Kendilene meydan oku

Daha önce Manş Denizi’ni yüzerek geçen ekipten olan Seda Kansuk ve yüzücü arkadaşları, 26 Mayıs günü Çeşme’den Seferihisar’a yüzecek. 75 kilometrelik etabı 24 saat içerisinde yüzecek ekipte Seda Kansuk’un yanısıra, Sadi Gödek, Senem Ülker, Uğur Doğan, Ayşin Oya Bekbay ve Memduh Kansuk var. Tabii güvenliklerinden sorumlu bir ekip de yüzücülere eşlik edecek. Açıkçası gündüz neyse de gece nasıl olacak diye düşünmeden edemedim.

Seda Kansuk, “Her yüzücü en az 4 defa suya girmiş. Kritik olan şey hava durumu ve gece karanlığında gidilecek yolun bilinmezliği. Karanlıkta yüzmek bizim için de bilinmez çünkü bazılarımızın önceden tecrübesi var ama bazılarımız ilk kez gece yüzecek” diyor.

Yani şaka değil, gerçekten kendilerine meydan okuyorlar. Seferihisar Belediyesi ve Çeşme Belediyesi’nin destekleyicileri arasında olduğu bu projenin katılımcıları adı gibi kendilerine meydan okuyacak...