15 Şubat kova burcunda yılın ilk güneş tutulması… Artık vazgeçtiklerin kadar özgürsün.

Fikirler ve iletişim konusunda büyük bir odak noktasına sahip olacağız neden mi?

Bu tutulma da Merkür gezegeni oldukça önemli bir vurguda bulunurken ayrıca güneş tutulmasına astrolojik açıdan iki önemli asteroitte eşlik ediyor.

Juno ve Hygeia!

Juno, sevgi, ruh eşi, kadersel aşk ve arkadaşlık anlamına gelirken Hyheia, sağlık, bakım ,şifa ilaç anlamı taşımaktadır…

Tutulma haritasında Juno’nun Kova burcun da olması önümüzdeki 1,5 yıllık süreçte ilişkilerimiz adına farklı bir boyuta ilerleyeceğimizi de göstermektedir. Artık istediğimizde kendimizle baş başa kalabilme fikri bilincimizde oluşacak. Sürekli bir beraberlik yerine, aralarda görüştüğümüz, iyi zaman geçirdiğimiz ve zekâsından fayda gördüğümüz, anlaştığımız kişilerle beraber olmayı tercih edeceğiz. Tabi bunun yanı sıra geleceğe yönelik İlişkilerin hayatınız da sağlam bir temel sağlayacaktır. Aile ilişkilerini değerlendireceksiniz. Kişisel özgürlük ve bireylik kişinin ihtiyacıdır. Güneş tutulması da Uranüs gezegeni olumlu bir unsur oluşturuyor. Bu, hayatınızı iyileştirmek için olumlu değişiklikler yapabileceğiniz anlamına gelir. Bu, size daha mutlu, daha sağlıklı ve daha keyifli bir hayat vermek için heyecan verici yeni fikirler ve teknolojilerle birlikte, özgürlüğün ve seçimin size ait olduğunu gösteren bir tutulmadır.

31 Ocak ay tutulmasıyla birlikte gerçekleşen güneş tutulması ile artık evliliklerinde zorla baskı gören, boşanamayan ya da zorla kölelik durumundaki kadınlara yeni bir farkındalık ve değişim zamanı sinyali vermektedir. Bu, genel olarak kadınların ve özellikle annelerin hakları, sağlığı, refahı ve eğitimi için iyi bir tutulma aşamasıdır.

Güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş arasında geçen normal bir yeni ay evresidir. Ancak Güneş tutulması daha güçlüdür, çünkü Ay Güneş'i karartır. Yeni ay bir döngünün sonunu ve yeni döngünün başlangıcını temsil eder. Yeni bir ay etkisi 4 hafta sürer ancak güneş tutulması yaklaşık 6 ay sürer.

Astrolojide en güçlü ve en önemli husus güneş tutulmasıdır. Bu, tüm olasılıklar masanın üstünde ve kendinizi geleceğe yönelik yeni planların ön planında tutabileceğiniz anlamına geliyor. İlerleme yolunda yeni ve yaratıcı yollar ararken eski alışkanlıklarınızı ve davranışlarınızı sorgulamanın zamanı geldi. Bu yeni bir başlangıç ​​yapmak için ideal bir zaman, bu nedenle bir kâğıt üzerine yeni hedeflerinizi yazın. 31 Ocak 2018'de ay tutulmasında bulunan temalar daha fazla görünürlük kazanacaktır. Birlikte, 12 Temmuz 2018 güneş tutulmasına kadar süren tutulma evresine hazırlık yapmalıyız.

Güneş tutulması Merkür ile kavuşum halinde olduğu için, bu tutulmanın odak noktası düşünce ve iletişiminizdir. Merkür aynı zamanda akılcılık ve akıl yürütme, ilk ve orta öğretim, mahallemizi, kardeşlerini ve kuzenlerini, kısa mesafeli ulaşım, haberler ve bilgileri kurallar. Merkür hızlı, canlı, uyarlanabilir, değişkendir, duyarsız ve meraklıdır. Zihinsel etkinlikte bir artış, genel sohbet ve fikir ve düşüncelerin paylaşımından da gelir. İlginizi çeken konuların yanı sıra günün haberleri, tartışmalar, sohbetler, toplantılar ve tartışmalar hakkında konuşmak isteyeceksiniz. Bu güneş tutulması, internette bir blog başlatmak veya bir kitap yazmak için doğru zamana işaret eder. Ayrıca planlar yapmak ve iş fırsatlarını başlatmak, pazarlık yapmak, satın almak ve satmak için iyi bir zaman.

Bu tutulma, aynı zamanda başkalarının veya toplumsal beklentilerin üstesinden gelmeye çalışmaktan kendini alıkoymaktan ziyade kendinize gerçekten güvenip kendi ilhamınızı ve kendi çağrınızı takip etmenizi yönlendiriyor olacak. Kişi kendini bilmez ise tekâmül sürecini tamamlayamaz kuralı en önemli konu olacak. Hatalarımıza yeniden dönüp bakacağımız ve kendimizle ilgilide bazı hataları fark edebileceğimiz bir süreç başlıyor. Yani ilişkilerde ben dediğimiz ve bundan dolayı sorunlar yaşadığımız her konu için artık biz demeyi göze almamız gerekecek. Bu noktaya gelebilmek elbette ki kolay olmayacaktır. Egolarımızı ve kabuklarımızı kırıp özgürleşmeyi seçmemiz gerekecektir.

Kova Burcunun temalarını yoğun bir şekilde hayatımıza yansıtan önemli alanlar başlıca;

İnsanlarla olan iletişimlerimiz ve sınırlarımız,

Özgürlük ihtiyacımız,

Entelektüel alanlarımız,

Bilginin en üst düzeyine ulaşma arzusu

Ben veya biz olabilme sorunları üzerine önemli etkiler taşımaktadır.

Sosyal çevre ilişkilerinde bazı farkındalıklar yaşayıp aydınlanabileceğimiz bir süreç.

Arkadaşlıklarımızı yeniden gözden geçirebiliriz.

Bir arkadaşlık ilişkisinde hiç beklemediğiniz bazı problemle karşılaşıp bu zaman kadar görmezden geldiğiniz sorunlu süreci yeniden gözleme tabi tutabilirsiniz.

Uzun zamandır süregelen kısırdöngülerinizi fark edip bunlardan da arınabilirsiniz.

Gücünü kötüye kullanan ve bununla kibirlenen insanlarında yumuşayacağı özüne dönebileceği hatalarının farkına vardığı önemli bir dönem.

Bu tarz kişiler hatalarını fark edip ani bir olay deneyimleyerek hayatlarında yeni kararlar alabilirler.

Bunun yanında bazı gizli düşmanlıklar ve arka plan oluşumları çok net bir şekilde ortaya dökülebilir.

Özellikle çalışma ortamınız ve sağlığınız, gündelik işlerinizi ifade eden alanda hem değiştirmek istediğiniz hem de gücünüzün henüz elvermediği sorunları aşmak isteyebilirsiniz.

Duygusal bağımlılıklarımızda önemli kopuşlar yaşayabileceğiniz bu süreci daha sakin ve objektif bir şekilde atlatmanız şartları sizin lehinize çevirebilir.

Sorunlu ve ağır aksak yürüyen ilişkilerde ya da çeşitli nedenlerden dolayı ısrarcı devam edilen ilişkilerde önemli sınanmalar ve bitişler söz konusu olabilir.

Kendi hayatımıza kendimiz nasıl hâkim olabiliriz bu konuyu bolca düşünüp tartışacağız. Çevremizden bu eğilimlerimize karşılık yanıltıcı bazı öneriler alabiliriz ama önemli olan bizim düşüncemiz ve bunu nasıl uygulayacağımız olacaktır.

İlişkilerde eksikliklerini önce fark edip değişime karar veren kişi büyük dönüşeme karşı durmadan zaferini kazanmış olacaktır.

Bankalarda finansal ve ekonomik yolsuzluklar ile ilgili dosyalar gündeme gelebilir. Dijital banka şifreleri, hackerlik, sosyal mühendisliğin arttığı daha fazla bilişim güvenliğine önem verilmesi gereken zorlayıcı bir süreç olabilir. Çeşitli bilgi güvenliği önlemleri alınması gerekebilir.

Teknolojik ve nükleer güç gösterileri ise birden ortaya çıkabilir.

Dememiz o ki; Eğer etrafında herkes şaşkına dönmüş, yollarını şaşırmış ve bundan seni sorumlu tutarken, sen kendi tuttuğun yoldan ayrılmaz ve başını dik tutabilirsen, beklemeyi bilir ve beklemekten yorulmazsan, başkaları seni aldatırken sen yalanla iş görmezsen veya onlar senden nefret ederken sen nefret etmeye yanaşmazsan ve bütün bunlara rağmen fazlasıyla iyi görünmez ve fazlasıyla baskıcı konuşmazsan, rüya görüp rüyalarının kölesi olmazsan, düşünüp her türlü düşüncelerini hayatının esas gayesi yapmazsan, eğer zafer ve yenilgiyle karşılaşabilir ve bu iki şeye karşı aynı şekilde kayıtsızca hareket edebilirsen, söylediğin hakikatlerin reziller tarafından akılsızları aldatmak için değiştirilerek kullanıldığını işitmeye tahammül edebilirsen veya yapmak için bütün hayatını verdiğin şeylerin bir an içinde yıkıldığını görür de tekrar eğilir, yorgun vücudun ve yıpranmış ellerinle onları yeniden yapabilirsen;

Hayatta elde ettiğin bütün kazanç ve başarıları bir yığın yapar ve hepsini bir yazı-tura bahsiyle feda edebilirsen ve kaybeder, sonra da baştan başlayabilirsen ve bütün talihsizliklerini unutup kimseye ondan bahsetmezsen, eğer kalbin, sinirlerin ve kasların bitmiş, içinde yalnız dayan diyen iradenden başka bir şey kalmamışsa ve sen onları tekrar çalıştırabilirsen, krallarla gezer sağduyunu elden bırakmazsan, herkesle konuşabilir fakat faziletini muhafaza edebilirsen, ne düşmanların ne de dostların seni incitebilirse, Herkes sana güvenebilirse, fakat bu güven de sınırsız olmazsa,

Eğer sen ömrünün her dakikasına 60 saniyelik değer verebilmişsen, işte zaman içindekilerle beraber bütün dünya senin olur. Hatta bundan da daha üstün, sen bir insan olursun. Bunlar sana da söylenmiş öğütlerdir. Düşün ve öyle davran.

Bugün saat 11.00’da facebook Soru hürriyetinde canlı yayında olacağız. Burçlarınız üzerindeki etkisini konuşacağız. Bekleriz.