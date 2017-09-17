Topraklarınız doğal zenginliğini korumuş

TOPRAKLAR VE İKLİMİNİZ HARİKA BİR BİLEŞİM

FRANCESCO BORDINI (Önolog – Bilimsel Tarım Uzmanı)

- Nasıl bir eğitim aldınız?

- Ben bilimsel tarım eğitimi aldım. Üzerine de bağcılık konusunda yüksek lisans yaptım. İyi üzüm yetiştirmek için iyi tarım yapmalısınız. Avrupa Birliği’nin bu konudaki kuralları çok belirleyici.

- Ali Bey ve Mozaik Bağcılık ile nasıl tanıştınız?

- Onlar İtalya’ya bağ almayı düşünerek geldiklerinde yine benim gibi agronomist olan babamla tanışmışlardı. Birlikte bu konuda çalıştık. Sonra bağlarını Urla’da kurmaya karar verdiklerinde yine birlikte çalışmaya karar verdik ve bu güzel yeri onlar sayesinde tanımış olduk.

- Urla ve çevresinin toprağı ve tarım koşulları ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?

- Urla ve çevresi inanılmaz bir bölge. Ben İtalya’nın güneyine çok benzetiyorum. Özellikle toprağınız benzer ve çok özel. Kumlu bir toprağınız var ve kalsiyum açısından çok zengin. Bu özellik Akdeniz bölgesine has ve en iyi ürünler böyle topraklarda yetişiyor. Özellikle Urla ve çevresinde çok zengin bir ürün çeşitliliği var. Ekosistem çok zengin. Bence bu bölge çok özel ve bağcılık en uygun yerlerden biri. Hava rüzgarlı ve bu nedenle nem düşük. Bu bağcılık ve üzüm yetiştirmek için harika bir özellik. Nem yüksek olursa üzümün kalitesi düşer. Sıcak ve rüzgarlı olması harika bir güneş ışığı ama bunun yanında çok çok sıcak olmamasını sağlıyor ki, bu modern üzüm yetiştiriciliği ve bağcılık için mükemmel bir bileşim.

TARIM ÖNEM KAZANACAK

- İtalya’ya gittiğimde agri-turismo, yani tarım ve turizmin birlikte uygulandığını gördüm. Bu ne kadar yaygın?

- Şu anda oldukça yaygın. 90’ların sonunda Avrupa’da ziraat ve tarım konusunda farklı yöntemler ve politikalar izlemek konusunda kararlar alındı. Çünkü mevcut yöntemler geleceği verimli hale getirmekten uzaktı. Şimdi iyi tarım gündemde. Ayrıca sizin dediğiniz gibi bu iş turizmle de birleştirilmiş ve yeni bir sektör yaratılmış durumda.

- Gelecekte dünyada tarım konusunda neler olacak?

- Bu bölgenin tarihine baktığımızda neredeyse tarımın doğduğu topraklar diyebiliriz. Bu nedenle bu topraklar ve buradaki tarımın gelişimini izlemek ve incelemek önemli. Gelecekte ne olacağına gelirsek... Sanırım tüm tarım üreticileri yetiştirilen ürünlerin ve türlerin orijinlerini dikkate almalı. Bu bölge tüm bunlar konusunda çok büyük potansiyele sahip. Yani sizler bu topraklarda avantajlısınız.

‘DÜNYA ÇAPINDA ÖDÜLLER ALIYORUZ’

ALİ EMİN (Mozaik Bağcılık Sahibi)

- Bağcılık işine girmeniz nasıl gerçekleşti?

- İlk başlarda eşimle emeklilikte belki bağcılık yaparız diye düşünüyorduk. O zaman Ankara’da çalışıyorduk. Sonra niye bunu emekliliğe bırakalım, şimdiden yapmaya çalışalım dedik. Balayımızda İtalya’ya gittiğimizde oradaki bağları çok beğenmiştik. Gidip inceledik ama sonra Urla’da, bu topraklarda sıfırdan bir bağ kurmaya karar verdik. O arada Francesco ve babası ile tanıştık ve onlarla çalışmaya başladık.

- Bu bölgeyi seçmeniz nasıl oldu?

- Francesco ve babası danışmanlığında bu bölge ile toprak testleri yapıldı. Uygunluğuna karar verildi. Bu toprağa en uygun üzüm çeşitlerine ve farklı yöntemlerle üzüm yetiştirmeye karar verdik. Mesela bağımızda sulama kullanmıyoruz. Hiç sulamıyoruz. Bitki kendisi gidip köküyle suyu buluyor. En kaliteli üzüm için bu şart. Çünkü suladığınızda kökler yukarıda kalıyor ve derindeki toprağın mineral ve zenginliklerine ulaşamıyor. Toskana ve Bordo’da sulamak birçok yerde yasak. Çünkü bağlara ve nihai ürünlere yapacağınız en büyük kötülük sulamak.

- Sizce Urla ve çevresinin ne gibi avantajları var?

- Biz topraklar konusunda çok şanslıyız. Çünkü mübadeleden beri işlenmemiş bu topraklar. Etrafımız ormanlarla çevrili olduğundan son 50 - 60 yılda doğanın verdiği tüm nimetler korunmuş. Killi bir toprak ve tarımcılık için çok uygun. Dünya çapında ödüller alıyoruz. Neredeyse her girdiğimiz yarışmadan ödüllerle dönüyoruz.