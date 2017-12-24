Fransız müzeleri İzmir’e geldi

AVRUPA ve Fransa’nın en büyük kültür ve bilim parkı olan Park De La Villette yeni teknolojiler aracılığıyla Fransa’nın en önemli müzelerindeki eserleri İzmir’e getirdi.

Fransa Kültür Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın işbirliğiyle gerçekleşen proje Fransa dışında ilk kez İzmir’de, Fransız Kültür Merkezi’nde sergileniyor. Park De La Villette Başkanı Didier Fusillier, yakın zamanda, dijital sergilenen eserlerin arasına Türkiye de dahil birçok ülkeden eser eklenebileceğini anlatıyor.

LOUVRE’DAN VERSAILLES’A FRANSIZ SANATI

- Micro Folie nasıl bir proje?

- Micro Folie, Fransa’da bile çok yeni başlayan bir proje. Türkçesi “Küçük Çılgınlık” olan bu kültür projesi ile izleyicilere büyük kültürel kurumların hazinelerine dijital ortamda ulaşılabilirlik sağlamak, yeni eserlerin yaratılmasına öncülük etmek hedefleniyor. En önemli kısmı, 10 büyük Fransız müze ve kültür kurumundan alınan eserlerin sergilendiği Dijital Müze. Bunların içinde Versailles Sarayı, Pompidou Merkezi, Louvre Müzesi, Picasso Müzesi, Quai Branly, Philarmonie, Universcience ve Ulusal Müzeler, Grand Palais gibi kurumlarda yer alan, antik çağlardan günümüze uzanan dönemi yansıtan önemli sanat eserleri ve başyapıtlar var.



- Atölyelerde neler yapılacak?

- Dijital müze dışında 3 boyutlu unsurları içeren bilim etkinlikleri, atölye çalışmaları var. Mesela sanal gerçeklik gözlükleri ile 360 derece izlenebilen farklı filmler var. Bunlarla atmosfer katmanlarına çıkabiliyor, denizin derinliklerine dalabiliyor ya da La Scala Operası’nda bir konsere katılabiliyorsunuz. Özellikle gençler ve çocuklar için çok ilginç olacağını düşünüyoruz. Ayrıca Fransız Kültür Merkezi’nin kafeteryasında, yaşanan tecrübelerin paylaşılacağı sohbetler de bu projenin bir parçası olacak.

FRANSA DIŞINDA İLK KEZ İZMİR’DE

- İzmir’e gelmeniz nasıl gerçekleşti?

- Aslına bakarsanız Fransa dışında geldiğimiz ilk yer İzmir. Bu da İzmir Fransız Kültür Merkezi Müdürü Caroline David’in davetiyle gerçekleşti. Biz de burada olmaktan memnunuz. İzmirliler 260 kadar eseri burada görebilecek.

- Bu proje ne kadar İzmir’de kalacak?

- Alt yapısı hazırlandıktan sonra bir proje istediğimiz kadar kalabilir. Projenin yenilenmesi ve sürdürülmesi daha kolay oluyor. Şu an sadece Fransa’dan eserler var ama yakın zamanda Belçika, Floransa hatta Türkiye’den eserler eklenebilir ve projenin içeriği zenginleşebilir. O nedenle bir kez gelmeniz yetmeyebilir. Birkaç ay sonra geldiğinizde farklı eserlerle karşılaşabilirsiniz. İzmir’de şimdilik 6 ay kalması planlanıyor. Biz bu proje ile Meksika, Tokyo gibi yerlere de gitmeyi planlıyoruz.

TEKNOLOJİ SANATI ULAŞILABİLİR YAPIYOR

- Sanatın dijitalize olması sizce nasıl bir etki yaratacak? Mesela insanlar Louvre Müzesi’ndeki bir eseri burada görünce yine de yerinde görmeye gidecek mi?

- Ben kesinlikle öyle olacağını düşünüyorum. Zaten böyle de oluyor. İnsanlar ne kadar eserleri dijital ortamda, ekranda görseler de mutlaka gidip görmek istiyorlar. Fransa’nın başka şehirlerinde sergi yaptığımızda eserleri görenler özellikle müzelerin kendilerine gitmek ve görmek istediler.