmanlık verdiği kişilere uygulayan ya da menfi ilişkileri olanlara uygulayan kişi değildir. Bu ince bir çizgidir ve aşağısı uçurumdur. Bilinçsiz olan astrolog kişisi aşağının uçurum olduğunu bilmez. İpin üzerinde öyle gider ve hiç olmadık bir yerde yüzleşir.
Şöyle düşünün ben size bir instagram postunda yazı hazırlıyorum ve diyorum ki “Güç çekişmelerine dikkat edin, birileri tarafından manipüle edilebilirsiniz ve sakin olun. Kıskançlıklar içinde ihtiraslarınızın kurbanı olmayın” diye yazıyorum.
Bir sonraki İnstagram postum da başka bir meslektaşımı manipüle ediyorum ve empatiden yoksun bilginin gerçek yönünü bilmeden karşımda aynı çatı altında bu işi yapan kişiyi saygısızca suçlayıp, ağır ithamlarda bulunuyorum. Kendini bilmezce ve agresif bir şekilde topluma hitap eden yönümü bu şekilde kullanıyorum. Varsayalım ki had bildiriyorum ve haksızlıklara karşı duruyorum. Bunun daha doğru yolları olabilir. Eğer haklıysam daha sakin ve daha kendi ilişkilerim içerisinde hakkımı arayabilirim. Hukuksal olabilir ya da giderim böyle bir iddiam varsa dava açarım vs.… Öyle değil mi? Eğer buradan bir saldırı yapıyorsam işime ve bu ilme saygısızlık yapıyorumdur.
Şimdi size soru?
Tanımadığınız birini, sevmiyorum ve ondan hoşlanmıyorum nasıl diyebilirsiniz?
Ben tanıdıklarıma bile diyemediğim için size soruyorum.
Peki bir soru daha?
Hadi sevmiyorsunuz diyelim?
İnsanın koşulsuz sevilmesi gerektiğini iddia eden mutlu olmasını söylediğiniz bir iş yapıp nasıl doğru yansıttığınız düşünüyorsunuz?
Bu yüzden, bir gün birileri açar okur diye bu fikrimi buraya bırakıyorum. Asla ve asla bu işi icra ettiğim bir meslektaşlarımla bu noktada olmama kararım var. Mecbur bırakılırsam bununla ilgili hukuki yaklaşımlarım olur ve bu tarz bir yol çizerim.
Ben tüm meslektaşlarımı çok seviyorum ve saygı duyuyorum.
Çok zor işler içinde olduğumuzu ve ülke içinde zaten kabul görülmeyen, anlam verilmeyen bir yanımız olduğunu bilerek daha makul olmalarını tavsiye ediyorum.
Hatta beni kendi içinde hedef yapmış biri varsa şöyle bir tavsiyede bulunabilirim.
Ben zaten bu kategoride yarışmıyorum.
O yüzden siz astrolog olun ben gökyüzünden ilham alan bir köşede okuyucuları ile duygularını paylaşan bir araştırmacı-yazar olayım…
Benim gökyüzümü kirletmeyiniz…
GÖKYÜZÜNDE NELER OLUYOR?
Beklentilerinizi ayarlamalısınız.
Ay Kova burcunda ilerliyor. Aşk hayatınız, sizi bugün kendinize biraz huzursuz hissettirebilir. İlişkisi olmayanlar, bugün kendilerini yeni başlangıçlara hızlı bir şekilde sürükleyebilirler. Rahatlamaya çalışın ve saplantılarınıza mahal vermeyin. Eğer bir ilişkiden beklentinizin ne olduğunu tam olarak belirlerseniz, ilişkinizdeki huzuru kolaylıkla yakalarsınız. Öncelikle ne istediğinizi iyi bilin.