Şimdi Gaziantep zamanı



Bir kere İzmir’den rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Sun Express’in erken uçuşuyla 1,5 saatlik yolculukla sabah 8.30’da Gaziantep’teydim. Böylelikle harikulade bir kahvaltı ile güne başlama şansımız oldu. Doğan Haber Ajansı’ndan sevgili dostum Aynur Tattersall ve İngiltere’de yaşayan dünyaca ünlü Blogger Katrina Howe ile Orkide Pastanesi’nde dillere destan bir kahvaltı yaptık. Hem de kavurmalı yumurta bile yiyerek. İnanır mısınız bu sıcakta, sabah sabah yediğim o kavurma beni hiç rahatsız etmedi, hatta tadı hala damağımda... Güzel kalesi, Geleneksel Hamam Müzesi, Emine Göğüş Mutfak Müzesi derken Antep’in bir müzeler şehri olduğunu gördüm. Ama tabii en etkileyici olanı Zeugma Mozaik Müzesi. Bu topraklarda nasıl medeniyetler yaşamış, hayran kalmamak mümkün değil. Hele Çingene Kızı mozaiği var ki, Katrina’nın dediği gibi Mona Lisa kadar ilgi görmeyi hakediyor. Yemekleri konusunda ne desem az... Aldığı ünü boşuna haketmemiş. Gaziantepliler geleneksel tüm yemeklerine sahip çıkmışlar.

Kebapların yanısıra tencere yemeklerini de korumuşlar. Yeni bir görünümle dekore edilen Hisvahan gibi mekanlarda, belediyenin işlettiği Gaziantep MSM gibi modern restoranlarda, tüm geleneksel tatlar modern sunumlarla zenginleşmiş. Ama tabii Kebapçı Halil gibi kendini yıllardır değiştirmeyen sokak arası mekanlar da çok ilginç. Baklava yapımını izlerken bu işin ne kadar zahmetli olduğunu görmüş oldum. Tatlıyla aram yok ama o zahmeti gördükten sonra tatmadan edemedim. Gaziantep’in bir başka zenginliği ise Saray Kumaşı olarak bilinen Kutnu Kumaşı ve bakırcılık, tahta işçiliği gibi el sanatları. Bizi davet eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile sohbet ederken tüm bu konularda nasıl bilinçli bir çalışma yaptıklarını anladım. Bir kere, en başta Gaziantep ile ilgili Swat Analizi denilen güçlü ve zayıf yanlarını ortaya çıkaran bir analiz yapmışlar. Bunun sonucunda Antep’in sanayi şehri olduğu kadar arkeolojik, tarihi değerler ve gastronomik açıdan da daha fazla öne çıkması gerektiği sonucu çıkmış. Böylelikle neredeyse yok olan Kutnu dokumacılığını canlandırmışlar. Şimdi birçok tasarım mağazaları var. Hatta eylül ayında Londra Moda Haftası’nda Bora Aksu tasarımları ile dünya podyumuna çıkacaklar. En önemlisi gençler de bu sanata ilgi duymaya ve öğrenmeye başlamışlar.

Doğrusu, bu kadar zengin bir tarihi, mutfağı, kültürü olan bu güzel şehri tanımakta oldukça geç kalmışım. Fakat hiç bir şey için geç değil. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin dediği gibi... ‘Şimdi Gaziantep Zamanı’..