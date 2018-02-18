Hayat sevmediğiniz işi yapmak için çok kısa

Burada kurduğu eğitim alanında istatistiksel ölçümler yapan ve bunların sonucuna göre bu alandaki gelişimi belirleyen kurumuyla İngiltere’nin en büyük bilişim ödüllerinden birini almış. Vakfı aracılığıyla ücretsiz eğitimler vererek kişisel gelişimi de destekleyen Sadi, İngiltere’de kazandığı tecrübeyi Türkiye’ye de uygulayarak, eğitim sisteminde olumlu bir fark yaratmak istiyor.

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ENGELLİ OKULLARIN DOĞRU

DEĞERLENDİRİLMELERİNİ SAĞLADIK

- Nasıl bir ödül bu aldığınız?

- İngiltere’de bilişim konusunda en önemli kurumlardan olan 60 yıllık bir enstitüden aldık ödülümüzü. Yaklaşık 35 yıldır İngiltere’nin bu konuda en iyilerine ödül veriyorlar. Bu yıl bizi layık gördüler ve böylelikle bu ödülü alan ilk Türk kurum biz olduk. İngiliz hükümetinin bir projesi ikinci oldu. İngiliz Sağlık Bakanlığı da ilk 10’a girenler arasında. 7 yıldır üzerinde çalıştığımız bir projenin fark edilmesi, takdir edilmesi çok keyifli.

- Sizin kurumlarınız tam olarak ne iş yapıyor?

- Lifetime Learning, 2012’de kurduğum bir vakıf. Burada ücretsiz dersler ve eğitimler veriyoruz. İngilizce, kişisel gelişim, bilgisayar gibi birçok alanda ihtiyacı olanlara yardım etmeye çalışıyoruz. Ayrıca okullara da yardım ediyoruz. İşte bu noktada bilişimi kullanıyoruz. Bilişim alanında da özellikle engelli çocukların olduğu okullar için özel bir ölçme değerlendirme sistemi geliştirdik. Çünkü bu okullar diğer okullarla aynı kriterlerle değerlendirildiğinden başarısız olarak nitelendiriliyordu. Esas ödüle değer bulunan bu okullar için geliştirdiğimiz sistem oldu.

İNGİLİZ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ÇALIŞIYORUZ

- Firmanız eğitim alanında neler yapıyor?

- İngiltere’nin her yerinde eğitimler veriyoruz. Okul müdürlerini istatiksel çözümlemeler, ölçme ve değerlendirme sistemlerinin anlaşılması ve okullardaki başarınıların artırılması konusunda neler yapmaları gerekiği konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz. Kadromuzda eğitimciler, eski okul müdürleri ve müfettişler de var. Biz danışmanlık firması olarak doğduk ama yazılım da bunu takiben gelişti. İngiliz Eğitim Bakanlığı ile çalışıyoruz. Bilişim konusunda güvenilirlilik çok büyük önem taşıyor. Yaptığımız yazılım sisteminin bilişim güvenirliliği ölçülebilmesi için İngiliz Eğitim Bakanlığı’nın onayladığı bir firma tarafından 1.5 ay boyunca hack etmeye çalıştılar. ISO 27001 sertifikasi ve sistemimizin güvenli olduğu belirten belgeleri aldik.

YÜREKLERİNİN SESİNİ DİNLESİNLER

- İngiltere’ye ilk gelişiniz ve burada böyle firmalar kurmanız nasıl oldu?

- İlk 1999’da 3 ay için İngilizce eğitim için geldim. Geliş o geliş oldu. Mimar Sinan Universitesi İstatistik Bölümü’nü bitirdim. London School of Economics’de İstatistik bölümünde yüksek lisans yaptım. Sonrasında 2.5 yıl London Business School’da istatistiksel danışman olarak çalışmaya başladım. Daha sonra yerel hükümetten bir teklif geldi ve istatiksel danışman olarak çalışmaya başladım. Ülke, yerel hükümet ve okul bazında yıllarca istatistiksel analizler yaptım. 2010’da kendi firmamı kurdum ve bu alanda çalışmaya başladım. 2012’de de vakfımı kurdum.

- Tüm bunları çok kolaymış gibi anlatıyorsunuz ama mutlaka çok çalıştınız, çabaladınız...

- Çok klasik gelebilir ama gençler yüreklerinin sesini dinlesin. Neyden keyif alıyorlarsa, neyi severek yapıyorlarsa o zaman çalışmış gibi olmuyorlar. Daha sonra da bunu insanlar için ve onlara yararlı olacak şekilde kullanabiliyorsanız o zaman başarı da gelir bence, maddi boyutu da... Ama sadece maddiyat için çalışmamak gerek. Zaten kısa bir ömrümüz var. Sevilen bir iş yapıldığında zamanın nasıl geçtiği inanın anlaşılmıyor.

TÜRKİYE’YE HİZMET

ETME FIRSATI İSTİYORUZ

- Türkiye’ye dönmeyi düşünüyor musunuz?

- Benim hem İngiltere’de hem Türkiye’de olmam çok keyifli. Almanya, Japonya, Singapur, İsveç ve başka ülkelere de bakıyoruz. Dünyadaki gelişimleri buradan takip edip ülkemize buradan hizmet vermemiz daha iyi.

- Türkiye’de projeler yapmayı düşünüyor musunuz?

- Bizim bu ödül haberlerimiz çıktıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı bağlantıya geçti ve Ankara’da görüşmeler yaptık. Sistemi anlattım, yeni bir ölçme değerlendirme sistemi kurmak için bir proje hazırladık. Amacımız Türkiye’de adil bir ölçme değerlendirme yöntemi getirmek. Böylelikle okullar, şehirler ve bölgelerin ihtiyaçları en iyi şekilde anlaşılabilecek ve bu çıktılara göre yeni düzenlemeler yapılabilecek. Amacımız, ülkemize, okullara, öğretmenlere ve öğrencilere destek olmak. Milli Eğitim Bakanlığı’na bu konuda Türkiye’ye uygun sistemi geliştirmek için teklifimizi verdik. Umuyorum ülkemize hizmet verebilme fırsatımız olur. Ülkemize gerçekten faydalı olacağına yürekten inanıyorum.