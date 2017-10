Müzikle uğraşandan kötülük gelmez

İmza attığı bir çok önemli eser, konser ve etkinliğin yanısıra eğitimci kişiliği ile de genç kuşakların en doğru müzik eğitimini almaları konusunda çalışıyor. Bir süre önce İzmir’e yerleşen Mafyan, TED İzmir Koleji’nin Sanat Akademisi’nin direktörü olarak, kurul üyeleriyle birlikte çocuklar ve gençlerin sanatın birçok dalında en iyi eğitimi almaları için çabalıyor. Verdikleri eğitimi sadece okul öğrencileri ile sınırlamayacaklarını anlatan Mafyan, diğer öğrenci ve velileri de akademilerine beklediklerini söylüyor.

- TED İzmir Koleji Sanat Akademisi ile çalışmanız nasıl başladı?

- Bir süre önce İzmir’e yerleşmiştim. Torunum olduktan sonra her şeyi bırakıp geldik. Torunum geçen yıl TED İzmir Koleji’ne başladı. Sanıyorum okul yönetimi benim adımı görmüş ve kurmak istedikleri Sanat Akademisi hakkında görüşmek istemişler. Konuştuk ve aynı yönde bir şeyler yapmak istediğimize karar verdik ve böylece başladık. İstanbul Belediye Konservatuvarı Yüksek Armoni ve Piyano Bölümü mezunuyum. Mezun olduktan sonra eşim ‘sen mezun olduğun okula borçlusun. Eğitmen olarak bildiklerini öğrencilere aktarmak zorundasın’ demişti. Ben de konservatuvarda bir kaç yıl eğitmenlik yapmıştım. İstanbul Gelişim Orkestrası, Bahçeşehir Üniversitesi ve yoğun bir çalışma hayatım oldu. Şimdi de burada Sanat Akademisi’nin direktörü olarak eğitim veriyorum.

- Sanata ve müziğe genel yaklaşım ele alındığında eğitim sizin için ne ifade ediyor?

- TED İzmir Koleji’nin en önemli özelliği sanata müthiş önem veriyor. Sanatın değerini bilen ve hakkını veren insanlarla birlikte olduğunuzda çok mutlu oluyorsunuz. Bu nedenle burada çok şanslıyız. Sadece klasik müzik değil, müziğin her dalı sanattır. Bizim ülkemizde müziğe büyük talep var ama maalesef gerçek değer verilmiyor. Müzik uluslararası gerçek bir dildir. Harfler, rakamlar değişir ama notalar değişmez. Müzik eğitimi çok önem verilmesi gereken bir konu. 12 yılda eğitim sürdüğü gibi müzik eğitimi de böyle emek ister. Müziğin temelini öğrenmeden müzik yapamazsınız. Rakamları bilmeden matematik yapamazsanız notaları bilmeden de müzik yapamazsınız.

ÜLKEMİZDE EMEĞE SAYGI DUYULMUYOR

- Siz aynı zamanda Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği başkanısınız.

- 12 yıldır başkanlık yapıyorum. Yönetim kurulumuzda görev alan arkadaşlarımla birlikte özellikle telif hakları konusunda çok güzel işler yaptık ve yol katettik. Ben İzmir’de bulunduğum zamanlarda toplantılara telekonferans ile katılıyorum.

- Teknoloji deyince telif konusu da gündeme geliyor hemen. Bu konuda neler yapıyorsunuz?

- Telif ülkenin en sonda gelen sorunu. Yurtdışında telif ve fikri mülkiyet hukukunun ne olduğu çok iyi biliniyor. Ama bizim ülkemizde bunu bilen ya da önemseyen çok az. Yıllardır gelen yanlış tarifelerimiz var onları düzeltmeye çalışıyoruz. Herkesin bilinçlenmesi hatta çocukluktan ders olarak görmeleri gerekli. Emeğe saygıyı mutlaka öğretmeliyiz.

SANAT KURULUMUZLA GURUR DUYUYORUM

- Şu anda eğitimci kimliğinizle burada bulunuyorsunuz. Müzik konusunda diğer çalışmalarınız da devam edecek mi?

- Benim müzikten ayrı kalmam mümkün değil. Piyanoya 3,5 yaşımda başladım, 4 yaşımda ilk konserimi verdim. Turbulence Ft. Garo Mafyan adlı grubumuzla çalışmaya devam ediyoruz. Hatta geçtiğimiz yaz Antalya’da çalışmalarımız oldu. 1500’den fazla bestem var, 5 binden fazla aranjmana imza atmışımdır. Bunlarla gurur duyuyorum. Müzikten ve üretmekten ayrı kalmam mümkün değil.

- Sanat Akademisi olarak sadece okulunuz öğrencilerine mi eğitim vereceksiniz?

- Sanat Akademisi’nde çok değerli bir sanat kurulumuz var. Sadece müzik değil; yaratıcı drama, dans gibi sanatın önemli dallarında eğitim veriyoruz. Hocalarımızın hepsi konservatuvar mezunu ve yıllardır bu alanlarda çalışmış çok önemli sanatçılar. Bu nedenle çok güçlüyüz. Ben tüm kurul dostlarımla gurur ve onur duyuyorum. Bizim akademi olarak verdiğimiz eğitimleri sadece okulumuz öğrencilerimizle sınırlı tutmayacağız. Diğer okullardaki çocuklara, velilere akşamları ya da hafta sonları da eğitimler vermeyi planlıyoruz.

HER ÇOCUK BİR ENSTRÜMAN ÇALMALI

- Sanat Akademisi olarak neler yapmayı planlıyorsunuz?

- 1. sınıftan 12. sınıfa kadar çocuklarımıza iyi bir sanat eğitimi vermeyi planlıyoruz. Her çocuğumuzun bir enstrüman çalmasını arzuluyoruz. Maalesef günümüzde çocuklar telefonlara, tabletlere sıkışıp kaldılar. Biz bunu velilerimizle de konuşuyoruz. Teknoloji araç mı, amaç mı? Araç olması gerekirken maalesef amaç haline geldi. Bir de çocuklarımızın kurtulması gereken garip oyunlar var. Günde birkaç saat enstrüman çalan çocuk görünce çok seviniyorum. Ayrıca yaz okulları yapmayı da planlıyoruz. Hem sanat, hem de spor olacak bu okullarda. Yazı da güzel değerlendirecekler böylelikle. Çocukların müzikle çok iyi bir yere gelebileceğini biliyorum. Müzikle uğraşan birinden kötülük gelmez. Kabiliyet çok önemli bir anahtar ama her şey değil. Çalışma ve disiplin olmazsa kabiliyet işe yaramaz. Daha az kabiliyetli biri size geçebilir.