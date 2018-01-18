Akıl paraşüt gibidir sadece açık olduğu zaman çalışır...

Bu gökyüzü için oldukça anlamlı bir gün. Ay oğlak burcundan ayrıldı ve özgürlükçü bilince sahip olan kova burcuna geçiş yaptı. Aynı zamanda Venüs gezegeni de bugün kova burcuna geçti.

Ay’ın Güney ay düğümü ile kavuşumu ve Jüpiter’e karesi oldukça ilişkilerinizde sınırlarınızı zorlayabilir. Parasal ve finansal anlamda partnerinizin eleştirileri sizi agresifleştirebilir. Geçmişte çözemediğiniz üstünü örttüğünüz problemleriniz gün yüzüne çıkabilir. Ay kova bize hayata karşı isyankâr ve pasif bir özgürlük dürtüsü verir. Şöyle düşünün yaşamda belli bazı sebep sonuç ilişkileri vardır. Örneğin elli katlı bir binanın tepesinden aşağıya atlarsanız, yaşama şansınız yoktur. Elinizi ateşe tutarsanız, canınız yanar. Bir gölün dibine dev bir şişe mantarı yerleştirirseniz, hemen su yüzüne çıkar. Bütün bunlar doğa yasasıdır. Bu yasaları anlamanız yaşam içindeki ufak tefek sıkıntılarınızı anlamanızı ve yeni bir bakış açısı kazanmanıza yardımcı olur. Zaman zaman çoğumuz koşullarımızın kontrolümüz altında olmadığı gibi bir inancın tuzağına düşeriz. Kendi seçimlerinizin sorumluluğunu üstlenmek, sizi “zavallı ben ” konumundan alır ve kendi yaşamınıza sorumlu kılar. Bu stratejiyi uygularsanız hem stresiniz azalır hem de başarınız artar.

Gelelim günün Tavsiyesine;

Yenildiğinizi düşünüyorsanız, yenilmişsinizdir. Cesur olmadığınızı düşünüyorsanız, korkaksınızdır. Kazanmak istiyor fakat kazanamayacağınızı düşünüyorsanız, kesinlikle kazanamazsınız demektir. Kaybedeceğinizi düşünüyorsanız, çoktan kaybetmişsinizdir. Dışarıdaki dünyaya çıktığınızda anlayacaksınız ki başarı, ancak onu istediğiniz takdirde gelecektir. Her şey insanın kafasında biter. Alt edildiğinizi düşünüyorsanız, alt edilmişsinizdir. Yükselmek için yüksek düşünmelisiniz. Bir ödülü kazanmadan önce kendinizden emin olmalısınız. Yaşam savaşını kazanan her zaman, en güçlü ya da en hızlı olan değildir.

Dememiz o ki;

Er ya da geç kazanan kişi, kazanacağını önceden düşünebilen kişidir.

Mutlu günler dilerim…

Oğlak yeniayının burçlarınıza göre etkisini okuyabilirsiniz. Önce Yükselen sonra güneş burcunuza göre okumanız daha isabetli sonuçlar verebilir.

Koç

17 Ocak'ta gerçekleşecek yeniay sizi artık yeniden doğmuş gibi dünyayla başa çıkmaya hazır hissettiğin kişisel gücünü tekrar kazandıracak. Başkalarının sizi fark etmesini ve söyleyeceğiniz şeylerin dinlemesini sağlayan çekici ve bazen ön gören bir görüntü içinde oluyorsun. İşte bu ay sergilediğiniz bu yönü kariyerinize doğru yönlendirin. Girişimsel bir projenizi bu oğlak yeniayından sonra sunmak veya bir terfi istemek için iyi bir zaman. 17 Ocak tarihleri sonrası sizler için yıldızlı günler diyebiliriz. Bu alanda neler deneyimleyeceksiniz gözlemleyin. Çünkü bu alanda yaşananlar bu yıl için önemli konular haline dönüşecek. Aileniz veya aile büyükleriniz ile ilgili konular önem kazanacak.

Boğa

İçinizde bu yeniay ile birlikte çıkacak bir duygusal enerji mevcut. Bunu hak etmeyen biri üzerinde asla denemeyin. Sonra üzülen siz olursunuz.

Kariyeriniz ile ilgili teklifler veya finansal koşullarınızdaki iyileşmeler yüzünüzü güldürecek nitelikte. Bu alanda kendinizi sağlama aldığınız yatırımlar yapmak isteyeceksiniz. Sonuçlanmamış işlerinize cevap bulmak ve yatırımsal konularda kesinlik kazanmak adına gayet başarılı bir dönem. Eşiniz ile ilgili veya evliliğiniz ile ilgili hukuksal bir süreç içinde olabilirsiniz. Daha farkındalıklı ve ne istediğini bilen bir kararlılıkta olmanız size olumlu sonuçlar getirecektir.

İkizler

Artık yaşamı güvenilir bir noktaya getirmekte kararlısınız.17 Ocak'ta oğlak burcunda gerçekleşecek yeniay sizleri daha kararlı ve hedeflerinize taşıyan bir güçte olacak. En azından içinizde dünyayı değiştirecek gücü hissetmeye başlayacaksınız. Önemli bir finansal karar, borç, alacak, kredi ya da önemli bir ortaklık söz konusu olabilir.

Kendinize borçlu olduğunuz duyguların hesabını sorup boş yere karamsarlığa sürüklenmeyin. Kendinizle artık barış imzalayın. Geçen yılları unutun ve kendinize temiz bir sayfa açın. Özgürlüğünüze ihtiyaç duyuyorsunuz. Bunu kazanmak hiç te zor değil. Yurtdışı veya eğitimsel konulara yönelin. Sanat, astroloji veya oyunculuk adına dersler almak sizi rahatlatacaktır.

Yengeç

Evliliğiniz ve ilişkilerinizde bambaşka bir boyut kazanacaksınız. İşte bu alanda harekete geçmeniz gereken bazı noktalar var. Üzerinizde bir takım baskı hissi oluşabilir. İlişkiniz, evliliğiniz ya da uzun zamandır yalnız olma dürtünüz yani bunlardan hangi durumu hayatınızda yaşıyorsanız bu anlamda kendinizi temiz bir sorguya çekeceksiniz. Bu alandaki tavrınız büyük bitişleri veya yepyeni ilişkileri başlatabilir. Bu sizin o anki şartlarınız, iradeniz ve aklınızla ilişkili konularda vuku bulacaktır . Bu alanda sadece dikkat etmeniz gereken tek unsur dürüst olmanız ve bir hatayı tekrar yapıyor olmamanızdır. Bu ay sizin için gayet sürükleyici ve sevgi duygularını çok yoğun olarak hissettiğiniz bir ay olacak.

Aslan

İş ortamınızı düzenlemeniz, eksik kalan bazı işlerinizi tamamlamanız geleceğiniz adına rahatlatıcı olacaktır. Çalışma arkadaşlarınız ya da ortaklarınızla bir takım problemleri rayına koyabilirsiniz. Geçmiş meselelerle vakit kaybetmeden bu yeniayla gerçekleşebilir. Ayrıca arka planda yürüttüğünüz işleri dürüstlük içinde yönetmeniz sizler adına daha doğru sonuçlar doğuracaktır. İş ortamınızda ise bazı değişimlere karşı daha öngörülü yaklaşmanız gerekiyor. Evliliğiniz veya ilişkiniz üzerine artık bir karar verme noktasındasınız. Daha cesur ve dinamik bir şekilde harekete geçmenin tam vaktidir.

Başak

17 Ocak'ta gerçekleşecek Oğlak burcundaki yeniay ile birlikte artık isteseniz de istemeseniz de başka bir değişimin içerisinde olacaksınız. Öncelikle kariyeriniz ile ilgili önemli bir teklif alabilirsiniz. Ya da sizi geleceğe yönelten bir eğitimin başlangıcını yapabilirsiniz. Bu dönemde başlattığınız şeyler uzun vadede oldukça değer kazandıracak. Devlet ile ilgili bazı yapılandırmanız gereken işleriniz var ise bu noktada olumlu gelişmeler yakalayabileceğiniz öngörülebilir. Geçmiş aşk ve ilişkilerinize karşı duruşunuz net olmalı. Gerçekçi olmayan hiçbir şey sizinle olmamalı.

Terazi

Parasal ve finansal konularınızda artık bir iyileşme hali söz konusu olacaktır. Yer değiştirme, şehir değiştirme ya da eviniz ile ilgili alım satım işleriyle ilgili bir müddet uğraşmanız gerekebilir. Yeniay ile birlikte kendiniz ve hedeflerinizle ilgili güzel haberler alabilir ya da güzel girişimlerde bulunabilirsiniz. Kişisel enerjinizi gerekli olmayan şeylere doğru yöneltmeyin. Odaklanmanız gereken konulardan uzaklaşmadan bilinçli bir şekilde hareket edin. Aile bireylerinin size karşı olan koruyucu davranışları, üzerinizde bir baskı yaratıyormuş hissine sebebiyet verebilir. Ancak bunu daha farklı bir biçimde düşünmeniz, sizin hayatla daha iyi uyum içinde olmanızı sağlayacaktır.

Akrep

İlişkinizde egolarınızdan sıyrılıp biraz daha sakin olmayı öğrenmelisiniz. Geçtiğimiz yıllarda yaşadığınız aldanışlar sizin suçunuz değildi. Yorgunluklarınız sizi aslında bu yıla hazırlayan bir kazanımdı. Artık kime ne kadar güven duyacağınızı veya kime iki kere güveneceğinizi daha iyi biliyorsunuz.

17 Ocak Oğlak yeniayı ile birlikte bu alandaki hızlı geçişlere karşı daha dikkatli olmalısınız. Yakın çevre ve ilişkilerinizde önemli bazı dedikodulara şahitlik edebilirsiniz. Kısa seyahatleriniz ya da kısa iş projeleriniz bu ay içerisinde size rahatlama getirecektir. Bu yeniay size, ciddi analiz yapma ve düşünme adına güzel fırsatlar ta sunacaktır.

Yay

Acı genellikle daha büyük bir beklentiye uyum sağlama süreci sırasında ortaya çıkar. İşte siz bu süreci tamamen 2015-2017 yılı içinde tamamladınız. Artık organizmanız bu beklentiyi karşılamaya müsait bir şekilde gelişti. Dikkatinizi acı üzerine değil büyüme sürecine odaklarsanız bir daha aynı hatayı yapmazsınız. Bu transitler sizi iyileştirme sürecine sokuyor. Yeniay ile birlikte kendinizi ve vizyonunuzu genişletmeye açık projelere başlangıç yapacaksınız. Bir iş projeniz kabul edilebilir. Kredi başvurunuzdan olumlu bir sonuç alabilirsiniz. Taşınma gibi konular gündeminizde olabilir. Eskiler dönerse senin değildir. Aldanma!

Oğlak

17 Ocak ta sizin burcunuzda gerçekleşecek yeniay ile oldukça önemli gelişmeler yaşayacaksınız. Belki hiç görmediğiniz bir dostunuzla karşılaşabilirsiniz. Geçmişte yarım kalmış bir hikâyeyi belki de projeyi tamamlamak zorunda kalabilirsiniz. İlişkilerinizde bu zamana kadar gösteremediğiniz cesareti artık gösterebilirsiniz. Hayatınızı bir an önce yoluna koymak isteyeceksiniz. Sizler disiplinli çalışmayı seven, istikrarlı ve üretken kişilersiniz. Aynı özelliklerin karşı taraf ta da olmasını isteyecek böyle bir beklenti içine gireceksiniz. İlişkileriniz üzerinde sözler verdiğiniz ya da bir takım kararlar aldığınız bir dönem olması öngörülebilir. Aslında bu dönemle ilgili en önemli şey size partnerinizi kendi yansımalarınızı izlediğiniz bir obje yerine, sizden ayrı bir kişilik olarak daha objektif görme yeteneğini veriyor olmasıdır. İlişkinizin kalıcı mı yoksa geçici mi olacağını size söyleyen ilk işaretlerini görmeniz mümkün.

Kova

Aynı zamanda eski yükümlülükler ve içsel kısıtlamalara bağlı olmadığınızı fark ederek içinizde büyük bir özgürlük ve rahatlamanın var oluşunun mutluluğunu yaşayacaksınız. Bu duygular belki bugüne kadar hizmet verdiğiniz işiniz, çalışma arkadaşlarınız belki de patronunuzla ilgili olabilir. Bu yeniay sizlere kendi ihtiyaç, yetenek ve yaratıcı potansiyellerinizi daha iyi anlamanıza yardım edecektir. Belki de geçmişte yarım bıraktığınız işlerinize ve projelerinize geri dönüş yapacaksınız. Yaşantınızı baştan aşağıya yapılandıran ve bakış açınızı iyileştiren güzel bir yeniay fırsatı olacak. Bunu pozitif yönde değerlendirirseniz başarılı olmama gibi bir şansınız asla olmayacaktır. İlişkiler adına ise yeni başlangıçlar kalp ritminizi arttıracaktır.

Balık

17 Ocakta oğlak burcunda gerçekleşecek yeniay etkisi ile bir şeyler yapılandırmak adına girişimde bulunmak dürtüsel olarak sizi sürekli uyaracaktır. Üretmek ve paylaşmak size kendinizi oldukça iyi hissettirecektir. Bu dönemi yaratıcı enerjinizi kullanarak geçirirseniz geleceğe yönelik önemli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Belki bu zaman dilimi içinde size maddi imkânlar sunan bir ortakla da karşılaşabilirsiniz. Eğitim alanında yeni bir şeyler yapmak sizi pozitif anlamda motive edebilir. Herhangi bir şeyin eğitimini almak sizin de farkında olmadan gelecekte işinize yarayacak manevi bir yatırımın müjdecisi haline gelebilir. Yaşadığınız bu iç sıkıntısı yaratıcılığınızı ortaya koyamamanızdan kaynaklı!