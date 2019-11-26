26 Kasım Yay burcunda yeniay! Sen değişirsen şansında değişir

Güzel ve anlamlı bir yeniay yaşayacağımız doğrudur ama oldukça uzun süren bir sürecin sonlandırıcı etkisini de kapsadığını söyleyebiliriz. Özellikle 2017 yıllarında yarım kalan ve sizi yoran bazı olaylar tamamlanmak için önünüze geliyor olabilir. Bir an için panikliyor ve eski korkuları tekrar hissettiğinizi düşünebilirsiniz. Biliyorsunuz ki ne siz eski sizsiniz ne de karşınızdaki…
Değişimler huzursuzluk getirebilir. Kurt LEWİN’in sevdiğim bir sözü vardır:
“Bir şeyi gerçekten anlamak istiyorsanız, onu değiştirmeyi deneyin.”
İçinizde öngöremediğiniz bir huzursuzluk söz konusu olabilir. Bu tam anlamıyla değişimi hissettiğinizi ama neyin değişeceğini pek kestiremediğiniz bir ruh durumu olabilir. Milyonlarca gökyüzü olayı yaşıyoruz bakıldığında…
Bunları kendi hayat akışımızda değerlendirme amacımız ne tür bir iç görü kazanmamız gerektiğine dairdir. Bu yüzden bu yeniayın tüm iyicil ve pozitif etkilerini değerlendirmeyi seçmelisiniz.
26 Kasım Salı günü Türkiye saatiyle 18:10 da Yay burcunda yeniay meydana geliyor.
Bu haftaki listemizde neler var?
· Beklenmeyen değişikliklerden ve üzücü durumlar yaratacağınızı düşündüğünüz konuşmalardan sakının.
· Büyük bir uyanış ve gerçeklikleri fark etme zamanı içinde olduğumu hatırlatırım.
· İnsanlar savaşma havasında, isyankâr ve kolayca saldırmaya tetiklenen öfkeli olabilirler.
· İlişkilerinizde karşı tarafı oldukça itici ve soğuk bulabilirsiniz. Önyargılı olmayın.
· Gece sokak kavgalarından, yoldaki öfke durumlarından veya halka açık tartışmalara girmekten kaçının.
· İnsanlar normalden daha kararsız görünebilir. Aşırı duyarlı, alıngan ya da gergin olabilirler.
· Herhangi bir işlem yapmadan önce tüm seçenekleri dikkatlice tartın.
· İştahınız son birkaç günden gereğinden fazla artmış olabilir. Bu yüzden yarından itibaren sadece şeker ve un gibi yiyecekleri azaltmayı seçerek kendinize yeni bir başlangıç yapabilirsiniz.
Günün Alıntısına;
“İnsan zihninin geçmişi hatırlama kapasitesi eşsiz bir armağandır.
Hatalarımızdan ders almamıza ve sağlıksız bir hayat gidişatını değiştirmemize yardımcı olur. Ama zihin geçmişe aynı yoldan geri döndüğünde, eski hatalarımız üzerinde geviş getirircesine düşünmeye başlar.
“Keşke…deseydim, o da……derdi”
Ne yazık ki, zihin adeta çok aptal olduğumuzu düşünür.
Bizi durmadan suçlayarak ve eleştirerek geçmişin hatalarını tekrar tekrar hatırlar.
Aynı can sıkıcı filmi iki yüz elli kere izlemek için para ödemeyiz, ama her nasılsa zihnimizin, aynı sıkıntı ve utancı yaşayarak kötü bir hatırayı sürekli yeniden oynatmasına izin veririz.
Bir çocuğa yaptığı küçük bir hatayı iki yüz elli kez hatırlatmayız, ama zihinlerimizin bir şekilde geçmişi hatırlamayı sürdürmesine, içimizdeki küçük varlığa öfkelenmesine ve ondan utanmasına izin veririz. Zihnimiz kötü yargıya, cehalete ya da gaflete tekrar kapılacağımızdan korkar. Bizim gerçekten zeki, bir hatadan ders alacak ve tekrarlamayacak kadar zeki olduğumuza inanmaz.”
Dememiz o ki; Uyanık olalım arkadaşlar!
*
Farkındalık, uyanık olmamız için bize yardım eden şaşılacak kadar basit bir araçtır.
Gökyüzü ölçümleri bize farkındalık kazandırmak için vardır.
Astroloji, uyanmamıza varlık göstermemize ve hayatı daha dolu dolu yaşamamıza yardım eden bir uygulamadır.
*
Günümüzdeki uçurumları, bilinçsiz hale gelip hayatımızın büyük bölümünde varlık göstermediğimiz zamanları doldurur.
*
Kendimizle diğer insanlar arasındaki engelleyici uçurumları, görünmez kalkanı kaldırmaya çalışın. Bunun için sadece farkında olmaya ihtiyacınız var.
*
Unutmayın, Farkındalık herkeste var. Farkındalık ile yaşamayan tüm kişilikler bölücü, yıkıcı ve acı üreticidir. Kişi, kendisinin çok iyi niyetli olduğunu söylese de böyledir; insanlığın kurtarıcısı olduğunu söylese de böyledir.
*
Peki bu Yeni Ay’da biz ne yapmalıyız?
Ben olarak bildiğiniz her şeyi ama her şeyi ve onun dışındaki her şeyi ama her şeyi tamamen özgür bırakın. Burada her şeyi tümüyle kendi haline bırakmak, yâni tamamen özgür bırakmak, temel ve yaşamsaldır.
*
Her şeyi tümüyle özgür bırakmazsanız, farkındalık kesinlikle işlemez. Sâdece buna dikkat edin. Başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Ne bir çabaya ne de özel bir eğitime.
Bütün kontrolleri terk edin.
Hiçbir şeye ama hiçbir şeye ne ilgi gösterin ne de onlarla içinizde tartışın.
Sadece iyi bir insan olmanın çerçevesi içinde ihtiyacı olan insanlara yardım edin.
Her şeyi akışa bırakmak, bazen her şeyin yoluna girmesine izin verir. Yay yeniayı, sizden biraz bunu istiyor…
*
İnsanı anlayan evreni kavrar çünkü gerçek bilgi içimizde mevcuttur, bu nedenle kendini bilmek bütün bilimlerin temelidir ve doğru bilgi doğru eylemi gerçekleştirir.
Yunus Emre'nin dediği gibi
İlim ilim bilmektir,
İlim kendin bilmektir,
Sen kendini bilmezsen,
Ya nice okumaktır…
*
Mutlu günler dilerim….
26 Kasım Yay burcunda yeniay! Sen değişirsen şansında değişir
Hepinize yepyeni bir gökyüzü olayından merhaba…
Güzel ve anlamlı bir yeniay yaşayacağımız doğrudur ama oldukça uzun süren bir sürecin sonlandırıcı etkisini de kapsadığını söyleyebiliriz. Özellikle 2017 yıllarında yarım kalan ve sizi yoran bazı olaylar tamamlanmak için önünüze geliyor olabilir. Bir an için panikliyor ve eski korkuları tekrar hissettiğinizi düşünebilirsiniz. Biliyorsunuz ki ne siz eski sizsiniz ne de karşınızdaki…
Değişimler huzursuzluk getirebilir. Kurt LEWİN’in sevdiğim bir sözü vardır:
“Bir şeyi gerçekten anlamak istiyorsanız, onu değiştirmeyi deneyin.”
İçinizde öngöremediğiniz bir huzursuzluk söz konusu olabilir. Bu tam anlamıyla değişimi hissettiğinizi ama neyin değişeceğini pek kestiremediğiniz bir ruh durumu olabilir. Milyonlarca gökyüzü olayı yaşıyoruz bakıldığında…
Bunları kendi hayat akışımızda değerlendirme amacımız ne tür bir iç görü kazanmamız gerektiğine dairdir. Bu yüzden bu yeniayın tüm iyicil ve pozitif etkilerini değerlendirmeyi seçmelisiniz.
26 Kasım Salı günü Türkiye saatiyle 18:10 da Yay burcunda yeniay meydana geliyor.
Bu haftaki listemizde neler var?
· Beklenmeyen değişikliklerden ve üzücü durumlar yaratacağınızı düşündüğünüz konuşmalardan sakının.
· Büyük bir uyanış ve gerçeklikleri fark etme zamanı içinde olduğumu hatırlatırım.
· İnsanlar savaşma havasında, isyankâr ve kolayca saldırmaya tetiklenen öfkeli olabilirler.
· İlişkilerinizde karşı tarafı oldukça itici ve soğuk bulabilirsiniz. Önyargılı olmayın.
· Gece sokak kavgalarından, yoldaki öfke durumlarından veya halka açık tartışmalara girmekten kaçının.
· İnsanlar normalden daha kararsız görünebilir. Aşırı duyarlı, alıngan ya da gergin olabilirler.
· Herhangi bir işlem yapmadan önce tüm seçenekleri dikkatlice tartın.
· İştahınız son birkaç günden gereğinden fazla artmış olabilir. Bu yüzden yarından itibaren sadece şeker ve un gibi yiyecekleri azaltmayı seçerek kendinize yeni bir başlangıç yapabilirsiniz.
Günün Alıntısına;
“İnsan zihninin geçmişi hatırlama kapasitesi eşsiz bir armağandır.
Hatalarımızdan ders almamıza ve sağlıksız bir hayat gidişatını değiştirmemize yardımcı olur. Ama zihin geçmişe aynı yoldan geri döndüğünde, eski hatalarımız üzerinde geviş getirircesine düşünmeye başlar.
“Keşke…deseydim, o da……derdi”
Ne yazık ki, zihin adeta çok aptal olduğumuzu düşünür.
Bizi durmadan suçlayarak ve eleştirerek geçmişin hatalarını tekrar tekrar hatırlar.
Aynı can sıkıcı filmi iki yüz elli kere izlemek için para ödemeyiz, ama her nasılsa zihnimizin, aynı sıkıntı ve utancı yaşayarak kötü bir hatırayı sürekli yeniden oynatmasına izin veririz.
Bir çocuğa yaptığı küçük bir hatayı iki yüz elli kez hatırlatmayız, ama zihinlerimizin bir şekilde geçmişi hatırlamayı sürdürmesine, içimizdeki küçük varlığa öfkelenmesine ve ondan utanmasına izin veririz. Zihnimiz kötü yargıya, cehalete ya da gaflete tekrar kapılacağımızdan korkar. Bizim gerçekten zeki, bir hatadan ders alacak ve tekrarlamayacak kadar zeki olduğumuza inanmaz.”
Dememiz o ki; Uyanık olalım arkadaşlar!
*
Farkındalık, uyanık olmamız için bize yardım eden şaşılacak kadar basit bir araçtır.
Gökyüzü ölçümleri bize farkındalık kazandırmak için vardır.
Astroloji, uyanmamıza varlık göstermemize ve hayatı daha dolu dolu yaşamamıza yardım eden bir uygulamadır.
*
Günümüzdeki uçurumları, bilinçsiz hale gelip hayatımızın büyük bölümünde varlık göstermediğimiz zamanları doldurur.
*
Kendimizle diğer insanlar arasındaki engelleyici uçurumları, görünmez kalkanı kaldırmaya çalışın. Bunun için sadece farkında olmaya ihtiyacınız var.
*
Unutmayın, Farkındalık herkeste var. Farkındalık ile yaşamayan tüm kişilikler bölücü, yıkıcı ve acı üreticidir. Kişi, kendisinin çok iyi niyetli olduğunu söylese de böyledir; insanlığın kurtarıcısı olduğunu söylese de böyledir.
*
Peki bu Yeni Ay’da biz ne yapmalıyız?
Ben olarak bildiğiniz her şeyi ama her şeyi ve onun dışındaki her şeyi ama her şeyi tamamen özgür bırakın. Burada her şeyi tümüyle kendi haline bırakmak, yâni tamamen özgür bırakmak, temel ve yaşamsaldır.
*
Her şeyi tümüyle özgür bırakmazsanız, farkındalık kesinlikle işlemez. Sâdece buna dikkat edin. Başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Ne bir çabaya ne de özel bir eğitime.
Bütün kontrolleri terk edin.
Hiçbir şeye ama hiçbir şeye ne ilgi gösterin ne de onlarla içinizde tartışın.
Sadece iyi bir insan olmanın çerçevesi içinde ihtiyacı olan insanlara yardım edin.
Her şeyi akışa bırakmak, bazen her şeyin yoluna girmesine izin verir. Yay yeniayı, sizden biraz bunu istiyor…
*
İnsanı anlayan evreni kavrar çünkü gerçek bilgi içimizde mevcuttur, bu nedenle kendini bilmek bütün bilimlerin temelidir ve doğru bilgi doğru eylemi gerçekleştirir.
Yunus Emre'nin dediği gibi
İlim ilim bilmektir,
İlim kendin bilmektir,
Sen kendini bilmezsen,
Ya nice okumaktır…
*
Mutlu günler dilerim….