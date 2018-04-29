Sevginin önünde hiçbir engel duramaz

İşte, İzmir Ege Artı Engelli Bireylerin Eğitimi Ve Geliştirme Derneği’nin amacı özel çocuklara kendilerine yetebilecek hayati beceri ve eğitimleri verebilmek. Özellikle maddi durumu nedeniyle eğitimden yoksun kalan özel çocuklarımıza bu imkanları sunabilmek için var gücüyle çalışan derneğin Onursal Başkanı İnci Sancak, Kurucu Başkanı Fahriye Tuğcu, görevdeki Başkan Aynur Şahin ve özellikle 5 Mayıs’ta düzenleyecekleri etkinlik için çalışan gönüllülerle bir araya geldik. Bu güzel ekibin nasıl şevkle çalıştığını görünce anladım ki; sevginin önünde gerçekten hiçbir engel duramıyor...

- İzmir Ege Artı Engelli Bireylerin Eğitimi Ve Geliştirme Derneği hangi amaçla kuruldu?

- 2013 yılında özel durumlara sahip bireylerin temel ihtiyaçlarını gözeterek eğitimlerine ve gelişmelerine katkı sağlamak, yetenekleri doğrultusunda, kendi kendilerine yeterli duruma gelebilmeleri için temel yaşam becerilerini ve istihdam alanlarında yer bulabilmelerinin önemini bilen ve bu yöndeki projeleri gerçekleştirmemize yardımcı olmaya hazır, özel eğitime gönül vermiş kişiler tarafından “İzmir Ege Artı Engelli Bireylerin Eğitimi Ve Geliştirme Derneği” kuruldu. Amacımız engelli bireylerin evlerinde yaşamdan uzak kalmayıp hayatın içinde mutlu bir birey olarak yaşamaları. İlk yılımızdan itibaren bu amaçla üniversitelere, kolejlere, eğitim kurumlarına, çok sayıda kurum ve sivil toplum kuruluşuna kapımızı açtık. Biz engelli çocuklarımızın yapamadıklarına değil neleri başarabildiklerine odaklandık. Ve bugün ödüllü sporcularımız, resim ve sanat dallarında ödüllü çocuklarımız var. Amacımız her yıl yaşama aktif katılan, engelleri mutlu ve başarılı olmalarına engel olmayan çocuklarımızın sayısını artırmak.

AMACIMIZ ÇOCUKLARIMIZIN KENDİLERİNE YETEBİLMELERİNİ SAĞLAMAK

- Dernek olarak ne gibi çalışma ve etkinlikler yapıyorsunuz?

- Kuruluşumuzdan itibaren, ekonomik sıkıntıları nedeni ile tam zamanlı eğitimden yararlanamayan zihinsel engelli gençlerimizin yaşamlarını evlerinde değil eğitim, kültür, sanat, spor çalışmaları ve sosyal etkinlikleri içeren tam zamanlı bir eğitim kurumunda geçirmeleri için çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çok sayıda proje ile engelli gençlerimiz ve ailelerinin yaşamlarında mutluluk ve başarı ile tanışmalarına katkı sağlayabildik. Amacımız uzun yıllar gençlerimizin bu programa devam edebilmeleri için gerekli desteği verebilmek. Yaşamda yalnız başlarına kaldıklarında tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için günlük yaşam becerileri çalışmaları, sanat çalışmaları, spor etkinlikleri, akademik eğitimleri, çevre ve gezi gözlem çalışmaları, bilim ve fen etkinliklerini içeren çalışmalar yer alıyor.

- Peki bunun için neler yapmayı hedefliyorsunuz?

- Öncelikli hedeflerimiz arasında; engelli bireylerin ruhsal ve bedensel gelişimlerini destekleyici, kişiliklerini geliştirici ve üretken bireyler olabilmelerini sağlayıcı eğitim ve kültür alanında çalışmalar yapmak, eğitim çağındakiler başta olmak üzere her yaştaki engelli bireylerin en yeni eğitim modellerinden, yöntem ve tekniklerinden yararlanabilmelerini sağlamak, eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için ilgili alan uzmanlarının yetiştirilmesine katkı sağlamak, eğitime aktif bir şekilde katılabilmeleri için aile eğitimi ve aile danışmanlığı hizmeti sağlamak, kültür, sanat, spor ve turizm konularında faaliyetlerde bulunmak, ulusal ve uluslararası gençlik faaliyetlerine katılmalarını sağlayıcı çalışmaları yapmak, olanaklar çerçevesinde okullara ayni ve maddi yardımda bulunmak, iş ve mesleğe yönelik beceriler kazandırmak amacı ile farklı konu ve sürelerde meslek kursları düzenlemek, özel eğitim iş uygulama merkezleri kurmak, temel yaşam becerilerini ve topluma uyumlarını sağlayıcı kurslar ve eğitimler düzenlemek, ürettikleri eserleri ve ürünleri tanıtmaları ve satışı ile ilgili olanaklar sağlamak, yaşam kalitelerini artırmak amacı ile engel alanlarında ihtiyaç duydukları işitme cihazı, tekerlekli sandalye, protez vb. temini ile ilgili çalışmalar yapmak, her türlü hukuksal sorunlarının devlet nezdinde çözümü konusunda destek sağlamak, engelli bireylerin istismarını önleyici tedbirler almak, istismarcı kişi ve kuruluşlarla mücadele etmek ve önleyici faaliyetlerde bulunmak var.

EN BÜYÜK ENGEL TOPLUMUN FARKINDALIĞININ AZ OLMASI

- Otizmli çocuklarımızın eğitilmesi topluma kazandırılması önündeki en büyük engel nedir? Siz dernek olarak bunu aşmak için neler yapıyorsunuz?

- En büyük engel toplumsal farkındalığın az olması nedeniyle çocuklarımızın eğitim ve sanat, spor, sosyal ve kültürel etkinliklerde yeterli düzeyde katılım gösterememeleri ve sonraki yıllarda da istihdam ile ilgili sorunlar yaşamaları. Bu çocuklarımızın akranları ile tüm eğitim olanaklarından eşit şekilde yararlanabilmeleri en önemli amacımız. Bu amaçla otizm ile ilgili bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları büyük önem taşıyor. Biz dernek olarak hafta içi ve hafta sonlarında otizmli çocuklarımızın ve gençlerimizin katılabilecekleri atölye çalışmaları ve istihdam amaçlı kurslar, farkındalık amacı ile seminer, konferans vb toplantılar, tiyatro, halk oyunları, ritmik müzik, spor ekipleri kurarak yarışmalar ve organizasyonlar, Otizmli çocuklarımızın ürettikleri eserleri ve ürünleri tanıtmaları ve satışı ile ilgili kermes, sergi ve festivaller düzenliyoruz. Özel eğitime katkı sağlamak amacı ile dergi, gazete, broşür vb yayınlar yapıyor, aile eğitimi ve aile danışmanlığına yönelik programlar hazırlayarak, çeşitli yurt içi ve yurt dışı proje çalışmaları geliştiriyor ve otizmli çocuklarımıza yönelik sosyal faaliyetleri planlıyoruz.

BAHARA MERHABA KAHVALTIMIZ SÜRPRİZLERLE DOLU

- 5 Mayısta düzenleyeceğiniz etkinlikte neler yapacaksınız?

- Bizler, her yıl kalbi özel çocuklarımıza sevgi ve bağlılıkla dolu gönüllülerimizin desteği ile yüzlerce özel çocuğumuzun gülümsemesine ortak olduk. Tüm yıl boyunca aralıksız eğitime devam eden özel çocuklarımız için yılın yorgunluğunu azaltacak baharın gelişini kutlayacağımız, çocuklarımızı ve ailelerini mutlu ve motive edecek bir kahvaltı düzenliyoruz. Çocuklarımızın bahara umutla mutlulukla merhaba demelerine ve özel zamanlar geçirmelerine destek olmak isteyen herkesi bekliyoruz. Kahvaltı programımızda, sürpriz sanatçılarımız ve konuklarımız, çocuklarımızın hazırladığı küçük gösteriler yer var. Katılmak isteyenler bize 464 38 49 numaralı dernek telefonumuzdan ulaşabilirler.

GÖNÜLLÜLERİMİZ, KORUYUCU MELEKLERİMİZ

- Derneğinize destek olmak isteyeler nasıl katkıda bulunabilirler?

- Çocuklarımızın yanında olmak onlar ile hazırladığımız etkinliklerde birlikte yer almak en önemli destek. Kitap okuma saatleri, mutfak çalışmaları, spor etkinlikleri, sanat çalışmaları ile bir çok gönüllümüz çocuklarımızla birlikte keyifli zamanlar paylaşıyor. Tam zamanlı eğitim için ekonomik koşulları uygun olmayan çocuklarımız için Koruyucu Melek Projemizi başlattık. Destek veren değerli gönüllüler sayesinde ekonomik koşullarının yetersizliğinden dolayı eğitim ve sosyal yaşamdan uzak kalan bir çocuğumuz tam zamanlı bir eğitim ve yaşam destek programının parçası oldu. Bir çocuğumuzun bir aylık tam zamanlı eğitimine burs sağlayan gönüllüler çocuğumuzun tüm çalışma programından haberdar edilip tüm sosyal etkinliklerine davet ediliyor. Bir çocuğun engelinin hayatta mutlu olmasına engel olmaması bizlerin elinde.