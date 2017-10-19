19 Ekim Terazi burcunda yeni ay… Dengeyi sağlayanların ve susanların zaferi  

19 Ekim 2017 Perşembe günü 26 derece Terazi burcunda yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay, astrolojide kullanılan en şanslı yıldızlarla hizalanacak. Spica ve Arcturus sabit yıldızlarının

Terazi Burcunun sembolize ettiği önemli konulara bakalım.

Terazi deyince akla gelen ilk şey ilişkiler ve ortaklıklardır. Sanat, estetik, hoşgörü, insan ilişkileri, güzellik, zarafet, iletişim, denge kurmak, ortaklık, işbirlikleri, orta yolu bulmak, sadece yüzeyde olmak ilişkilerde derinlik ihtiyacını reddetmek, politik davranmak, hukuksal meselelerimiz gibi konuların yeniden gündeme gelip farklı bir şekilde olayların seyrinin oluşacağı bir zaman dilimi olacaktır.

Bu yeniaydan sonra ilişkilerde mesafenin önemini kavrayacağız.

Fedakârlık teması ne olmalı ve ölçüsü nedir?

İlişkimize kattıkları ve bizim bu ilişkide ki rolümüz nerede?

Bunları algılarken ilişkilerde ki alma ve verme dengesini yeniden gözlemleyeceğimiz bazı olayları tekrar yaşayabiliriz. Terazi’nin sembolize ettiği denge teması ve adalet duygusu ilişkilere farklı bir bakış açısı kazandıracaktır.

Spica ve Arcturus sabit yıldızları: Servet, zenginlik, onur, şeref ve başarıyı vaat eder.

Bu yeniay sadece Uranüs'ün Güneş ile karşılaşmasını tetikleyecek bir duruma sahiptir. Bu tetiklenme hayatımız içerisinde beklenmeyen değişimin önemli bir teması olduğu anlamına geliyor. Bu yeniayı fırsata dönüştürmek ve akıllıca kullanmakta fayda var. Bu sabit yıldızlarında işin içinde olması zenginlik, ferahlık ve huzur için onurlu durarak gerekli fırsatlardan yararlanmak adına açık fikirli ve esnek olmamız gerektiğine dair fikirler sunmaktadır.

Başarının anahtarı yavaş ve sabırlı davranmanızla birlikte gelecek olsa da, problem olarak gördüğünüz konuların üstesinden gelecek cazip fikirlerle sonuçlandıracağınız görünmektedir.

Yeni ay, bir durumun sonunu ve yeni bir 28 günlük döngünün başlangıcını temsil eder.

Yeniay yani Güneş ve Ay’ın kavuşum enerjisi ile insiyatif kullanmanız gereken bir süreci anlatır. Bu yeni bir başlangıç ​​yapmak, yeni bir sayfa açmak veya yeni bir proje başlatmak için mükemmel bir zamandır.

İlerlemek için yeni ve yaratıcı yollar aradığınızda eski alışkanlıklarınızı, davranışlarınızı ve inançlarınızı da sorgulayarak yepyeni bazı şanslar içerisinde olacaksınız.

19 Ekim yeniayının etkileri 4 hafta sürüyor ve 18 Kasım'a kadar özellikle devam edecek.

Güneş ve başarı yıldızı Spica’nın kavuşumu;

Büyük ve kalıcı tercih, onur, zenginlik, ebeveynlerinize ve çocuklarınıza büyük mutluluk, kamu ve hukuk işleri için büyük bir başarı, evlilik, terfi kazanmanın müjdecisi olduğunu söylüyor.

Uzun zamandır emek verdiğiniz şeylerin yani ektiğiniz konuları biçeceğiniz hususunda büyük destek veriyor. Aynı anda Arcturus yıldızının yeniaya yakın olması uzun zamandır çözüm bulamadığınız maddi ve manevi konularda bir ferahlığa ulaşacağınızı da ifade ediyor.

Dolayısıyla yeni ay Uranüs'ün etkisiyle beklenmeyen değişiklikleri bize getireceğini, Sadece bu beklenmeyen değişikliklere izin verecek olursanız hem maddi hem manevi ihtiyaçlarınızın karşılanacağını sunuyor.

Bu iki şanslı yıldızın sunduğu başarı, şeref ve zenginliğin tadını çıkarmak için açık fikirli ve esnek olmalısınız. Uranüs’ün tam karşısındaki yeni ay, dünyayı sarsacak beklenmedik ve heyecan verici karşılaşmalar veya olayları da beraberinde getiriyor. Hızlı değişime uyum sağlamak ekstra gayret ve sabır gerektirir. Bunu unutmayın.

Başlangıçta rahatsız edici olmasına ve buna karşı koymanıza rağmen, değişimin sizin için daha iyi olduğunu ve geleceğinize yönelik daha iyi bir rol vereceğini aklınızdan çıkartmayın.

Huzursuzluk ve sabırsızlık hissi, dürtüsellik hissedebilirsiniz. Bu yüzden riskli davranışlardan kaçınmalısınız. İçinizde her zamankinden daha fazla Özgürlük için güçlü bir ihtiyaç duyarız. Otorite figürlerine, ebeveynlere veya partnerlerinize karşı isyan etmenizi sağlayabilir.

Öte yandan, tuhaf veya radikal davranışlar çok sevdiğiniz ya da güven duyduğunuz sevdiklerinizden gelebilir. Onları kontrol etmeye çalışırsanız ve özgürlüklerini kısıtlarlarsa, muhtemelen daha asi bir hale geleceklerdir. Tartışmalar veya ayrışma gibi durumlarda uyum kazanmak isterken sabırsızlıktan dolayı kendi kendinize veya kontrolünüz dışında hareket etmek zorunda kalabilirsiniz. Bunu dengelemelisiniz.

Bu yeniay sonrasında değişime veya kısıtlanma duygunuza nasıl tepki vereceğiniz kritik önem taşıyor. Dürtüsel reaksiyonlar ve duygusal temelli kararlar küçük bir olayı toplam kaosa dönüştürebilir.

Yeni Ay’ın Satürn ile olumlu açısı Uranüs nedeniyle sabrımızı ve azmimizi ortaya koymamız gerektiğini söylüyor.

Düşüncesizce bir risk almadan veya isyan etmeden önce sizi iki kez düşünmenizi sağlamak adına sağduyu verecek. Bunu kullanın.

Görev bilincinizin artması sizin için hedeflerinizi yerine getirmeyi kolaylaştıracak. Sabır ve çalışkanlık sizi büyük bir başarıya hazırlıyor olacak. Satürn tüm kararıyla artık kariyer hayatınız ya da ilişkinizde istediğiniz beklenmedik değişikliği modüle edecek.

Öğretmen Satürn, doğru fırsatları seçmenize ve en iyi pratik sonuçları getirecek değişikliğe gitmenize yardımcı olacaktır.

Satürn Uranüs olumlu açısı 11 Kasım 2017 yılında üçüncü ve son olumlu durumuna yaklaşırken gücünü bu yeniay ile birlikte arttırıyor olacak.

Bu, hayatınızda olumlu değişiklikler yapmak için ideal bir geçiş evresi. Bu değişiklikler sorunsuz şekilde çalışmalı ve çok rahatsız edici veya düzensiz olmamalıdır.

Bu yeniay ile Uranüs etkisi sadece beklenmedik bir değişim anlamına gelir ve isyankâr bir çizgi hayatınızın herhangi bir alanını üzebilir. Satürn'ün sabrını ve dikkatini yavaşlatmak ve karar vermeye zaman ayırmak için kullanın.

Özetle gelecek dört hafta için iyi şanslar var. Ve yılın en iyi yeniayı gerçekleşiyor. Bu şanslı yeni ay, servet, şeref ve başarı getirme potansiyeline sahiptir. Spica ve Arcturus'un hazinelerini açmak için size beklenmedik bir değişim ve dürüstlükle başarı sunuyor. Ufak bir uyarı olarak kesikler, yanıklar, ufak kazalara, bıçak kullanırken ya da kızgınken araba kullanırken daha dikkatli olun.

Bu dönem de başlayan ilişkiler sağlam ve mantık birliktelikleri içerisinde olacak gibi duruyor. Bu tarz ilişkilerde karşılaşacağınız durumlar belki 2017 Nisan gibi gündeme gelmiş konularınızı da tekrar aklınıza düşürebilir. Bununla ilgili bazı tamamlanmalar yaşayacaksınız. Bu kişisel baz da haritalarınıza göre değişim gösterecektir. Haritanıza ve tavrınıza göre bu etki değişir. Kaderinizi seçimleriniz belirler.

Kısaca astroloji severler;

Bir şeyin her açıdan imkânsız ve kötü olabilmesi çok mümkün değildir. Bakış açınızı değiştirin.

Eğer Sana bir diken Batmışsa Sen Dikmişsindir.



Eğer İpekli Elbise İçinde isen Kumaşını Kendin

dokumuşsundur. (Hz. Mevlana)

Daha detaylı dinlemek isterseniz bugün saat 11.30’da hürriyet facebook canlı yayınında ve 14.30 da Teve2 kanalında sevgili Ezgi sertelin misafiri olacağım. Bu yeniayın etkilerini sizlerin de tepkilerinizin nasıl olacağını öngörmeye çalışacağız J

Sevgiler

Mutlu günler dilerim….

KOÇ

Hayatınızı ilişkiler kanalıyla dönüştürme vakti geldi. Güç elde edebileceğiniz ve güçlü işbirlikleriyle gündeme geleceğiniz bir dolunay. Var olan ilişkilerinizde sorunlar yaşıyorsanız önemli farkındalıklar edinebilirsiniz.

BOĞA

Farklı bir dolunay, kendinizi değiştirmek istediğiniz her konu için önemli bir hazırlık dönemi olarak görebilirsiniz bu süreci. Tazelenmek ve arınmak istediğiniz her konuyu hayatınızda değiştirebileceksiniz. Gündelik sağlığınız ve bakımınızla ilgilenmeniz gereken koşullar oluşabilir. Diyete başlamak ve sporu hayatınızın temeli haline getirmek isteyebilirsiniz. Sigarayı bırakmak ya da kötü alışkanlıklarınız değiştirmek de sizi bu dönemde iyi gelebilir.

İKİZLER

Aşk hayatınızla ilgili önemli ve güzel oluşumların sinyallerini yakalayacaksınız. Uzlaşma sağlayamadığınız her konuda önemli sonuçlara ulaşabileceksiniz. Yalnız olan önemli tanışmalar ve aktivasyonlar yaşayabilir. Sosyalleşmek ve hayatın tadını çıkartmanız size çok yakın. Aşk hayatınızda bazı platonik olaylar veya itiraflar sizi şaşırtabilir.

YENGEÇ

Eviniz ve aileniz ile ilgili kavramları ön plana çıkartacaktır. Biraz zorlu bir dolunay olabilir. Ailenizin bazı karar değişiklikleri sizin hayatınızı zorlaştırabilir. Ev alım, satım gayrimenkuller gibi konularda önemli şanslar ve fırsatlar oluşabilir. Ebeveynlerinizle ilişkilerinize dikkat ani dürtüsel tepkiler vererek duygusal krizler yaratmayın.

ASLAN

Eğitim hayatınızla ilgili yapmanız ve tamamlamanız gereken eksiklikler varsa önemli bir başlangıç yapabilirsiniz. Seyahatlerinizin de bir o kadar yoğun olacağı önemli bir süreç. Kısa süreli bazı kaçamak seyahatler stresini azaltabilir ve size iyi gelebilir. Bu dönemde dedikodu ve bazı söylemlerden dolayı zor durumda kalabilirsiniz temkinli olun.

BAŞAK

Maddi konularınız ve kazanımlarınızla ilgili önemli sonuçlanmalar olabilir. Uzun süredir üzerinde çalıştığınız maddi bir proje varsa sonuçlanma haberlerini alabileceksiniz. Kaynaklarınızı artırmanın yollarını arayabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili önemli bazı tekliflerle karşılaşmanız olası.

TERAZİ

Burcunuzda oluşacak olan bu dolunay artık yeni bir siz oluşturuyor. Kişisel imajınız ve görüntünüz değişebilir. İlişkilerinizde uzlaşma sağladığınız için daha aranılan biri haline gelebilirsiniz. Bu noktada karar size kalmış kendinizden ödün vermek mi vermemek mi. Daha çok ben diyeceğiniz ve kendinize saygı duymak isteyeceğiniz bunu da karşıdan fazlasıyla bekleyeceğiniz bir süreç. İlişkilerinizle ilgili önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz.

AKREP

Bilinmeyen bazı gerçeklerle yüzleşebilir ve gizli kalmış ögelerin ortaya çıkmasıyla şaşırabilirsiniz. Tepkilerinizi ölçülü ve kontrollü gösterin. Arka plan konularınız ve herkesten gizlediğiniz oluşumlar varsa dikkat. Hayatınızda stres yaratacak bazı koşullar sağlığınızı etkileyebilir.

YAY

Sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinizde yeni bir dönem başlıyor eski bir dönem kapanıyor. Bir arkadaşınızı hayatınızdan çıkarma kararı alabilirsiniz. Yeni biri hayatınıza dâhil olabilir. Hayattaki hedefleriniz, arzularınız ve önceliklerinizde değişiklikler olabilir.

OĞLAK

Kariyerde bir dönem bitiyor bir dönem başlıyor. Önemli aşamalardan geçebileceğiniz sürpriz bir dönem. Yeni iş açılımları ve kariyer beklentileri içerisine girebilirsiniz. Var olan kariyerinizde sıkıntılı süreçleriniz varsa dikkat.

KOVA

Yükseköğrenimine başlayabilir ve eksik kalan bir eğitiminizi tamamlamak isteyebilirsiniz. Bazı noktalarda inançlarınızı sorgulayabilir ve yeni fikirsel kararlar alabilirsiniz. Seyahat etmeniz gereken bazı özel koşullar oluşabilir.

BALIK

Ödemeleriniz ve borç dengeleriniz sizi daraltabilecek noktaya gelebilir. Finansal ilişkilerinizde ortaya çıkan bir krizi yönetmekte zorlanabilirsiniz. Aşk hayatınız ve flörtlerinizde yüzeysel olan her konu derinlik kazanacaktır.