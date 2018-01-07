2018 yılında astroloji bedelli askerlik ile ilgili neyi öngörüyor?

Öncelikle verdiğim sözü tutarak başlamak istiyorum. Şimdi bu yazıyı okuyan kesimin yarısından fazlası astroloji nedir diye sorgulayacak ve kala kala işimiz bunlara mı kaldı diye kendi kendine birtakım stresler yaratacaktır. Biliyorum birçoğunuz astroloji ile ilk kez tanışıyor olacaksınız ve bu yazıyı nasıl okuduğunuza inanamayacaksınız.

Kısaca o çok merak ettiğiniz Astronomi veya Astrolojinin neler hakkında öngörüde bulunduğu ile ilgili kısa birkaç cümle yazacağım. Sizde anlamaya çalışarak okuyun ve kendi kendinizi ikna edin.

Astroloji geçmişte yaşanan önemli ve benzer gökyüzü olaylarını temel alarak gelecek için öngörüde bulunmamıza yardımcı olan gezegenlerin ve birtakım yıldızlarının etkileşiminin üzerimizdeki manyetik yansımasını okur. İşin içinde matematik vardır. Gezegenlerin birbirlerine yaptığı açıların yeryüzüne etkisini değerlendirmemize yardımcı olur. Yüzde yüz başarı vaat eder diye bir şey asla yoktur ama yüzde 60-70 oranında tahminlerimizi bize verdiğini çok deneyimlemişizdir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin astrolojik haritası, Atatürk’ün Cumhuriyeti ilan ettiği an esas alınarak 29 Ekim 1923 saat 20.30 Ankara’ya göre değerlendirilerek yorumlanır. Aşağıda gördüğünüz harita bizimin ülkemizin kuruluş haritasıdır. Temel nitelikte halkımızın, devletimizin tutum ve bilincini bize gösterir. Ekonomik koşullar veya zayıf noktalarını öngörür.

Şimdi bu haritanın üzerinde daha önce bedelli askerliğin çıkmış olduğu tarihleri ekleyerek dereceleri ve hesaplamaları alarak birtakım çalışmalar yaptım. Yani bu hissederek yapılan bir çalışma değildir. Bunun için yukarıdaki haritayı ekledim.

HADİ GELİN DAHA ÖNCE ÇIKMIŞ YILLARIN TARİHLERİNE BAKALIM

- 1987 yılındaki bedelli askerlik yasa tasarısı 13.02.1987 tarihinde Bakanlar Kurulunda kararlaştırılmış ve 23.02.1987 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulmuş, yasa değişikliği 16.04.1987’de kabul edilmiş ve 1111 sayılı askerlik kanuna işlenmiş 26 Nisanda da başvurular başlamış.• 1987 yılındaki bedelli askerlik yasa tasarısı 13.02.1987 tarihinde Bakanlar Kurulunda kararlaştırılmış ve 23.02.1987 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulmuş, yasa değişikliği 16.04.1987’de kabul edilmiş ve 1111 sayılı askerlik kanuna işlenmiş 26 Nisanda da başvurular başlamış.

- 1999 yılındaki bedelli askerlik yasası, 06.09.1999’da bakanlar kurulunda kararlaştırılmış 02.11.1999’da 1111 sayılı kanunda değişiklik yapılmıştır. Başvurular da 14 Kasımda başlamış.

- 2011deki bedelli askerlik yasası 17.11.2011’de bakanlar kurulunda imzaya açılmış, 30.11.2011 tarihinde de 1111 sayılı askerlik kanununda yasa değişikliği yapılmıştır. 22.12.2011’de başvurular alınmaya başlamış

- 2014 yılındaki bedelli askerlik yasasının müjdesi 02.11.2014’te TBMM AKP grup toplantısında verilmiş, yasa değişikliği de 10.12.2014 tarihinde yapılmıştır. Başvurular 15 Aralıkta alınmaya başlanmış.

Bu yukarıdaki yıllar ve tarihlerin üzerinde gezegenlerin duruşları incelendiğinde en çok 2018 yılına uyum sağladığı gözlemleniyor. Aynı zamanda Satürn gezegenin Oğlak burcunda 3 yıl hareket edecek olması bizim ülkemizdeki yöneticilerin ciddi bir disiplin ve düzenlemeler içerisinde olacağını gösteriyor. Özellikle 31 Ocak Aslan Ay tutulmasından sonra birtakım şartların yön değiştirmeye başlayacağı öngörülebilir.

Astroloji aslında birazda bizim ilerleyen günler için neler yapmamız gerektiğine dair cesarette veren bir ilimdir. Şuan sizlerin daha fazla gayret göstererek harekete geçme zamanı olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda dikkatimi çeken bir diğer unsur ise yukarıdaki çıkmış yıllarda sürekli gündemimizde değil denildikten 1 ay içinde kararların hızlı bir şekilde çıkması durumudur.

Devletimizdeki askeri yapılandırma ve sistemdeki önemli değişimler, yöneticilerimizdeki hızlı ve radikal değişimler Şubat ayı içinde ciddi anlamda kendini gösterebilir.

Şunu unutmayın olaylar bir süreçle başlar. Olaylar o an birden gelişmez. Sizler o kadar uzun zamandır bekliyorsunuz ki şuan asla Şubat-Mart-Nisan gibi tarihleri duymak dahi istemiyorsunuz. Astroloji doğru zamanda doğru sabırla sizlere sürprizlere hata yapmadan sabretmeyi öğretir. Kısaca bu ayın sonunda gelişecek Aslan ay tutulması yepyeni bir şeylere start verecek.

Önümüzdeki 6 ay içinde birtakım konular hız kazanacak. Nisan ayı devletimizin alacağı kararlar adına oldukça önem arz ediyor. Sizde doğru zamanda doğru bir içsel dürtü ile beklentilerinizi ayarlayın. Sabrınızı hızlıca kullanmayın. Ölçülü ve stratejik olmaya özen gösterin. Zaten ülkemizin haritası adına bu kararın verilmesi gereken harika bir dönem. Bu kararla birlikte askeriye ile ilgili birçok konu revize edilecek noktaya gelebilir. Bu yılki tutulmalar ile birlikte yöneticiler üzerinde bu bilinç seviyesine geçiş olacak. Sizler yılmadan, pes etmeden ve asla saygınızı yitirmeden bu konu üzerinde istikrarlı çalışmalarınıza özen gösterin.

Dememiz o ki;

Hayat sizi bu noktaya ve zorluklara getirdiyse buradaki olayı ve bu durumu neden yaşadığınızı anlamaya çalışın. Demek ki bir şeylerin kıymetinin bilinmesi gerekiyor. Hayat bir imtihan.

Şu anda bu sürecin sizin lehinize çalışması için gerekli olan tek şey, değişimin mümkün olduğuna inanmakla işe başlamaktır. Şuan konuşulanlar önemli değildir. Geçmişte işe yaramayan hiçbir şeyin, bugün yapacaklarınızla herhangi bir şekilde ilgisi yoktur. Şu anda yapacaklarınız, geleceğinizi şekillendirecektir. Hemen şimdi kendi kendinizin dostu olmalısınız. Olanlar için kendinizi yıpratmak yerine, derhal sorunlarınızın çözümü üzerinde yoğunlaşmalısınız.

Ancak tek başına olumlu düşünce, yaşamımızı değiştirmek için yeterli değildir. Nasıl düşündüğünüzü, nasıl hissettiğinizi ve yaşadığınız her gün yaptığınızı değiştirmek için, bazı stratejilere ve adım adım neler yapacağınızı gösteren planlara sahip olmanız gerekir.

Dün ne yaptığınız önemli değildir, şimdi ne yaptığınız önemlidir. Bugün yapacaklarınız üzerine yoğunlaşırsanız, her şey daha iyi olacaktır. Mesaj basittir. Amaçlarınızın peşinde giderken, sabırla ve esneklik duygusunu kaybetmeden, yoğun ve sürekli eylemde bulunur ve çözüm yoktur duygusunu bir kenara bırakırsanız; eninde sonunda istediğinizi elde edersiniz. Derhal, küçük bile olsalar, bugün yapabileceğiniz eylemler üzerinde yoğunlaşmalısınız.

Ben sizlerin attığı maillere duyarsız kalamadım. İhtiyacınızı ve zorluklarınızı anlıyorum. Eminim ki bizim ülkemizin başındaki yöneticilerimizin de sizler için muhakkak bir çözümü olacaktır. Sadece kendi açınızdan ve kendi zorluklarınızdan olaylara bakmayın. Ülkemizde zor ve denge sağlamaya çalışan bir dönemden geçiyor. Eminim ki bu süreçte bile size çare olacaklar. Her şey gönlünüzce olsun… Sizleri tanımak çok güzel.