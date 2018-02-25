Kadınlar için erkekler sahnede

Hem de İzmir’in önde gelen erkekleri... Hep söylüyorum, kadına şiddete kadın-erkek birarada karşı koyulmazsa işe yaramaz. İşte, İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Rotary 2440. Bölge Federasyonu’nun düzenlediği ‘Nefesimdeki Sen’ şiir ve müzik dinletisi etkinliğinde Aziz Kocaoğlu, Ekrem Demirtaş, Tunç Soyer gibi İzmir’in değerli bürokratları, işadamları, sanatçıları, sivil toplum liderleri 8 Mart akşamı sahneye çıkacak.

Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde Sahne Tozu Tiyatrosu Genel Sanat yönetmeni M. Çağlar İşgören’in danışmanlığında düzenlenen gecede müzikleri Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Teyfik Rodos seslendirecek.

METİN HEPYÜKSELEN

Rotary Kültür Sanat Komitesi





- Bu proje nasıl ortaya çıktı?

‘Rotary fark yaratır’ 2017-2018 döneminin ana temasıdır. Yani toplumunuz için yaptığınız projeler fark yaratsın. Bize ilham veren yaşanmış gerçek bir çok kadının hikayesi ile bu sene 8 Mart çok farklı kutlanmalı dedik ve yola çıktık. 2017’de yüzlerce kadın cinayeti işlenmiş, bir o kadar çocuk annesiz kalmış.

Projemizin hazırlıklarına başladığımızda İstanbul’da yaşanan olay konunun ne kadar vahim bir hale geldiğini hepimize gösterdi. İstanbul’da 5 ay içinde 18 yaşın altında hamile 115 kız çocuğu. Bu çocuklardan 38’i, 15 yaşından da küçük. Onlar daha çocukluklarını, genç kızlıklarını yaşayamadan anne olmayı öğrenmişlerdi.





- Projede kimler yer alıyor?

İzmir’in önde gelen değerli iş adamları, bürokratları, sanatçıları, sivil toplum liderleri “Nefesimdeki sen” gecemize destek oldular. Bu koca yürekli adamlar Türk edebiyatının önemli şairlerinin bir şiirini bu özel ve anlamlı gecemizde kadınlarımız için okuyacaklar. Bu gecemizin amacı şiddet gören kadınlarımız ve geleceğin kadınları kız çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliği yaratmak.

BİZ ERKEKLER ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMALIYIZ

EKREM DEMİRTAŞ

İTO Yönetim Kurulu Başkanı





Kadınların hayatın her alanında yer almasını destekliyoruz.. Çok başarılı kadın girişimcilerimiz, iş insanlarımız var. Onların sayısının artmasını istiyor ve destekliyoruz. Kadınlarımızın bu şekilde iş hayatına katılması hem ekonomimizin büyümesini hızlandıracak hem de ülkemizin sosyal hayatının gelişimine büyük katkı yapacaktır. Bu yüzden biz erkekler de üzerimize düşeni yapmalı, kadınlarımızı desteklemeli, her türlü ayrımcı politikadan kaçınmalıyız. Konak Rotary’nin düzenlediği etkinlik de bu açıdan önemli olduğu gibi içinde yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum.

KADINIM PORTRELERİ SERGİMİZ DE VAR

REYHAN ÖZLEN

Rotary Kültür Sanat Komitesi

- Bu proje kapsamında neler yapıyorsunuz?

Dünya Kadınlar Günü için hazırladığımız ve 1 yıldır titizlikle çalıştığımız bu gecemizi Sayın Türkegül Kocaoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle sürdürüyoruz. Gecemizin amacı, şiddet gören ve eğitimde eşit olmayan şartlara sahip kız çocuklarına destek olmaktır. Kadınlara şiddetin artmasını, çocuk gelinleri, çocuk istismarlarını ve hala kızların okula gönderilmemesini kabul etmiyoruz. Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki gecemiz için ben de değişik kesim kadın portrelerinden bir sergi hazırladım. ‘Kadınım Portreleri’ adlı fotoğraf sergisi ile başlayacak gecede birbirinden değerli 15 isim sahnede olacaklar..

ERCAN ÇELİKKAYA

Gündoğdu Rotary Kulübü Başkanı

Dünyanın en güzel varlıkları kadınlar. Eğitimde fırsat eşitliği olan dönem temamızda bizi destekleyen başta Ekrem Demirtaş, Rebii Akdurak ve Zekeriya Mutlu başkanlarımıza çok teşekkür ederiz. Türk kadınının önemini, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda, en iyi şekilde görmek birinci arzumuzdur.

BM HEDEFLERİ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DİYOR

TUNÇ SOYER

Seferihisar Belediye Başkanı

- Siz projede yer alma teklifi gelince ne düşündünüz?

Yaratıcı, heyecanlı ve güzel bir proje ama biraz kara kara da düşünmedim değil. Nasıl anlatacağız kendimizi, nasıl ifade edeceğiz diye. Kadına şiddet küresel bir sorun. Her ülkede farklı olsa da kadının konumuyla ilgili her yerde sıkıntı var. Alışılmış yerinin sorgulanması gerekiyor. İşin bu boyutuyla ilgili konuşmak ve vurgu yapmak isterim. Bana sorarsanız İzmir bir kadın, yani ‘Dişi Şehir’. Hiçbir şehirde olmadığı kadar kadının kendini özgür hissettiği ve yaşadığı bir şehir. O nedenle bu özelliğiyle öncülük etmeli ve örnek olmalı. Ben hayatım boyunca kadınların olduğu bir hayatı yaşadım. Eşim, kızlarım gerçekten bu çok öğretici bir şey. Biz eski zamanlarda kadının daha önde olduğu hayatlar yaşamışız. Bence bunu yeniden canlandırmalıyız ve bu konuda yerelden başlayarak büyümesini sağlamalıyız. Birleşmiş Milletler 2030 yılına kadar gerçekleştirilecek 17 tane kalkınma hedefi açıkladı. Ama bu hedeflerin hiçbiri kadın-erkek eşitliği mutlak anlamda sağlanmadan gerçekleşebilecek hedefler değil. O nedenle toplumsal cinsiyet eşitliği olmadan bunlar olmaz.