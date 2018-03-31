31 Mart Terazi Dolunayı; İlerlemek her ne kadar zor olsa da, devam etmeyi sürdürün.

Bu dolunay esnasında Merkür’ün koç burcunda geriliyor olması ve Koç burcunun yönetici gezegeni marsın Satürn ile bir kavuşum içinde hareket etmesi oldukça şartları oldukça zorlayabileceğe benziyor. Şartların zorlanması demek sizi korkutmasın bu dolunay aynı zamanda potansiyel olarak tahmin edemeyeceğiniz pozitif değişimler de getirebilir. Geçmişten gelen ilişkilerinizde sizleri oldukça meşgul edeceğe benziyor.

Dolunay’ın yönetici gezegeni Venüs’ün de boğa burcunda kendi evinde ve yerinde olması ise sizi başarıya ve mutluluğa götüren yolda tuzaklar olabildiğini ve bu tuzakları aralayarak doğru olanı seçmeniz gerektiğini gösteriyor. Kendiniz için konforlu ve güvenli yaşam koşulları oluştururken aynı zamanda ruhsal farkındalık ve maneviyat ilgili yeni kabullenişler getirir.

Güneş-Satürn karesi; sizin manevi büyümenizi, hoşgörünüzü, duygusal egonuzu koruyup koruyamadığına bakacak. Eğer hala burada tuzaklardaysanız ödüllendirici şans sizin yanınız da olacaktır. Aynı zamanda yaşam hikâyeniz içerisinde size baskı oluşturan güçlerin veya negatif alanların size bazı farkındalıklar getirebilmesi de söz konusu olabilir. Bunlar, egonuza karşı durarak duygularınıza, benliğinize ya da ne istediğinize karşı ihtiyacınız olan ipuçları içerebilir.

İç gerginlik ve dış baskılar kişisel çatışmalara ve enerji krizlerine neden olabilir. Duygularınız ve içgüdüleriniz artık dolunay zirvesine ulaşmaya başlıyor. Şimdi yaşantınızda bazı zorlukların üstesinden gelme zamanı. Duygusal güç ve sezgilerinizi kullanmayı deneyin. Bilinçaltı farkındalığı, kişisel ilişkilerinizde objektif ve dengeli bir görünüm sağlamayı ve uyumsuzluğa neden olan herhangi bir ilişki dinamiğine karşı sınırlarınızı çizmeye hazır olduğunuzu gösterin. Şuan saçınız bile size ağır geliyor olabilir. Kendinizi kendinize yük bile hissedebilirsiniz. Hatta içinizde bir daha sevme, sevilme duygusunu bastırarak kendi kendinize eziyet etmek de bunun yanında cabası denebiliriz. Lütfen bunları yapmayın. Esnek olun.

Astrolojide Dolunay haritalarını bir önceki gerçekleşen yeniay fazları ile değerlendiririz. Geçtiğimiz 17 Marttaki Balık Burcu’ndaki yeni ayda ise başlattığınız hedeflerinizi bu dolunayda tamamlanmış olduğunu görebilirsiniz. Bu biçimlenme hayatınızdaki duygusal ayarlamaları son kez yapıp bir devri kapattığınızı da gösterir.31 Mart dolunayının etkisi iki hafta boyunca sürüyor olacak.

Dolunay anı haritasında bir diğer önemli transit haritanın 5’inci evinde oğlak burcunda kavuşum halinde olan Mars ve Satürn, Ay ve Güneş ikilisine T-kare açı yapıyor.

Mars, Güneş’in girdiği Koç Burcu’nun yöneticisi olduğu ve FACIES Sabit Yıldızı ile kavuşarak daha fazla önem kazandırıyor. Yani derin gömülü hisler açığa çıktığı için zorlayıcı ve tahrik edici davranışlara neden olabilir. Kıskançlık, manipülasyon, suçluluk aşılama, zorbalık veya cinsel taciz gibi konular gündem yaratabilir. Bununla birlikte, huzursuzluğun ve sinirsel gerginliğin dürtüsel eylemlere ve gereksiz risk alma durumuna yol açmasına izin vermesine müsaade etmeyin.

Aksi takdirde, beklenmedik değişiklikler ve rahatsız edici aksamalar, başarı şansınızı tehlikeye atacaktır. Özetle size gelecek bu şansı sinirsel gerginlikleriniz ve duygu değişimlerinizle itmemeniz gerektiğini bilin. Başkalarına karşı misilleme gibi davranışlarda veya aşırı kontrol etme çabasında bulunmamaya çalışın.

Ekmediğiniz şeyleri biçmek isterseniz veya biçmiş gibi davranırsanız şartları gereğinden fazla zorlamış olursunuz. Demem o ki; Herkese portakal gelirken, niye bana ekşi limon geldi diyeceğinize, limonunuzla limonata yaparak herkesten farklılığı yaşama cesaretinde olun…

Mutlu günler dilerim