13 Ekim Koç Dolunayı! İçimde garip bir telaş var…

Günaydın yepyeni bir günden ve haftanın son gününden…
Gördünüz mü kaç oldu?
11 Ekim günündeyiz.
13 Ekim’de Koç burcunda dolunay yaşayacağız.
Koç burcunda yaşanacak olan bu dolunay bize nasıl bir yön verebilir?
Biz bu dolunayı nasıl değerlendirebiliriz?
Neleri anlamamız gerekli?
Ya da doğru zamanda mısınız?
Bugün tam bu soruları sormalık bir gün. Ay balık burcunda ilerliyor ve bir yaprağın daldan yere düşmesi gibi aheste aheste yavaşlıyoruz. Âmâ bu öyle yavaşlığı kaldıracak bir dolunay değil. Tozu dumana katmaya geliyor diyebiliriz. Bu sizi hemen panikletmesin. Tez canlı ve telaşlı bir dolunay içerisine giriyoruz. Siz hala ağaçtan düşmüş olmanıza rağmen aheste aheste iniyorsanız yere, yanınızdan geçen hızlı motosikletin rüzgarıyla biraz daha uzaklara savrulabilirsiniz. Yere düşmek kötü bir şey değildir. Bunu kabul etmemek kötü bir şeydir. Yerdeyseniz yerden güç alma zamanı olduğunu söyleyebiliriz.
Koç dolunayının en güzel yanı: İçinize, birdenbire zaten iyi bir şey olacak duygusu verir. Böyle içiniz kıpır kıpır hissedersiniz. Garip bir duygudur o duygu…
Koçlar bilir…
Hep umut ederseniz…
Başınıza gelmeyen kalmaz, arkanızdan kazılmayan kuyunuz kalmaz,
Ama ne hikmetse içinizde hep bir yeniden başlama duygusu ve gücü vardır.
Allah vergisi bir özellik diyelim. (Bir koç olarak yaşadıklarım gözümün önüne geliyor ve gülüyorum)
İşte, kısa bir süreliğine hepinizde bir koç gibi bunu yaşamaya hazır olun.
Ama bu duyguyu dik ve dinamik tutmalısınız.
Yoksa sizi agresif yapar. Saldırganlaştırır. Aman haaa..
Koç’un agresif enerjisini hemen bedeninizden tahliye etmelisiniz. Aksine almanız gereken başlıca özelliği “yeniden başlatma” özelliğidir.
Mutlaka bir şey başlatma kararı alın bu dönemde.
Spora başlama, diyete başlama, yeni bir kursa başlama, yeni bir eve taşınma gibi.
Hayat hikayenize göre yepyeni bir şey olsun ve hedef koyun. Bunu yapmalısınız.
Hedeflerinize ayarlamalar yapmalısınız. Biz buna kısaca “Ayar verme dolunayı” da diyebiliriz. Âmâ bu durum gidip de çevrenizdeki insanlara ayar verme noktasın da olmamalıdır. Kötü insanları düzeltmekten vazgeçin. Onlar düzelmez. Sadece sizlerin onlar gibi olmaması için gerekli motivasyona ihtiyacınız var. Aklınız gelişen olaylara ererse ve evren üzerindeki kuralları anlarsanız delirmezsiniz. Astroloji bu yüzden vardır. Yoksa bu düzeni anlamanız, kötülerin size yaşattığı kötü olayların aslında siz bir katlı olduğunu fark etmeniz sizin aklınızı korur.
Aygül hanım, bu dolunay da eski sevgilim bana döner mi?
Hayatıma aşk gelir mi?
Yok efendim zengin olur muyum?
Kayınvalidem benden uzak durur mu?
Şirketim büyür mü?
Evliliğimden mutlu değilim, düzelir mi?
Yeni bir ortak alacağım işe yarar mı?
Gibi sorulara artık kendi doğum haritanıza göre cevap verilebildiğini bildiğinizi düşünüyorum.
Sadece anlamanız gereken şeyleri anlamak adına olaylara bakmalısınız. Astrolojide bunu öğrenmelisiniz.
Dememiz o ki; 13 Ekim de sana bir güncelleme gelecek ve bu güncelleme ile nasıl uyumlu yaşayabilirsin bunu anlamalısın. Bundan söz ediyorum. Âmâ senin kullandığın telefon nedir ya da üzerinde hangi yılın yazılımı kurulu ve neler öngörülebilir? Bunları bilemem.
Bunları anca sizin yazılım tarihiniz söyleyebilir. Yani doğum tarihin, doğum saatin ve doğum yerin. Yazılım ve güncelleme cümleleri sizler için bir benzetme olarak kullanılmıştır. Umarım olayı böyle anlatabilmişimdir. Yeniliğin yarattığı hayranlık başarılarınızın ve mutluluğunuzun değerini arttırır. Kartlarınızı açık oynayın. Dürüst olun. Dürüst olurken gizem yaratmayı unutmayın. Gizem her zaman bir alanda saygı oluşturur. Saygı sınırlarını ise asla aşmayın ve nazik olun. Güven ve saygıyı iyi kullananlar bu dolunaydan galip gelirler…
Mutlu günler dilerim.
13 Ekim Koç Dolunayı! İçimde garip bir telaş var…
Günaydın yepyeni bir günden ve haftanın son gününden…
Gördünüz mü kaç oldu?
11 Ekim günündeyiz.
13 Ekim’de Koç burcunda dolunay yaşayacağız.
Koç burcunda yaşanacak olan bu dolunay bize nasıl bir yön verebilir?
Biz bu dolunayı nasıl değerlendirebiliriz?
Neleri anlamamız gerekli?
Ya da doğru zamanda mısınız?
Bugün tam bu soruları sormalık bir gün. Ay balık burcunda ilerliyor ve bir yaprağın daldan yere düşmesi gibi aheste aheste yavaşlıyoruz. Âmâ bu öyle yavaşlığı kaldıracak bir dolunay değil. Tozu dumana katmaya geliyor diyebiliriz. Bu sizi hemen panikletmesin. Tez canlı ve telaşlı bir dolunay içerisine giriyoruz. Siz hala ağaçtan düşmüş olmanıza rağmen aheste aheste iniyorsanız yere, yanınızdan geçen hızlı motosikletin rüzgarıyla biraz daha uzaklara savrulabilirsiniz. Yere düşmek kötü bir şey değildir. Bunu kabul etmemek kötü bir şeydir. Yerdeyseniz yerden güç alma zamanı olduğunu söyleyebiliriz.
Koç dolunayının en güzel yanı: İçinize, birdenbire zaten iyi bir şey olacak duygusu verir. Böyle içiniz kıpır kıpır hissedersiniz. Garip bir duygudur o duygu…
Koçlar bilir…
Hep umut ederseniz…
Başınıza gelmeyen kalmaz, arkanızdan kazılmayan kuyunuz kalmaz,
Ama ne hikmetse içinizde hep bir yeniden başlama duygusu ve gücü vardır.
Allah vergisi bir özellik diyelim. (Bir koç olarak yaşadıklarım gözümün önüne geliyor ve gülüyorum)
İşte, kısa bir süreliğine hepinizde bir koç gibi bunu yaşamaya hazır olun.
Ama bu duyguyu dik ve dinamik tutmalısınız.
Yoksa sizi agresif yapar. Saldırganlaştırır. Aman haaa..
Koç’un agresif enerjisini hemen bedeninizden tahliye etmelisiniz. Aksine almanız gereken başlıca özelliği “yeniden başlatma” özelliğidir.
Mutlaka bir şey başlatma kararı alın bu dönemde.
Spora başlama, diyete başlama, yeni bir kursa başlama, yeni bir eve taşınma gibi.
Hayat hikayenize göre yepyeni bir şey olsun ve hedef koyun. Bunu yapmalısınız.
Hedeflerinize ayarlamalar yapmalısınız. Biz buna kısaca “Ayar verme dolunayı” da diyebiliriz. Âmâ bu durum gidip de çevrenizdeki insanlara ayar verme noktasın da olmamalıdır. Kötü insanları düzeltmekten vazgeçin. Onlar düzelmez. Sadece sizlerin onlar gibi olmaması için gerekli motivasyona ihtiyacınız var. Aklınız gelişen olaylara ererse ve evren üzerindeki kuralları anlarsanız delirmezsiniz. Astroloji bu yüzden vardır. Yoksa bu düzeni anlamanız, kötülerin size yaşattığı kötü olayların aslında siz bir katlı olduğunu fark etmeniz sizin aklınızı korur.
Aygül hanım, bu dolunay da eski sevgilim bana döner mi?
Hayatıma aşk gelir mi?
Yok efendim zengin olur muyum?
Kayınvalidem benden uzak durur mu?
Şirketim büyür mü?
Evliliğimden mutlu değilim, düzelir mi?
Yeni bir ortak alacağım işe yarar mı?
Gibi sorulara artık kendi doğum haritanıza göre cevap verilebildiğini bildiğinizi düşünüyorum.
Sadece anlamanız gereken şeyleri anlamak adına olaylara bakmalısınız. Astrolojide bunu öğrenmelisiniz.
Dememiz o ki; 13 Ekim de sana bir güncelleme gelecek ve bu güncelleme ile nasıl uyumlu yaşayabilirsin bunu anlamalısın. Bundan söz ediyorum. Âmâ senin kullandığın telefon nedir ya da üzerinde hangi yılın yazılımı kurulu ve neler öngörülebilir? Bunları bilemem.
Bunları anca sizin yazılım tarihiniz söyleyebilir. Yani doğum tarihin, doğum saatin ve doğum yerin. Yazılım ve güncelleme cümleleri sizler için bir benzetme olarak kullanılmıştır. Umarım olayı böyle anlatabilmişimdir. Yeniliğin yarattığı hayranlık başarılarınızın ve mutluluğunuzun değerini arttırır. Kartlarınızı açık oynayın. Dürüst olun. Dürüst olurken gizem yaratmayı unutmayın. Gizem her zaman bir alanda saygı oluşturur. Saygı sınırlarını ise asla aşmayın ve nazik olun. Güven ve saygıyı iyi kullananlar bu dolunaydan galip gelirler…
Mutlu günler dilerim.