İşkadınları Londra’dan işbirlikleriyle döndü

Bu gezinin ardından yapılan görüşmelerin sonuçları merak konusu oldu. İZİKAD’ın üyeleri katıldıkları toplantılarda Türk ve İzmirli işkadınlarına yönelik güçlü bir imaj çizerken yaptıkları görüşmeler sonucu 3 üyeleri de önemli iş bağlantıları yaptı. Bu konuda önemli adımlar atan işkadınları Zübeyde Nacar, Mürvet Kocaarslan, Ceren Sinecen ve İZİKAD Başkanı Huriye Serter ile sohbet ettik. Londra Büyükelçimiz Abdullah Bilgiç ise İngiltere’de iş yapmak isteyenlere her türlü desteği verdiklerini anlatıyor.

(Soldan sağa) - Zübeyde Nacar, Huriye Serter, Ayçe Bükülmeyen, Ceren Sinecen, Mürvet Kocaarslan

HURİYE SERTER

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı

Uluslararası Proje Komitemiz’in çalışmasıyla uluslararası pazarları araştırmaya ve işkadınlarımızla buralarda neler yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Amacımız kadınlarımıza farklı alanlarda da güç sağlamaktı. O nedenle yurtdışında diğer işkadınlarıyla bağlantı kurmaya başladık. Önceki dönemde Selanik’e gidilmişti. Biz Kıbrıs’a gittik, Hollandalı işkadınları bize geldi. Sonrasında ise Londra oldu. Londra’da Çok güzel görüşmeler yaptık. Londra Büyükelçimiz de bizi çok iyi karşıladı ve gereken her desteği vereceğini söyledi. Hatta 2018’de yapacağımız Uluslararası Kadın Liderler Zirvesi için oradaki Ticaret Odası Başkanı Emma Edhem’i davet ettik.

Biz oraya gittiğimizden itibaren izmir’deki iş dünyasından dostlarımız neler yaptığımızı merak ediyordu. Bunun sonucunda 3 işkadınımız çok önemli bağlantılar gerçekleştirdi. Ben diğer arkadaşlarımızın da başarılı işbirlikleri yapacaklarına inanıyorum. Görüşmelerimiz hep karşılıklı oluyor. Biz Kıbrıs’a gittik, şimdi onlar gelecek. Sonra Bahreyn’e ve Barcelona’ya gitmeyi düşünüyoruz.

EGELİ FİRMALARI İNGİLTERE’DE YATIRIMA ÇAĞIRIYORUZ

ABDURRAHMAN BİLGİÇ





T.C. Londra Büyükelçisi

- İzmirli iş kadınlarının Londra’da görüşmeler yapması hakkında ne düşünüyorsunuz?

- Türk iş kadınlarının sadece Türkiye’de değil, uluslararası alanda da aktif olmaları büyük önem taşıyor. Bu nedenle, iş kadınlarımızın yurtdışındaki başarılı çalışmalarını takdirle karşılıyor, Birleşik Krallık’ta geliştirebilecekleri işbirliklerini önemsiyoruz.

- İngiltere’de Türklerin ve özellikle Egelilerin ticari ilişkileri ne durumda?

- İki ülke arasındaki dış ticaret dengesi 2001 yılından bu yana ülkemiz lehine seyretmekte. Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ikili ticaret hacmi 2016 itibariyle 17 milyar doları geçti. Toplam 11,6 milyar dolarlık ihracat hacmiyle Birleşik Krallık, ülkemiz için Avrupa’daki ikinci büyük pazar konumunda. Bugün Birleşik Krallık’taki en büyük beyaz eşya markasının bir Türk firması olmasından, otomotiv sektöründe Türk firmalarının en önemli üretici ve tedarikçiler arasında yer almasından ve dünyaca ünlü İngiliz markalarının birçoğunun tekstil ürünlerinin etiketlerinde “Türk malı” ibaresini görmekten gurur duyuyoruz. Birleşik Krallık’la ticaretimizin önde gelen kalemleri olan otomotiv yan sanayi, beyaz eşya ve tekstil gibi sektörlerde Ege Bölgesi ciddi paya sahip. Ayrıca kuru gıda, yaş meyve ve sebze, doğal taş, mermer ve seramik gibi ürünlerde de Egeli firmaları öncü konumda görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.

- İngiltere ile iş yapmak, yatırım yapmak isteyenlere ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz?

- Bugün ülkemizde faaliyet gösteren 3.000 civarındaki İngiliz şirket ve bu şirketlerin geride bıraktığımız 15 yıllık dönemde ülkemize yaptığı yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırım, Birleşik Krallık’ın Türk ekonomisine duyduğu güvenin açık bir göstergesi. Bu çerçevede, İngiliz iş ve yatırım çevrelerinde Türkiye’nin sunduğu imkanlara yönelik olarak büyük bir ilginin olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla, Ege Bölgesi’ndeki tüm firmalarımızı Birleşik Krallık’ın ülkemize gösterdiği bu ilgiden faydalanmaya çağırıyorum. Benzer bir şekilde, Türkiye’de yerleşik kişilerce kurulmuş 90 civarında firma, Birleşik Krallık’ta faaliyet göstermektedir. Bu sayı her gün daha da artıyor. Bugün, Londra’nın meşhur Oxford Caddesi’nde güne Türk kahvesiyle başlamak, öğle yemeğini simit/peynir ikilisiyle taçlandırmak ve akşam da Türk mutfağının en güzel yemeklerini sunan bir Türk restoranında tamamlamak mümkündür. Yol boyunca önünden geçeceğiniz mağazalarda da pek çok Türk Malı ürün göreceğinizi de söyleyebilirim. Egeli girişimcilerin, Birleşik Krallık ekonomisine katkı sağlayan sayısız Türk müteşebbis arasında yer almaması için hiçbir sebep yok. Birleşik Krallık’ta iş kurmayı veya ticaret yapmayı planlayan herkese destek vermeye hazırız.

ESSİ LONDRA’DA AÇILACAK

ZÜBEYDE NACAR

Essi Güzellik Merkezi Kurucusu

- Bizim planladığımız ve yürürlüğe koyduğumuz bir projemiz vardı. Zaten oğlum ve gelinim bu proje çerçevesinde Londra’ya taşınmışlardı. Benim için İZİKAD’ın Londra gezisi önemli bir vesile oldu. İşkadını ve girişimci arkadaşlarımla birlikte böyle görüşmeler yapmak benin bu konudaki motivasyonumu daha da artırdı. Yeni insanlarla tanışmak, oradaki havayı koklamak, farklı sektörlerle de bir araya gelmek çok büyük avantaj sağladı. Ben en baştan beri İZİKAD’ın tüm yurtdışı seyahatlerine katılmaya çalışıyorum. Gideceğim yerde kendi işimle ilgili farklı toplantılar planlamaya çalışıyorum. Londra’da zaten bir girişimimiz başlıyor diye bunu yapmadım. Ama diğer tüm gezilerde hep görüştüm ve hep somut sonuçlarla döndüm. Hatta Kıbrıs’ta hem franchise verdik hem de oradaki üniversite ile güzellik uzmanlığı konusunda açık öğretim başlatma projesi geliştirdik. Böylelikle ESSİ’nin Türkiye’deki şubeleri atölye gibi olacak. Şimdi İZİKAD’ın Barcelona gezisi projesi var hatta onun içinde şimdiden görüşmelere başladım.

KADINLAR KORKMASIN, SADECE ÇOK ÇALIŞSIN

MÜRVET KOCAARSLAN

Zeyno Memo Organik Bebek Kıyafeti Üreticisi

- Organik pamuktan üretim yapıyorum. Almanya, Hollanda ve Avrupa’nın başka ülkelerine. İZİKAD’ın Londra gezisi benim çok faydalı oldu. Çünkü şimdi oradaki bazı firmalarla yazışmaya başladım. Ürün ve fiyat soruyorlar. Yakında İngiltere ile de iş yapacağız. Belki franchise veririz, belki de onlar için üretmeye başlarız. Ben uzun zamandır pazarımı genişletmek, dünyaya açılmak istiyordum. O nedenle Londra gezisi benim için çok faydalı oldu. İşkadını arkadaşlarımla birlikte olmamız bana da güç verdi. Çünkü tek başıma gitsem karşıma giden firmaların kim olduğunu, nereden araştıracağımı bilemezdim. Hele İngiltere pazarı hakkında pek bilgim yoktu. Şimdi ise bu gezinin toplantılarında tanıştığım temsilci bir firma ile çalışma yönünde görüşüyoruz. Amacım aslında kendi markamla var olmak ama yine farklı markaya üretim yaparak da olsa İngiltere pazarına girmek istiyorum. Kadınlar hiçbir şeyden korkmasınlar, çok çalışsınlar.

İNGİLİZ VE HOLLANDA FİRMALARINDAN TEMSİLCİLİK ALDIM

CEREN SİNECEN

Avukat

- Benim için harika bir gezi oldu çünkü orada çok değerli meslektaşlarım ile tanıştım. Çok iyi bir uyum yakaladık. Hatta oradaki önemli bir hukuk firması temsilcilik anlamında tekrar görüşmek isteyince ben bir ay içerisinde tekrar Londra’ya gittim ve işbirliğimizi somutlaştırdım. Ziyarette tanıştığım bir aracı firma ise bana Kuşadası’nda yatırım yapan Hollandalı bir başka firma ile iş bağlantısı kurmamı sağladı. İzmir’in güçlü kadınları olarak orada güzel bir izlenim bıraktık, Türkiye’nin imajını tazeledik. Girişimci olmaya aday kadınlara da rehberlik ediyoruz.