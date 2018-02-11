Toplumsal eşitlik için çalışıyorlar

Halil Cibran’ın şiirinde dediği gibi ‘onlar bize değil, biz onlara uyacağız’... Hele ki sözkonusu, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi’ndeki müthiş bilinçli, sorumlu ve başarılı ‘Platform UP’ üyesi gençler ise... Özellikle ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ dersini okutan tek fakülte olmalarıyla fark yaratan ve bu gençlere mentorluk yapan Dekan Prof. Dr. Yasemin Arbak, Öğretim Görevlisi Meltem Kolday ve Doç. Dr. Özge Özgen’i de unutmamak lazım. Hep birlikte çok güzel işler başaran bu gönüllük takımı ile okullarında sohbet ettik.

- Nedir bu Platform UP?

SİBEL Platform Up, İşletme Fakultesi bünyesinde oluşmuş bir gönüllülük takımı. 1’inci sınıftan 4’üncü sınıfa kadar tüm öğrencilerin ve dileyen hocaların bir arada gönüllü etkinlikleri yürüttüğü aralarında hiyerarşik yapılanma olmayan bir çalışma grubu. Ana etkinlik alanımız, gençlerle birlikte kadın ve kız çocuklarının güçlendirilerek toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda fark yaratacak işler yapmak.

- Platform UP ismi nereden geliyor?

FATMA

Bu “UP” sözcüğü yaptığımız her şeyi bulunduğu durumdan daha iyiye doğru taşımayı hedeflediğimizi gösteriyor. Biz ekip olarak ilerlemeyi daha iyiye gitmeyi çok önemsiyoruz.

- Platform UP fikri ilk nasıl ortaya çıktı?

OKTAY İşletme Fakültesi bünyesinde tüm bölümler 1. sınıfta zorunlu olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersi alıyor. Bu bizde ciddi bir farkındalık yarattı. Toplumda eşit şartlarda olmayan dezavantajlı grupların en önemlilerinden biri kadınlar ve kız çocukları... İşte bu farkındalıkla yola çıktık ve yapacağımız etkinliklerle daha geniş gruplara ulaşıp bu konuda içinde yaşadığımız toplumu bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Bildiğiniz gibi bu sene İzmir’de ‘Dünyayı Turuncuya Boya, Kadına Şiddete Son Ver’ kampanyası çok kabul gören bir kampanya oldu, geçen sene İzmir’de yaptığımız çalışmaların bunda çok etkisi olduğunu düşünüyoruz.

- Platfrom UP’da olmak size neler katıyor?

MURATHAN & ASLI

Farklı bölümlerden, farklı sınıflardan arkadaşlar ediniyoruz. Tamamen gönüllü olarak bir sorumluluğu yüklenmenin ve yerine getirmenin her boyutunu deneyimleme şansımız oluyor. Hocalarımızla ders dışında birlikte olarak deneyimlerinden faydalanıyoruz. Farklı kurum ve kuruluşlardan pek çok kişiyle tanışıyoruz. Çok eğleniyor ve çok gülüyoruz, anı biriktiriyoruz. Beraber bir şey üretmekten çok keyif alıyoruz. Yalnız ve birlikte sorun çözmeyi, alternatif çözümler üretmeyi öğreniyoruz. Kendi sınırlarımızı öğreniyor ve kendimizi keşfediyoruz. Bazen başarıyoruz, bazen olmuyor... Yılmıyoruz ve sonuna kadar mücadele ediyoruz. Bir de dillere destan makarna günleri yapıyoruz.

- Nasıl bir organizasyon yapınız var, etkinlikleri nasıl planlıyorsunuz?

GÜL & BARIŞ

Ekibin içerisinde tamamen birbirimize destek olarak mutlak bir iyimserlik ve gönüllülükle çalıştığımızı söyleyebiliriz. Çoğumuz ikili üçlü gruplar halinde aynı sınıftayız ya da ortak aldığımız dersler var, dolayısıyla her zaman beraberiz. Bazen ders aralarında Kafeteryada bazen Meltem Hoca’nın odasında “ne yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı” planlayıp hızlıca ilerleyebiliyoruz. Örneğin kasım ve aralık aylarında Ege, Katip Çelebi, Yaşar Üniversitesi ve Bahçeşehir Koleji Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kulübü ile birlikte Birleşmiş Milletler’in desteğiyle kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddetin son bulması amacıyla çok etkili kampanyalar yürüttük ve sonunda hep birlikte başarılı bir konferans gerçekleştirdik. Fakültede gördüğünüz tüm afişleri, turuncu renkli pankartları, bilgilendirme ve uyarı notlarını tek tek ellerimizle hazırladık. UNFPA, etkinliğimizi ulusal ve uluslararası sayfalarında paylaştı ki bu da yaptığımız işin çok değerli olduğunun bir göstergesi.

- Etkinliklerde karşılaştığınız zorluklar var mı?

PELİN

Öncelikle dekanımızın ve fakültemizin ilgili birimlerinin bize çok destek olduğunu söylemek isteriz. Son etkinliğimizde Fakülte Sekreterimiz Muharrem Özdemir çok geç saatlere kadar bizimle kalıp destek oldu. Geçen sene “nasıl izin alırız?” diye düşünürken bu sene bize destek olarak, çalışmanın içerisinde yer almasını çok anlamlı buluyoruz. Tahmin edebileceğiniz gibi en önemli sorun yapacağımız işler için sponsorluk bulmaktı. Henüz toplumun her kesiminin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bir aktiviteyi desteklemek için çok istekli olmadığının farkındayız ama belediyelerden, özlellikle Buca ve Gaziemir Belediyesi’nden, Otomobilciler ve Şoförler Odası’ndan, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nden ve Kahve Deryası’ndan çok destek aldık.

- Platform UP’ta erkek olmak nasıl bir duygu?

BATUHAN

Platform UP’ta farkındalığı yüksek, kız arkadaşlarıyla birlikte çalışarak onları güçlendirmeye, dolayısıyla daha iyi yarınlara ulaşmayı hedefleyen pek çok erkek arkadaşımız var. Beraber olmamızın nedeni, bizim hayatın her alanında zaten eşit olduğumuza olan inancımızdan kaynaklanıyor.

- Platform UP olarak gelecek hayalleriniz var mı?

MERVE

Öncelikli hayalimiz, Üniversitelerde bizim ki gibi gönüllü platformların sayısının artması. Çünkü biz iyi bir geleceğin, iyi bir geleceği hayal eden bir nesille mümkün olabileceğine inanıyoruz.

TÜRKİYE’DE TEK FAKÜLTEYİZ

Prof. Dr. YASEMİN ARBAK

Geçen yıl toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında ‘Turuncu’ etkinliğine katıldık ve bu konuda çalışmaya başladık. Hatta bu yıl biz evsahipliği yaptık. Tüm Türkiye’de zorunlu olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersi okutulan tek fakülteyiz. O nedenle bu farkındalığı yaratmak bizim için çok önemli. Biz sadece meslek öğretmek değil, her yönüyle donanımlı bir insan yetiştirmek istiyoruz.

BM ÇALIŞMALARI BİZE IŞIK OLDU

Öğr. Grv. MELTEM KOLDAY

Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarıyla uğraşırken Ankara’da Birleşmiş Milletler’in üniversitelerde çalışmalar yaptığını duydum ve sınıfta öğrencilerimle paylaştım. O derste öğrencilerimin heyecanı diğerlerine de yansıdı ve bir anda birleşip, grubu kurdular. Her adımda bir çok aşamadan geçtik ve bu aşamalarda özellikle dekanımızın çabalarını yadsıyamayız. Hatta etkinlik ikramlarımızı bazen kendisi karşıladı, o nedenle hepimiz minnettarız.

GENÇLERİN HEYECANI BİZİ MOTİVE EDİYOR

Doç. Dr. ÖZGE ÖZGEN

Çocuklardaki gelişimi ve farklılığı görmek çok keyifli. Meltem Hoca ile başlayan bu etkinliğin tüm fakülteye yayılması bizim için çok önemli. Hem toplumda farklılık yaratıyorlar hem de kendilerine çok şey katıyorlar. Ben de her etkinlikte yanlarında olmaktan dolayı çok memnunum.