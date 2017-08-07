7 Ağustos Parçalı Ay Tutulması der ki; Kimin seni ittiğinden çok kimin tutmadığına bak!

Bir dönemi kapattığımız yepyeni bir dönemi ise başlattığımız parçalı Ay Tutulması ile güne başlıyoruz. Şimdi içinizden diyorsunuz ki hangi dönem hangi başlangıç? Olduğum yerde sayıyorum. Bu hisler içerisindeyseniz her şey hayatınıza hızlı bir şekilde düşebilir. Bu durumda gerekli adaptasyonu yakalayamazsanız yaşananları hayatınızın kötü ve olumsuz dönemi olarak anar ve hafızanıza kazırsınız. En önemlisi ise görmeniz gereken mucizeleri kaçırırsınız.

Bu tutulma KOVA burcunda parçalı bir şekilde gerçekleşecek. Parçalı ay tutulması kişisel baz da haritalarımızda oldukça etkili gelişmeler yaşatabilir. Kısaca hepimizin hayatlarında derin izler bırakarak dönüşüm adına başlangıçlar yapmamızı vaat ediyor. Öncelikle kişisel anlamda Aslan, Kova, Boğa ve akrepler başrolde yer alacaklar. Bunları yükselen burçlarınıza göre de değerlendirebilirsiniz.

Bu tutulma ile aktifleşen konularınıza dikkat edin. Bu senaryonun devamı 21 Ağustos güneş tutulması civarlarında net görüntü verecektir. Bu ay tutulması sade ve sadece açılmakta olan enerji döngüsünün bir parçasıdır. Şimdi sizleri yine eskiye götüreceğim. Yılın başına doğru bir gidelim özellikle Şubat 2017‘yi zihnimizde tasarlayalım. Bu aylardaki tutulma temalarına yakından bağlantılı olduğu için Şubat 2017'de neler olduğunu tekrar düşünün. Yılın başından beri bu yılın yeni başlangıçlar yapmak durumunda kalacağımızı ve yaşamımızda kim olduğumuzu ya da nerede olmak istediğimize dair yeni bir bölüm başlatacağımızdan sürekli söz ediyoruz. İşte bu değişimin artık gerçekleşmek zorunda olduğu yere geldik.

Bu tutulma etkileri, bugüne kadar usulüne uygun olmayan her davranışının bedelini ödeyeceğimizi gösteriyor. Hani deriz “ya nasıl bu kötülükle böyle iyi hayat yaşıyor ”ya da “bu yaptıkları nasıl yanına kar kalıyor” diye. İşte tüm hikâye burada başlıyor. Yaradan kimsenin yanına hiçbir şeyi bırakmıyor. Kötü davranış ve yalanlarla yüzleşme zamanı geldi. Gerçek olan değişikliğin içerisine giriyoruz. Bu değişimi yüzeye çıkartmak için karanlıkla yüzleşmeliyiz. Karanlıkla yüzleşirseniz bu değişimi aydınlığa dönüştürürsünüz. Yaşamın hayatınıza müdahale etme şekli ise; bırakmak için cesaret gösteremediğiniz şeylerin sizin önünüze gelmesiyle başlayacaktır. Bunun yanı sıra istediğiniz her şeyi elde edebilmeniz için kendinize çizdiğiniz sınırların veya engellerin bazılarını parçalamak için bir çağrı diyebiliriz bu gökyüzü transitine.

Bu ay tutulması, aynı zamanda başkalarının veya toplumsal beklentilerin üstesinden gelmeye çalışmaktan kendini alıkoymaktan ziyade kendinize gerçekten güvenip kendi ilhamınızı ve kendi çağrınızı takip etmenizi yönlendiriyor olacak. Kişi kendini bilmez ise tekâmül sürecini tamamlayamaz kuralı en önemli konu olacak.

Hatalarımıza yeniden dönüp bakacağımız ve kendimizle ilgilide bazı hataları fark edebileceğimiz bir süreç başlıyor. Yani ilişkilerde ben dediğimiz ve bundan dolayı sorunlar yaşadığımız her konu için artık biz demeyi göze almamız gerekecek. Bu noktaya gelebilmek elbette ki kolay olmayacaktır. Egolarımızı ve kabuklarımızı kırıp özgürleşmeyi seçmemiz gerekecektir.

Kova Burcunun temalarını yoğun bir şekilde hayatımıza yansıtan önemli alanlar başlıca;

İnsanlarla olan iletişimlerimiz ve sınırlarımız,

Özgürlük ihtiyacımız,

Entelektüel alanlarımız,

Bilginin en üst düzeyine ulaşma arzusu

Ben veya biz olabilme sorunları üzerine önemli etkiler taşımaktadır.

Sosyal çevre ilişkilerinde bazı farkındalıklar yaşayıp aydınlanabileceğimiz bir süreç.

Arkadaşlıklarımızı yeniden gözden geçirebiliriz.

Bir arkadaşlık ilişkisinde hiç beklemediğiniz bazı problemle karşılaşıp bu zaman kadar görmezden geldiğiniz sorunlu süreci yeniden gözleme tabi tutabilirsiniz.

Uzun zamandır süregelen kısırdöngülerinizi fark edip bunlardan da arınabilirsiniz.

Gücünü kötüye kullanan ve bununla kibirlenen insanlarında yumuşayacağı özüne dönebileceği hatalarının farkına vardığı önemli bir dönem.

Bu tarz kişiler hatalarını fark edip ani bir olay deneyimleyerek hayatlarında yeni kararlar alabilirler.

Bunun yanında bazı gizli düşmanlıklar ve arka plan oluşumları çok net bir şekilde ortaya dökülebilir.

Özellikle çalışma ortamınız ve sağlığınız, gündelik işlerinizi ifade eden alanda hem değiştirmek istediğiniz hem de gücünüzün henüz elvermediği sorunları aşmak isteyebilirsiniz.

Duygusal bağımlılıklarımızda önemli kopuşlar yaşayabileceğiniz bu süreci daha sakin ve objektif bir şekilde atlatmanız şartları sizin lehinize çevirebilir.

Sorunlu ve ağır aksak yürüyen ilişkilerde ya da çeşitli nedenlerden dolayı ısrarcı devam edilen ilişkilerde önemli sınanmalar ve bitişler söz konusu olabilir.

Kendi hayatımıza kendimiz nasıl hâkim olabiliriz bu konuyu bolca düşünüp tartışacağız. Çevremizden bu eğilimlerimize karşılık yanıltıcı bazı öneriler alabiliriz ama önemli olan bizim düşüncemiz ve bunu nasıl uygulayacağımız olacaktır.

İlişkilerde eksikliklerini önce fark edip değişime karar veren kişi büyük dönüşeme karşı durmadan zaferini kazanmış olacaktır.

Bankalarda finansal ve ekonomik yolsuzluklar ile ilgili dosyalar gündeme gelebilir. Dijital banka şifreleri, hackerlik, sosyal mühendisliğin arttığı daha fazla bilişim güvenliğine önem verilmesi gereken zorlayıcı bir süreç olabilir. Çeşitli bilgi güvenliği önlemleri alınması gerekebilir.

Teknolojik ve nükleer güç gösterileri ise birden ortaya çıkabilir.

Unutmayın; Astroloji burçlardan ibaret olan bir durum değildir. Astroloji kişinin kendi gücünü keşfetme, zayıflıklarını bilme, farkına varma belki de aslında insan olabilme vasfının anahtarını sunan güçtür. Gelecekten kimse haber veremez. Gayb-ı Allah bilir. Astroloji ise sizi geleceğe güven duymanız adına bazı öngörülerde bulunur. Kişisel anlamda doğum haritalarınız her zaman daha isabetli öngörüler sağlar. Yani kısaca; Tedbir bizden takdir Allah’tandır. Lütfen bu Ay tutulması etkisiyle değişime fırsat verin. Bizler eğer pozitif düşünürsek ve yaratıcı davranırsak, olumsuzlukları başarıya dönüştürebiliriz.

Düşünsene Allah senin için bambaşka bir plan yaratmış,

Âmâ hammışsın, pişmen gerekmiş,

Gönlünü ateşe yatırmış.

Az kalmış, hepsi geçecekmiş.

Mutlu haftalar dilerim.