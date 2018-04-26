İstismar varsa her gün bayram olsa ne yazar

Çünkü birçok konuda olduğu gibi maalesef bu önemli konuda da –mış gibi yapılıyor. Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü’nün verdiği bilgilere göre hazırlanan yasa tasarısı yeterli değil. Güllü diyor ki;

* Cezalar artırıldı deniyor oysa bu, Türkiye’de sorunun tamamen ortadan kaldırılmasına en az etkisi olacak yöntemdir,

* Saygın duruş, tahrik, iyi hal gibi takdir indirimleri çocuk istismarı davalarında olmamalı,

* Birleşmiş Devletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde 18 yaşına kadar bireyler çocuk sayılırken, bizde kademeli yaş sınırlaması 15 yaştan 12 yaşa indirildi ki bu çok tehlikeli...

Daha gibi birçok madde sorunu çözmekten uzak bir görüntü çiziyor. Bu kadar önemli ve hassas bir konuda Canan Güllü’nün de dediği gibi özellikle hukukçular bu tasarıyı madde madde incelemeli ve istismar olduktan sonra verilecek cezaya değil, istismarın önlenmesine odaklanılmalı...

Tabi gerçekten niyet buysa...

Yoksa, ne kadar günü çocuklara armağan edersek edelim, kırılmış kalplerini, ezilmiş ruhlarını tamir etmek asla mümkün olmayacak...