2019’un Finali! Ne yaşarsan yaşa asla karanlık tarafa geçme!

Günaydın muhteşem geçişi yaşayacağımız o büyük güne geldik.2019’dan 2020’ye kalkıştan önceki son söylenecek sözleriniz elbet vardır…
Öncelikle iki kelam ben edeyim:
Bu yıl içinde sizlere varlığınız için teşekkür ederim. Bu köşe başında kocaman bir aile olduk. Beni hiç ihmal etmediniz. Durum öyle bir hal aldı ki zaman zaman yazacak gücüm yokken bile yazmak ve kendimden haber verme sorumluluğunu hissettim. Bununla sizin tarafından onurlandırıldım. Sizlerle güçlendim sizlerle umut doldum. Sizler hep kendinize iyi geldiğini sandınız. Hayır, en büyük iyiliği siz bana yaptınız. Beni değerli ve önemli biri haline getirdiniz. Bunun için kaç yıl geçerse geçsin sizlere hep minnettar kalacağım…
2019 Bilançosu:
Kendinizi çok yorulmuş ve yıpranmış hissediyor olabilirsiniz. Bir bahçıvan, bir gül için koskoca bahçeyi sulamaz mı?
Hepimiz koskoca bir yıl içinde “bir gül” için neler yapmadık. “Gül” diye simgelediğiniz şey her neyse yaşantınızda artık. Bir şeyler iyi gitmediğinde “Karanlık Taraf” hep bize göz kırpar. Kolay para kazanma, kin, nefret, acımasızlık vb. ne kadar çok kirli şeyler varsa önümüze sunar. Karanlık tarafının ihtişamı bu zamanlarda dikkatimizi çeker. Karanlık tarafın götürdüğü yol ise büyük bir tuzaktır. Yaşadığımız sürece zaman zaman üzüleceğiz, zaman zaman hayal kırıklığına uğrayacağız, hatta çoğu kez pişman olacağız ve bunların hepsi bizim için birer öğretmen olacak. Herkesin bir kırmızı çizgisini çekme zamanı vardır. Aydınlık yollardan vazgeçmeyin. Karanlığın içinde küçük, sönük bir ışık dahi olsa kazanan her zaman aydınlık taraf olacaktır"
Twitter ve Telegram aileme dün bir soru sordum dedim ki;
2019 Yılı size ne öğretti?
İsimlerinizi ve adınızı yazın. Buna göre bu yıl sizlere köşede bir hatıra kalsın. Bir sürü mesaj geldi. Hepsini yazsam buralara sığmaz ama benzer olan çok fazlaydı. Ama ben ilk yazılanları paylaşıyorum… İçinden sizlerde bir şeyler bulacaksınız…
İkizler burcu, Serap Hanım der ki;
Tek güvenmem gereken insanın kendi olduğunu öğrendim. Aslında hiçbir insan tarafından ihanete uğramadığımı koşulları kendi elimle hazırladığımı fark ettim. İnsanlara ve olaylara daha az önem vermeye, olacağın nasılsa olacağını önemli olanın ders çıkarmak olduğunu kavradım.
Akrep burcu, Beyza Hanım derki;
Fedakârlık yaparken kendi hayatımdan vazgeçmemem gerektiğini "yapmasaydın" sözü yüzüme vurulduktan sonra anladım.
Kova burcu, Ali Canlar:
2019 iş koşullarındaki istek, amaç, yapı ve değer olarak aldı bir yere götürdü beni. Yönelmediğim hesaplamadığım sonuçlardayım şimdi. Garip bir şekilde buna direnmedim Hayatıma gelen her şeyin turisti oldum. Bu sayede bütün değerlere ve anlamlara "ayırıcı" gözlerle baktım.
Yengeç burcu, Ayşegül Yüksek:
2019 yılı yoruldum ama “yıkılmadım” dedim. Tam böyle düşünürken kendimi güzel dostların içinde buldum, yani Astromatik ailesinde. Farkındalığımı arttırdım. Kendimden çokça özür diledim. Canlı cansız her şeye daha çok teşekkür ettim. Beklentisiz yaşamayı öğrendim. Bana zarar veren, enerjisi iyi gelmeyenleri geride bıraktım. Yorumsuz seyrin önemini anladım.
Oğlak burcu, Ceren Akkuş:
Birincisi dostla düşmanın her an değişebileceğini, ikincisi kimsenin peşinden koşmamam gerektiğini ve isteyen insanın sebep aramadan yanımda olabileceğini, üçüncüsü de dayımı kaybettim ve ölüm acısının bu saydıklarımdan daha gerçekçi olduğunu gördüm.
Başak burcu, Gülben Ergen (Sanatçı): Sabır ve kendi başımın çaresine kendimden başka kimsenin bakamayacağını öğretti 2019... Az da olsa iyi insanların neslinin tükenmediğini öğretti 2019... Kendi değerimin daha da farkında olmam gerektiğini öğretti 2019... Emek vermenin anında geri dönüşü olmadığını ama uzun vadede biriktirdiğin her şeyin bulunmaz güzelliklere gebe olduğunu gösterdi 2019 ve Elif gibi yaşamanın, Elif gibi durmanın, Elif gibi dimdik olmanın dayanılmaz hazzını tenime kazıdı 2019…
Terazi burcu, Dr. Ender Saraç: Herkesin hata yapabileceğini gördüm. Aslında önemli olan insanları hataları, kusurları ve eksiklikleri ile sevebilmeyi başarmak olduğunu gördüm.
Yay burcu, Bade Derinöz (Söz yazarı-Besteci): Seyir halinde sessiz kalmayı ve “An”ı yakalamayı.
Aslan burcu, Rıdvan Özdemir: Sabretmeyi öğrendim. Ufakta Tünelin sonundaki ışığı gördüm. Çıkardığım sonuç; Her şey olacağına varır...
Gördüğünüz üzere hepimiz birbirimizden farklı ruhlara ve kişiliklere sahibiz. En önemlisi hepimiz bambaşka şeyler öğrendik. Ne olursak ya da kim olursak olalım hepimizin imtihanı ve ödediği bedeller başkaydı. Dün sabah işe giderken kız kardeşimle karşılaştık. (Genetik Mühendisliği) okuyan bir ikizler burcu kendisi. “Abla, biliyor musun dün kadavra dersi vardı ve 65 yaşında kalp krizi geçirmiş bir adamın bedenini inceledik o an sadece gördüğüm sarı bir et parçası ve dünya üzerinde boş bir bedendi” dedi ve sonra sözlerine şöyle devam etti. Hani bir söz vardı: “Bedenleri değil, ruhları sevmeyi deneyin” diye….
Eee bu farkındalığa ulaşmak için kadavra incelemek mi gerekirdi, ey Müslüman kardeşim :)
Ruhunuzu eşsiz bir şekilde geliştirin…
Tanrı misafiri olduğumuz bu dünya yolculuğunda hepimiz birer garibiz… :)
Haydi verin elinizi geçiyoruz 2020 yılına…
Mutlu günler dilerim…
2019’un Finali! Ne yaşarsan yaşa asla karanlık tarafa geçme!
Günaydın muhteşem geçişi yaşayacağımız o büyük güne geldik.2019’dan 2020’ye kalkıştan önceki son söylenecek sözleriniz elbet vardır…
Öncelikle iki kelam ben edeyim:
Bu yıl içinde sizlere varlığınız için teşekkür ederim. Bu köşe başında kocaman bir aile olduk. Beni hiç ihmal etmediniz. Durum öyle bir hal aldı ki zaman zaman yazacak gücüm yokken bile yazmak ve kendimden haber verme sorumluluğunu hissettim. Bununla sizin tarafından onurlandırıldım. Sizlerle güçlendim sizlerle umut doldum. Sizler hep kendinize iyi geldiğini sandınız. Hayır, en büyük iyiliği siz bana yaptınız. Beni değerli ve önemli biri haline getirdiniz. Bunun için kaç yıl geçerse geçsin sizlere hep minnettar kalacağım…
2019 Bilançosu:
Kendinizi çok yorulmuş ve yıpranmış hissediyor olabilirsiniz. Bir bahçıvan, bir gül için koskoca bahçeyi sulamaz mı?
Hepimiz koskoca bir yıl içinde “bir gül” için neler yapmadık. “Gül” diye simgelediğiniz şey her neyse yaşantınızda artık. Bir şeyler iyi gitmediğinde “Karanlık Taraf” hep bize göz kırpar. Kolay para kazanma, kin, nefret, acımasızlık vb. ne kadar çok kirli şeyler varsa önümüze sunar. Karanlık tarafının ihtişamı bu zamanlarda dikkatimizi çeker. Karanlık tarafın götürdüğü yol ise büyük bir tuzaktır. Yaşadığımız sürece zaman zaman üzüleceğiz, zaman zaman hayal kırıklığına uğrayacağız, hatta çoğu kez pişman olacağız ve bunların hepsi bizim için birer öğretmen olacak. Herkesin bir kırmızı çizgisini çekme zamanı vardır. Aydınlık yollardan vazgeçmeyin. Karanlığın içinde küçük, sönük bir ışık dahi olsa kazanan her zaman aydınlık taraf olacaktır"
Twitter ve Telegram aileme dün bir soru sordum dedim ki;
2019 Yılı size ne öğretti?
İsimlerinizi ve adınızı yazın. Buna göre bu yıl sizlere köşede bir hatıra kalsın. Bir sürü mesaj geldi. Hepsini yazsam buralara sığmaz ama benzer olan çok fazlaydı. Ama ben ilk yazılanları paylaşıyorum… İçinden sizlerde bir şeyler bulacaksınız…
İkizler burcu, Serap Hanım der ki;
Tek güvenmem gereken insanın kendi olduğunu öğrendim. Aslında hiçbir insan tarafından ihanete uğramadığımı koşulları kendi elimle hazırladığımı fark ettim. İnsanlara ve olaylara daha az önem vermeye, olacağın nasılsa olacağını önemli olanın ders çıkarmak olduğunu kavradım.
Akrep burcu, Beyza Hanım derki;
Fedakârlık yaparken kendi hayatımdan vazgeçmemem gerektiğini "yapmasaydın" sözü yüzüme vurulduktan sonra anladım.
Kova burcu, Ali Canlar:
2019 iş koşullarındaki istek, amaç, yapı ve değer olarak aldı bir yere götürdü beni. Yönelmediğim hesaplamadığım sonuçlardayım şimdi. Garip bir şekilde buna direnmedim Hayatıma gelen her şeyin turisti oldum. Bu sayede bütün değerlere ve anlamlara "ayırıcı" gözlerle baktım.
Yengeç burcu, Ayşegül Yüksek:
2019 yılı yoruldum ama “yıkılmadım” dedim. Tam böyle düşünürken kendimi güzel dostların içinde buldum, yani Astromatik ailesinde. Farkındalığımı arttırdım. Kendimden çokça özür diledim. Canlı cansız her şeye daha çok teşekkür ettim. Beklentisiz yaşamayı öğrendim. Bana zarar veren, enerjisi iyi gelmeyenleri geride bıraktım. Yorumsuz seyrin önemini anladım.
Oğlak burcu, Ceren Akkuş:
Birincisi dostla düşmanın her an değişebileceğini, ikincisi kimsenin peşinden koşmamam gerektiğini ve isteyen insanın sebep aramadan yanımda olabileceğini, üçüncüsü de dayımı kaybettim ve ölüm acısının bu saydıklarımdan daha gerçekçi olduğunu gördüm.
Başak burcu, Gülben Ergen (Sanatçı): Sabır ve kendi başımın çaresine kendimden başka kimsenin bakamayacağını öğretti 2019... Az da olsa iyi insanların neslinin tükenmediğini öğretti 2019... Kendi değerimin daha da farkında olmam gerektiğini öğretti 2019... Emek vermenin anında geri dönüşü olmadığını ama uzun vadede biriktirdiğin her şeyin bulunmaz güzelliklere gebe olduğunu gösterdi 2019 ve Elif gibi yaşamanın, Elif gibi durmanın, Elif gibi dimdik olmanın dayanılmaz hazzını tenime kazıdı 2019…
Terazi burcu, Dr. Ender Saraç: Herkesin hata yapabileceğini gördüm. Aslında önemli olan insanları hataları, kusurları ve eksiklikleri ile sevebilmeyi başarmak olduğunu gördüm.
Yay burcu, Bade Derinöz (Söz yazarı-Besteci): Seyir halinde sessiz kalmayı ve “An”ı yakalamayı.
Aslan burcu, Rıdvan Özdemir: Sabretmeyi öğrendim. Ufakta Tünelin sonundaki ışığı gördüm. Çıkardığım sonuç; Her şey olacağına varır...
Gördüğünüz üzere hepimiz birbirimizden farklı ruhlara ve kişiliklere sahibiz. En önemlisi hepimiz bambaşka şeyler öğrendik. Ne olursak ya da kim olursak olalım hepimizin imtihanı ve ödediği bedeller başkaydı. Dün sabah işe giderken kız kardeşimle karşılaştık. (Genetik Mühendisliği) okuyan bir ikizler burcu kendisi. “Abla, biliyor musun dün kadavra dersi vardı ve 65 yaşında kalp krizi geçirmiş bir adamın bedenini inceledik o an sadece gördüğüm sarı bir et parçası ve dünya üzerinde boş bir bedendi” dedi ve sonra sözlerine şöyle devam etti. Hani bir söz vardı: “Bedenleri değil, ruhları sevmeyi deneyin” diye….
Eee bu farkındalığa ulaşmak için kadavra incelemek mi gerekirdi, ey Müslüman kardeşim :)
Ruhunuzu eşsiz bir şekilde geliştirin…
Tanrı misafiri olduğumuz bu dünya yolculuğunda hepimiz birer garibiz… :)
Haydi verin elinizi geçiyoruz 2020 yılına…
Mutlu günler dilerim…