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Ayçe Dikmen

Ayçe Dikmen

adikmen@hurriyet.com.tr

Elimizden çıkanı kulağımız duysun

25 Ocak 2018

BİR süredir medyada kullanılan dilin toplum üzerine etkileri üzerine çalışıyorum.

 

Hatta bu konuda yüksek lisans tezi de hazırladım. Aslında bu etkinin çoğumuz farkındayız ama üzerinde çalışınca, hele bu konuda yapılmış bilimsel kaynaklara bakınca olayın ne kadar ciddi olduğunu daha iyi anladım. Tabii şunu da eklemek gerekli; medya deyince sadece biz gazeteler, televizyonlar radyolar değil, sosyal medyada yapılan her türlü paylaşımdan bahsediyorum. Yani sizlerin de her türlü hesaplarınızdan yaptığınız yayınlar, söylediğiniz sözler, yorumlar... Böyle bakınca, aslında her birimizin daha iyi bir gelecek yaratmak, toplumda huzuru korumak için elini taşın altına koyması ve sorumluluk alması gerekiyor... Özellikle de bugünlerde...

BOMONTİ AİLESİ İZMİRLİ DEĞİL
AYBALA Yentürk’ün Atlas Tarih Dergisi tarafından dağıtılan ‘Bir Osmanlı Kentinin Modernleşme Adımları, 19. YY’da İzmir’ çalışmasını sayfama taşıyınca, İzmir ile ilgili bu yönde yapılan çalışmaların ne kadar önemsendiğini bir kez daha gördüm. Gelen tepkiler ve yorumlar bu yönde daha çok çalışma yapılmasını teşvik ediyor. Aybala Yentürk’ün ne kadar titizlikle ve dikkatle bu araştırmalarını yaptığını çok iyi biliyorum. Doğru bilgiyi ve gerçeği yansıtmak yönünde müthiş dikkatli ama yine de onun çalışmasını aktarırken yapılmış küçük bir yanlışlıktan bahsetmek istiyorum. Bomonti adı İzmir ile anılmaya çok alışılmış olsa da kendisi defalarca Bomonti Ailesi’nin İzmirli olmadığını vurguluyor. Çalışmasıyla ilgili yazıda attığım ‘İzmirli Bomonti Ailesi’ ara başlığı ise bu yönde yanlış bir algı yaratıyor. Kendisinin aslına sadık bir çalışma yapma konusundaki hassasiyetini bildiğimden bu konuda düzeltme yapmayı borç biliyorum.

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