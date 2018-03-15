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Ayçe Dikmen

Ayçe Dikmen

adikmen@hurriyet.com.tr

Toplumsal dönüşüme ihtiyacımız var

15 Mart 2018

11 gencecik insanın hayatını kaybettiği uçak kazasından sonra yapılan yorumlar ve söylemler üzerine bir çok insan aynı soruyu soruyor; İnsanlık ne zaman öldü?

 

İnsanlık ne zaman öldü biliyor musunuz?
* Trafikte boşluk gördüğümüzde izin istemeden bir aracın önüne atladığımızda,
* Trafikte önümüze atlayan o arabanın belki bir hastaya yetişeceği, bunu yapmasını gerektirecek bir nedeni olduğunu düşünmeden ondan nefret ettiğimizde,
* Doğru olanı yaptığını bildiğimiz halde çıkarımıza uymadı diye birini gözardı ettiğimizde,
* İşimize gelen şeyleri söylemedi diye birilerini dışladığımızda,
* Bakımlı bir kadının aynı zamanda bilgili olamayacağına, genç bir erkeğin bilge olamayacağına, parası olmayan birinin asil olamayacağına, parası olanın ahlaklı olabileceğine, yüksek unvanlı bir kişinin her söylediğinin doğru olduğuna inandığımızda,
* Seçkin insanlar olmadığını, seçkin düşünceler ve davranışlar olacağına inanmadığımızda,
* Adalet ve doğruluk kavramlarının içimizde değil, çok yukarılarda bir yerlerde olduğunu ve onlara ulaşabilmek için önce kendimizden tamamen vazgeçmemiz gerektiğini anlamadığımızda,
* Trafik ışığında mendil satmaya çalışan küçük kız çocuğu -nereli olursa olsun- için, 3 kuruş para vermek dışında bir şeyler yapmak gerektiğini anlamadığımızda,
* Doğrularımız, fikirlerimiz ve kendimizden kesinlikle emin olduğumuzda,
* Ben doğru olan tarafım, bunları bana değil onlara anlatacaksın dediğimizde...
bizler karşımızdakini alt ettiğimizi, haklı çıktığımızı sanırken İNSANLIK’ı öldürüyorduk aslında...

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