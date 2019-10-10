21 Haziran 2020’den sonra yeni bir Dünya düzenine hazırlık yapmalıyız.

Günaydın yepyeni bir günden hepinize merhaba.
Dün önemli bir operasyonun ülkemiz adına bir başlangıcı gerçekleşti. Dualarımız ve tüm kalbimiz oradaki Mehmetçiklerimizdedir. İstiklal ve istikbalimizin korkusuz bekçisi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimize muvaffakiyetler diliyoruz.
En başında belirtmek isterim ki Kalbimiz, dualarımız ve tüm yıldızlar Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan askerlerimizle. Tarih Türklerin gücüne bir kez daha şahitlik edecektir.
Şimdi birazcık dünya düzeni ve gelişen süreçleri anlamak için sizlere Plüton oğlak sürecinden bahsetmeye devam edeceğim.
26 Ocak 2008'den ve 20 Ocak 2024'e kadar Plüton oğlak burcunda hareket edecek. 20 Ocak 2024 Plüton Oğlak’ın bir son kullanma tarihidir. Kuralları, verimi açısından ve aynı zamanda güvenlik alanınızı kurmanız adına size bu zamana kadar yenileme fırsatı verir. Hayatta kalmak için bazen bir şeylerin dağılması gerekebilir. Bu dağılan yerin yeniden yapılanması biraz zaman alabilir ama bu durum tamamen sizi yepyeni bir siz yapma noktasında olur.
Sadece gerçek ve güvenli alan kurmak Plüton gezegenin görevidir.
Kişisel bir düzeyde, bazen bir şeyin gitmesine izin vermezseniz bu sizi düşürür ve kendi benliğinizi yitirmenize neden olabilir. İnsan özgünlüğünü yitirirse bir yerde başka bir şeyle yeniden yüzleşmesini gerektiren bir dönüşüm alanı ile karşılaşır. Bu hem şu an ülkemiz için önemli bir geçiş dönemidir hem de kişisel bazda kendi hayatlarınızda olduğunu söyleyebiliriz. Kendi hayatınızda daha net öngörülerde bulunmak için kişisel doğum haritanızda, bu durum ile ilgili daha detaylı bilgi alabilirsiniz.
Tarihe baktığımızda Oğlak burcundaki Plüton döngüsü
Astrolojiyi bilenler bilir. Belli gökyüzü transitleri geldiğinde o yıllara döner oradan örnek kesitler alır ve var olan koşullarımıza göre öngörülerde bulunuruz. Plüton yavaş ilerleyen bir gezegen olduğu için bir daha Plüton oğlak döngüsünü görmemiz pek mümkün olmayacak. Bizler bu çağı deneyimlemeye gelmiş kişileriz. Hepimiz aynı dünyada aynı dönem yolculuk yapanlarız.
Tarihte baktığımızda 1269-1287, 1516-1533 ve 1762-1778 yılları Plüton gezegeni oğlak burcunda hareket etmiş. Bu dönemleri okuduğunuzda birçok imparatorlukların yıkıldığını ve İngiltere, İspanya ve Fransa'nın sömürgeciliği yaydığını görebilirsiniz. Eylemsel olarak 15. yy’de başladığı kabul edilen, güçlü olan devletin güçlülüğünü ve güçsüz olan devletin güçsüzlüğünü pekiştiren, güçlü olandan güçsüze kültür geçişi sağlayan ve güçlünün güçsüz üzerindeki tahakkümüyle sonuçlanan askeri ve siyasi baskıların en zor olduğu dönemler olarak da söyleyebiliriz. Neden güç kelimesini bu kadar fazla kullandım? Çünkü Plüton oğlak demek güç demektir.
Yabancı bir makalede dün şunu okumam tesadüf değildi, İngilizler Hindistan’daki 200 yıllık sömürge dönemlerinde 45 trilyon dolarlık değeri ülkelerine taşımışlar. Bu transfer Türkiye’nin 50 yılda ürettiği değerin çok üstündeymiş.
Yani bu ne demek : Tarihten öğrenmemiz gereken şey dünya üzerinde üretmek ve hazırcılıktan kaçmak gerekli olan bir dönemde olduğumuzdur. Aslında o kadar büyük işlerimiz var ki minicik olaylar içerisinde kaybolup gidiyoruz. Bu durum bize aslında insanlığın kaderini değiştirebilecek tek şeyin üretmek olduğunu gösteriyor.
Astroloji burada size ne gösterir?
Plüton’u ve değişen dünya düzenine uyum sağlamak için 2024 yılının bitimini beklemeyin der. Astroloji bilmek öngörüde bulunmak ve zaman kazanmaktır. Bazı şeyleri iş işten geçtikten sonra anlamak yerine ya da şimdiki aklım olsaydı demek yerine, o zamanlar geldiğinde iyi ki yapmışım demektir. Bu yüzden ülkemizin değişen dünya düzleminde gücünü kaybetmemesi için bir şekilde üretip paylaşıyor olmayı başarmamız gerekiyor. Bu hepimizin görevidir.
Tarihin en dikkat çekici olaylarından biride 4 Temmuz 1776 ilan edilen ABD'nin bağımsızlığıdır. Bunu da burada uzun uzun anlatıp yazı içinde sizin kafalarınızı karıştırmak istemiyorum ama bu yıl yaşanacak tutulmalarla birlikte bazı güç dengelerinin değişme durumu öngörülebilir.21 Haziran 2020 yılında 00’derecelerde yaşanacak olan yengeç burcundaki güneş tutulması adeta bunun için kurgulanmış gibi görülüyor.
ABD bağımsızlığını ilan ettiği dönemde Rousseau şunları yazdı: "İnsan özgür doğuyor, ama etrafındaki her şey zincir halinde."
Ne kadar Pluton etkisi öyle değil mi?
Dememiz o ki; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bize düşen geleceği anlamak için geçmişi anlamlandırmaktır.
“Bu vatan bizimdir ve atalarımız, dedelerimiz bu vatanı canları pahasına kimseye vermemiştir. Bu yüzden bizlere düşen geçmişte olan özellikle yaşanılan olayları tam anlamıyla anlamalı ve günümüze uyarlamalıyız.” Yüzyıllar önce yazılmış kitabeler, yazılar, matematik, astronomi vs. kitapları okumalı ve bolca araştırmalıyız. Tüm medeni milletler kitaplarını ve eski kültürel eserlerine sahip çıkarlar. Bizlerinde elimizden geldikçe bunlara sahip çıkmamız ve anlamamız gerekmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vatandaşı olarak, bir vatansever olarak ülkemizi korumak için özellikle T.C devleti olmadan önceki yazılmış divanlarına, hitabelerine ve ilimlerine sahip çıkmamız gerekmektedir. Bunları anlamak ve çözmek bizim bayrağımızı ve vatanımızı korur. Bunu başarabiliriz arkadaşlar.
Atatürk’ün 10.yıl Nutkunda dediği gibi: Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir.
Mutlu günler dilerim…
Askerlerimize selam olsun.
21 Haziran 2020’den sonra yeni bir Dünya düzenine hazırlık yapmalıyız.
Günaydın yepyeni bir günden hepinize merhaba.
Dün önemli bir operasyonun ülkemiz adına bir başlangıcı gerçekleşti. Dualarımız ve tüm kalbimiz oradaki Mehmetçiklerimizdedir. İstiklal ve istikbalimizin korkusuz bekçisi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimize muvaffakiyetler diliyoruz.
En başında belirtmek isterim ki Kalbimiz, dualarımız ve tüm yıldızlar Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan askerlerimizle. Tarih Türklerin gücüne bir kez daha şahitlik edecektir.
Şimdi birazcık dünya düzeni ve gelişen süreçleri anlamak için sizlere Plüton oğlak sürecinden bahsetmeye devam edeceğim.
26 Ocak 2008'den ve 20 Ocak 2024'e kadar Plüton oğlak burcunda hareket edecek. 20 Ocak 2024 Plüton Oğlak’ın bir son kullanma tarihidir. Kuralları, verimi açısından ve aynı zamanda güvenlik alanınızı kurmanız adına size bu zamana kadar yenileme fırsatı verir. Hayatta kalmak için bazen bir şeylerin dağılması gerekebilir. Bu dağılan yerin yeniden yapılanması biraz zaman alabilir ama bu durum tamamen sizi yepyeni bir siz yapma noktasında olur.
Sadece gerçek ve güvenli alan kurmak Plüton gezegenin görevidir.
Kişisel bir düzeyde, bazen bir şeyin gitmesine izin vermezseniz bu sizi düşürür ve kendi benliğinizi yitirmenize neden olabilir. İnsan özgünlüğünü yitirirse bir yerde başka bir şeyle yeniden yüzleşmesini gerektiren bir dönüşüm alanı ile karşılaşır. Bu hem şu an ülkemiz için önemli bir geçiş dönemidir hem de kişisel bazda kendi hayatlarınızda olduğunu söyleyebiliriz. Kendi hayatınızda daha net öngörülerde bulunmak için kişisel doğum haritanızda, bu durum ile ilgili daha detaylı bilgi alabilirsiniz.
Tarihe baktığımızda Oğlak burcundaki Plüton döngüsü
Astrolojiyi bilenler bilir. Belli gökyüzü transitleri geldiğinde o yıllara döner oradan örnek kesitler alır ve var olan koşullarımıza göre öngörülerde bulunuruz. Plüton yavaş ilerleyen bir gezegen olduğu için bir daha Plüton oğlak döngüsünü görmemiz pek mümkün olmayacak. Bizler bu çağı deneyimlemeye gelmiş kişileriz. Hepimiz aynı dünyada aynı dönem yolculuk yapanlarız.
Tarihte baktığımızda 1269-1287, 1516-1533 ve 1762-1778 yılları Plüton gezegeni oğlak burcunda hareket etmiş. Bu dönemleri okuduğunuzda birçok imparatorlukların yıkıldığını ve İngiltere, İspanya ve Fransa'nın sömürgeciliği yaydığını görebilirsiniz. Eylemsel olarak 15. yy’de başladığı kabul edilen, güçlü olan devletin güçlülüğünü ve güçsüz olan devletin güçsüzlüğünü pekiştiren, güçlü olandan güçsüze kültür geçişi sağlayan ve güçlünün güçsüz üzerindeki tahakkümüyle sonuçlanan askeri ve siyasi baskıların en zor olduğu dönemler olarak da söyleyebiliriz. Neden güç kelimesini bu kadar fazla kullandım? Çünkü Plüton oğlak demek güç demektir.
Yabancı bir makalede dün şunu okumam tesadüf değildi, İngilizler Hindistan’daki 200 yıllık sömürge dönemlerinde 45 trilyon dolarlık değeri ülkelerine taşımışlar. Bu transfer Türkiye’nin 50 yılda ürettiği değerin çok üstündeymiş.
Yani bu ne demek : Tarihten öğrenmemiz gereken şey dünya üzerinde üretmek ve hazırcılıktan kaçmak gerekli olan bir dönemde olduğumuzdur. Aslında o kadar büyük işlerimiz var ki minicik olaylar içerisinde kaybolup gidiyoruz. Bu durum bize aslında insanlığın kaderini değiştirebilecek tek şeyin üretmek olduğunu gösteriyor.
Astroloji burada size ne gösterir?
Plüton’u ve değişen dünya düzenine uyum sağlamak için 2024 yılının bitimini beklemeyin der. Astroloji bilmek öngörüde bulunmak ve zaman kazanmaktır. Bazı şeyleri iş işten geçtikten sonra anlamak yerine ya da şimdiki aklım olsaydı demek yerine, o zamanlar geldiğinde iyi ki yapmışım demektir. Bu yüzden ülkemizin değişen dünya düzleminde gücünü kaybetmemesi için bir şekilde üretip paylaşıyor olmayı başarmamız gerekiyor. Bu hepimizin görevidir.
Tarihin en dikkat çekici olaylarından biride 4 Temmuz 1776 ilan edilen ABD'nin bağımsızlığıdır. Bunu da burada uzun uzun anlatıp yazı içinde sizin kafalarınızı karıştırmak istemiyorum ama bu yıl yaşanacak tutulmalarla birlikte bazı güç dengelerinin değişme durumu öngörülebilir.21 Haziran 2020 yılında 00’derecelerde yaşanacak olan yengeç burcundaki güneş tutulması adeta bunun için kurgulanmış gibi görülüyor.
ABD bağımsızlığını ilan ettiği dönemde Rousseau şunları yazdı: "İnsan özgür doğuyor, ama etrafındaki her şey zincir halinde."
Ne kadar Pluton etkisi öyle değil mi?
Dememiz o ki; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bize düşen geleceği anlamak için geçmişi anlamlandırmaktır.
“Bu vatan bizimdir ve atalarımız, dedelerimiz bu vatanı canları pahasına kimseye vermemiştir. Bu yüzden bizlere düşen geçmişte olan özellikle yaşanılan olayları tam anlamıyla anlamalı ve günümüze uyarlamalıyız.” Yüzyıllar önce yazılmış kitabeler, yazılar, matematik, astronomi vs. kitapları okumalı ve bolca araştırmalıyız. Tüm medeni milletler kitaplarını ve eski kültürel eserlerine sahip çıkarlar. Bizlerinde elimizden geldikçe bunlara sahip çıkmamız ve anlamamız gerekmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vatandaşı olarak, bir vatansever olarak ülkemizi korumak için özellikle T.C devleti olmadan önceki yazılmış divanlarına, hitabelerine ve ilimlerine sahip çıkmamız gerekmektedir. Bunları anlamak ve çözmek bizim bayrağımızı ve vatanımızı korur. Bunu başarabiliriz arkadaşlar.
Atatürk’ün 10.yıl Nutkunda dediği gibi: Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir.
Mutlu günler dilerim…
Askerlerimize selam olsun.