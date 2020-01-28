Acı ve ızdırap daima derin bir yürek için kaçınılmazdır

Günaydın yepyeni bir günden.Dün hepiniz yazımın içeriğinde şunu beklediniz:
Kobe Byrant, doğum haritası şudur ve şu yüzden ölümü yaşamıştır.
Ya da deprem haritası şudur. Bu yüzden deprem olmuştur gibi…
Gökyüzü olayları ve gezegen yörüngeleri hakkında dün hiçbir şey yazmadım. Bugün de yazmayacağım. Çünkü 2020 yılının nasıl bir yıl olduğunu ve ne kadar hazırlıklı olunması gerektiğini sürekli bahsettim. Geçmiş yazıları okumak size belki iyi gelebilir.
*
Yüzyılda bir olan Satürn Plüton kavuşumunun neler olduğunu ve bize neleri anlatmak istediğinden sürekli söz ettik. Şu birkaç gün gökyüzü yörüngeleri hakkında çok fazla bir bilgi paylaşımı içinde olmayacağım.
*
Ay balık burcunda ilerliyor ve Neptün ile kavuşurken Mars gezegeni ile ilk dik açısını gerçekleştiriyor. Bu oldukça yanlış anlaşılmalara açık bir zaman olduğunu gösteriyor. Özellikle bu hafta çok fazla bilgi kirliliği içinde olabilirsiniz. Bu gökyüzü konumlarında ben de bilgi paylaşımı yapmayı doğru bulmuyorum.
*
Size bunlarla ilgili bilgiler elbet ki paylaşacağım. Üzerinde yaptığım çalışmalar var.
Sizlere izah etmeye çalışacağım ama tek isteğim sadece doğru bir zamanda olmasıdır. Kendinizi çok fazla bu olaylar içinde kaybetmeyin.
*
Geçenlerde bir arkadaşım twitterdan bir yazıyı benimle paylaştı. Bir astrolog Byrant’ın doğum haritasındaki ölüm noktasını tetiklediğini yazmış. Haritamızda böyle bir noktamı var mı diye gören soru sormaya başladı. Bizim orada bir laf vardır: Yaramdan değil, sorandan öldüm diye… Bu işte o misal..
Benim ölüm noktam hangi noktada, diye sorular gelmeye başladı. Bu tür konuları şu duruma benzetiyorum.
"Kan tahlili yapıldığında her şey belli olmaz sadece istenen tetkikin sonucu alınır. Yani kan şekeriniz ölçüldüğünde bunu öğrenirsiniz ama gizli sarılık olup olmadığınızı öğrenemezsiniz.”
Bir insanın doğum haritası da böyledir. Hangi hastalıklara ya da hangi olaylara yatkınlık sergilediğinizi konuşabiliriz ama ne zaman öleceğinizi ya da nasıl öleceğinizi bilemeyiz. Olay içinde gelişen süreçleri konuşabiliriz ama kontrol dışında olan olaylar hakkında öngörümüz olmayabilir.
Artık şu tür konuları gerçekten açıklamaktan yoruldum. Ama yine de bıkmadan ve yılmadan astroloji ilminin ferahlığını insanlığa anlatabilmek için bunu sürekli söyleyeceğim.
Astroloji sizlerin geleceği bilmeniz için tasarlanmış bir konu değil. Sadece planı anlamanız ve sakinleşmeniz için tasarlanmış bir yol haritasıdır.
Astroloji bir dildir.
Bir inanç değildir.
Siz İngilizceye ya da Rusçaya inanıyor musunuz?
Hayır, sadece biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz.
Astrolojide böyledir.
Astroloji size bir iç görü kazandırır. Kendi içinizde gelişen olayları neden yaşadığınızı açıklar.
Lütfen bunun dışına çıkan yorumlar gördüğünüzde prim vermemeye çalışın.
*
Şu an asıl kişisel hayatlarınızda sürekli kaygı ve korku yaşıyor olabilirsiniz.
ŞU SIRALAR NELER YAPABİLİRSİNİZ?
-Kaygılarınızı aşmayı başarın.
-Geleceği asla kesin olarak bilemeyeceğinizi kendinize hatırlatın.
-Geleceğe dair merakınızı taze tutun ve geleceğin olumlu bir şekilde şekilleneceğini düşünün.
-İnsanların ne düşündüğünü kesin olarak bilemezsiniz. Kafanızdan yorumlar uydurup buna inanmaktan vazgeçin. Kendinize güvenin.
- Eylemlerinizin, başarı veya başarısızlıklarınızın sorumluluğunu almaktan korkmayın. Eylemlerinizin sonuçlarıyla yüzleşmeye çalışın. Kötü sonuçlardan çıkaracağınız derslerle yarın yeni ve daha iyi bir güne uyanacağınızı düşünün.
- Başarı için çalışmak ve çabalamak çok önemlidir. Bir beysbol terimi şöyle diyor; “Sopanı sallamadıkça topa vuramazsın!” Başarmak istiyorsan harekete geçmelisiniz.
Mutlu günler dilerim…
Acı ve ızdırap daima derin bir yürek için kaçınılmazdır
Günaydın yepyeni bir günden.Dün hepiniz yazımın içeriğinde şunu beklediniz:
Kobe Byrant, doğum haritası şudur ve şu yüzden ölümü yaşamıştır.
Ya da deprem haritası şudur. Bu yüzden deprem olmuştur gibi…
Gökyüzü olayları ve gezegen yörüngeleri hakkında dün hiçbir şey yazmadım. Bugün de yazmayacağım. Çünkü 2020 yılının nasıl bir yıl olduğunu ve ne kadar hazırlıklı olunması gerektiğini sürekli bahsettim. Geçmiş yazıları okumak size belki iyi gelebilir.
*
Yüzyılda bir olan Satürn Plüton kavuşumunun neler olduğunu ve bize neleri anlatmak istediğinden sürekli söz ettik. Şu birkaç gün gökyüzü yörüngeleri hakkında çok fazla bir bilgi paylaşımı içinde olmayacağım.
*
Ay balık burcunda ilerliyor ve Neptün ile kavuşurken Mars gezegeni ile ilk dik açısını gerçekleştiriyor. Bu oldukça yanlış anlaşılmalara açık bir zaman olduğunu gösteriyor. Özellikle bu hafta çok fazla bilgi kirliliği içinde olabilirsiniz. Bu gökyüzü konumlarında ben de bilgi paylaşımı yapmayı doğru bulmuyorum.
*
Size bunlarla ilgili bilgiler elbet ki paylaşacağım. Üzerinde yaptığım çalışmalar var.
Sizlere izah etmeye çalışacağım ama tek isteğim sadece doğru bir zamanda olmasıdır. Kendinizi çok fazla bu olaylar içinde kaybetmeyin.
*
Geçenlerde bir arkadaşım twitterdan bir yazıyı benimle paylaştı. Bir astrolog Byrant’ın doğum haritasındaki ölüm noktasını tetiklediğini yazmış. Haritamızda böyle bir noktamı var mı diye gören soru sormaya başladı. Bizim orada bir laf vardır: Yaramdan değil, sorandan öldüm diye… Bu işte o misal..
Benim ölüm noktam hangi noktada, diye sorular gelmeye başladı. Bu tür konuları şu duruma benzetiyorum.
"Kan tahlili yapıldığında her şey belli olmaz sadece istenen tetkikin sonucu alınır. Yani kan şekeriniz ölçüldüğünde bunu öğrenirsiniz ama gizli sarılık olup olmadığınızı öğrenemezsiniz.”
Bir insanın doğum haritası da böyledir. Hangi hastalıklara ya da hangi olaylara yatkınlık sergilediğinizi konuşabiliriz ama ne zaman öleceğinizi ya da nasıl öleceğinizi bilemeyiz. Olay içinde gelişen süreçleri konuşabiliriz ama kontrol dışında olan olaylar hakkında öngörümüz olmayabilir.
Artık şu tür konuları gerçekten açıklamaktan yoruldum. Ama yine de bıkmadan ve yılmadan astroloji ilminin ferahlığını insanlığa anlatabilmek için bunu sürekli söyleyeceğim.
Astroloji sizlerin geleceği bilmeniz için tasarlanmış bir konu değil. Sadece planı anlamanız ve sakinleşmeniz için tasarlanmış bir yol haritasıdır.
Astroloji bir dildir.
Bir inanç değildir.
Siz İngilizceye ya da Rusçaya inanıyor musunuz?
Hayır, sadece biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz.
Astrolojide böyledir.
Astroloji size bir iç görü kazandırır. Kendi içinizde gelişen olayları neden yaşadığınızı açıklar.
Lütfen bunun dışına çıkan yorumlar gördüğünüzde prim vermemeye çalışın.
*
Şu an asıl kişisel hayatlarınızda sürekli kaygı ve korku yaşıyor olabilirsiniz.
ŞU SIRALAR NELER YAPABİLİRSİNİZ?
-Kaygılarınızı aşmayı başarın.
-Geleceği asla kesin olarak bilemeyeceğinizi kendinize hatırlatın.
-Geleceğe dair merakınızı taze tutun ve geleceğin olumlu bir şekilde şekilleneceğini düşünün.
-İnsanların ne düşündüğünü kesin olarak bilemezsiniz. Kafanızdan yorumlar uydurup buna inanmaktan vazgeçin. Kendinize güvenin.
- Eylemlerinizin, başarı veya başarısızlıklarınızın sorumluluğunu almaktan korkmayın. Eylemlerinizin sonuçlarıyla yüzleşmeye çalışın. Kötü sonuçlardan çıkaracağınız derslerle yarın yeni ve daha iyi bir güne uyanacağınızı düşünün.
- Başarı için çalışmak ve çabalamak çok önemlidir. Bir beysbol terimi şöyle diyor; “Sopanı sallamadıkça topa vuramazsın!” Başarmak istiyorsan harekete geçmelisiniz.
Mutlu günler dilerim…