Eğitim için çalışan özel yürekli kadınlar

İşte, yıllardır eğitim konusunda gerçekten çalışan ve toplumda fark yaratarak büyük katkı sağlayan Ege Çağdaş Eğitim Vakfı’nın önemi ve değeri bu noktada öne çıkıyor. Yaptıkları çalışmalarla binlerce öğrenci ve öğretmenin hayatına dokunan, burslar, etkinliklerle daha aydınlık bir toplum için çalışan vakıf, şimdi de gelirini eğitime aktarmak için kermes düzenliyor. Ama öyle sıradan bir kermes değil. Tüm gönüllüler yoğun bir şekilde çalışarak gerçekten yüksek değeri olan eşyaları çok uygun bedellerle sunuyorlar. Geçtiğimiz hafta Ayşe Özgener ile birlikte bu güzel eşyaları tanıtmak için kamera karşısına geçtik. Vakfın kurucularından Çiğdem Yorgancıoğlu ve Banu Tatış ile hem kermes hem de EÇEV’in çalışmalarıyla ilgili sohbet ettik.

- EÇEV Kermesi hem EÇEV hem de İzmirliler için oldukça önemli bir etkinlik. Ne zamandır düzenliyorsunuz?

- Banu Tatış: EÇEV ikinci el kermesi için ilk yola çıkışımızdan bu yana yaklaşık 10 yıl geçti. Niteliğini her yıl biraz daha yükseltmek için ekip olarak ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Sanıyorum bizim gösterdiğimiz özeni, kermesi takip edenler de fark ediyor ve takdir ediyorlar. Bu ortak pozitif enerji sonucunda kermes, kıymetli bir markaya dönüştü. İzmir’in bilinen ve merakla beklenen bir etkinliği haline geldi. Kermesi ilk senelerde, yılda bir kez düzenliyorduk. Ancak yoğun talep ve bağışların artması nedeniyle yılda iki kez düzenlemeye başladık. Kermesi her yıl mayıs ve kasım aylarında düzenliyoruz. Hazırlıklarımız aylar öncesinden başlıyor. Bağışlanan eşyalar arasından satışa uygun olanların seçilmesi, kullanıma hazır hale getirilmesi, fiyatlandırılması haftalar sürüyor. Bu hazırlıkları çekirdek bir gönüllü ekiple yürütüyoruz.







DÜNYACA ÜNLÜ MARKALARI

İYİ FİYATA ALABİLİRSİNİZ

- Kermeste satılan eşyalar oldukça kullanışlı, kimi zaman zor bulunan marka ve kalitede eşyalar. Nereden sağlıyorsunuz bu eşyaları?

- Banu Tatış: Alışverişe gelenler dışında bağışçılarımız da kermes tarihlerini yakından takip ediyor ve yıl boyunca eşya bağışı yapıyor. Bağış kabul ederken, satışa sunduğumuz eşyaların az kullanılmış dünyaca ünlü markaların ürünleri olmasına özen gösteriyoruz. Bu nitelikte olmayan eşyaları kesinlikle satışa sunmuyoruz. Kermese gelenler, kullanıma hazır durumdaki kaliteli eşyaları çok iyi bir fiyata alabileceklerini bilerek geliyor.

- Çiğdem Yorgancıoğlu: Kermeste az kullanılmış ürünlerin yanında hiç kullanılmamış ürünleri de bulmak mümkün. İzmir’den, İstanbul’dan, Ankara’dan bazı firmalar da yeni ürünlerini bağışlayarak kermese destek verdikleri için etiketi üzerinde giysiler de askılarımızda yer alıyor. Kadın, erkek ve çocuklara yönelik ürünlerimiz mevcut. Abiye, takım elbise, ceket, pantolon, etek, bluz, çanta ayakkabı, aksesuvar, küçük ev eşyaları gibi geniş bir ürün yelpazesini satışa sunuyoruz.

- Nasıl bir ekip var bu etkinliğin arkasında, nasıl çalışıyorlar?

- Çiğdem Yorgancıoğlu: Kermes birkaç gün sürse de hazırlıklarımız aylar öncesinden başlıyor. Hazırlıkları yürüten küçük bir grubuz. Bu grubun içinde benim ve Banu Tatış’ın yanı sıra Ayşegül Veryeri, Emel Uz, Fatoş Temizocak, Tülin Moral, Zülal Urfalı, Denise Tatış, Deniz Çolakoğlu ve Selin Başer de yer aldı. Ekip olarak yıl boyunca özverili bir çalışma yürütüyoruz. Severek, isteyerek, çalışmalarımızın çok değerli bir amaca hizmet ettiğini bilerek, keyifle çalışıyoruz. Kermes sırasında da onlarca EÇEV gönüllüsü satış stantlarında görev alarak etkinliğe destek veriyor. Kermesin yanı sıra hazırlıkları da Uşakizade Köşkü’nde gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda kermesimize yıllardır ev sahipliği yapan İzmir Türk Koleji’nin bu organizasyona ve dolayısıyla EÇEV’e katkısı çok büyük. Kurucuları ve çalışanlarıyla kermese çok kıymetli bir katkı sağlıyorlar. Bize bu samimi ve rahat çalışma ortamını sunan İTK ailesine ve sevgili Banu Tatış’ın şahsında teşekkür etmek isterim.

GELİRİN TAMAMI

BURSLU ÖĞRENCİLERE

- Bu kermesten elde edilen gelir nerede kullanılıyor?

- Banu Tatış: EÇEV’in vizyonu eğitimde fırsat eşitliği yaratmak. EÇEV, çocukların ve gençlerin eğitim yolculuklarını kolaylaştırmak için başarılı ve maddi olanakları kısıtlı gençlerimize burs ve eğitim desteği sağlıyor. Kermesten elde edilen gelirin tamamı EÇEV’in desteklediği burslu öğrenciler için kullanılıyor. Geçtiğimiz yıl içinde yaptığımız mayıs ve kasım kermesleriyle 80’in üzerinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin bir yıllık bursunu ve kişisel gelişim programına katılma giderlerini karşılamış olduk. Kermese destek veren herkes, bu çocukların çağdaş eğitimle buluşmasına katkı sağlamış oluyor.

- Size ulaşmak, katılmak ya da kermese gelmek isteyenler nasıl ulaşacak?

- Çiğdem Yorgancıoğlu: Kermesimiz kapılarını 10 Mayıs Perşembe günü saat 12.00’de açacak. Yoğun ilgi nedeniyle bu kez kermesi 10-11-12 Mayıs tarihlerinde üç gün süreyle düzenliyoruz. İzmir Özel Türk Koleji Bahattin Tatış Kampüsü içinde yer alan Uşakizade Köşkü’nde saat 12.00-17.00 arası konuklarımızı bekliyoruz. Kermesle ve EÇEV’le ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenler vakıf merkezinin (232) 425 97 97 numaralı telefonunu arayabilir.

EĞİTİMDE FIRSAT

EŞİTLİĞİ İÇİN

- EÇEV’in yaptığı diğer etkinlikler ve çalışmalardan bahseder misiniz?

- Çiğdem Yorgancıoğlu ve Banu Tatış: EÇEV, 1995 yılında İzmir’de kuruldu. O zamandan bu yana vizyonumuz değişmedi: Eğitimde fırsat eşitliği. EÇEV, yaptığı çalışmalarla gençlerimizin düşünen, sorgulayan, demokrasinin ve cumhuriyetin kazanımlarını benimsemiş, içinde yaşadığı topluma ve dünyaya saygılı, üretken ve donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. İlkokuldan üniversiteye kadar başarılı, ancak maddi olanakları kısıtlı öğrencilere burs veriyor. İzmir’de ve Salihli’de dezavantajlı bölgelerde bulunan 3 eğitim merkezi var. Bu merkezlerde, ilk ve ortaokul öğrencilerine, okul öncesi çocuklara yaş gruplarına uygun bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik atölyelere ve eğitimlere katılma fırsatı sağlıyor. Her yaş grubu için tasarlanmış ayrı bir kişisel gelişim programı yürütüyoruz. Bu desteklerin tamamından ücretsiz yararlanıyorlar. Manisa ve Soma’da bulunan öğrenci yurtlarıyla kız öğrencilere ekonomik ve güvenli barınma olanağı sağlıyor. Bir eğitim dönemi boyunca bin 500’den fazla öğrencinin eğitim yaşamına bu şekilde katkıda bulunuyoruz. Her yıl binden fazla öğretmen için de mesleki ve kişisel eğitim gelişim olanağı sunan etkinlikler düzenliyoruz. Yaratıcı Yenilikçi Öğretmen Semineri ve İzmir Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Günleri gibi. Eğitim merkezlerimizden yararlanan çocukların anne babaları için bu alanlarda uzmanlaşmış diğer STK’larla işbirliği yaparak aile destek programları, kadın destek çalışmaları yürütüyoruz. Sanat eğitimini destekliyor, teşvik ediyoruz. Her sene Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencileri arasında düzenlediğimiz bir EÇEV Ödülleri Heykel Yarışmamız var. Yıl boyunca kentimizdeki sosyal, kültürel, sanatsal yaşama da katkıda bulunan konser, tiyatro, gezi, seminer ve toplantılar da düzenliyoruz. EÇEV, bu çalışmalarının tamamını bireysel ve kurumsal bağışçıların destekleriyle gerçekleştiriyor. Bu kapsamda her yıl EÇEV-İTK 2. El Kermesi’nin çalışmalarımıza çok kıymetli bir desteği oluyor. En büyük zenginliklerimizden biri de yıl boyunca özverili ve içten katkılarıyla tüm çalışmalarımızda yanımızda olan gönüllülerimiz. EÇEV’le aynı vizyonu paylaşarak, destekleriyle her yıl binlerce yararlanıcıya ulaşmamızı mümkün kılan tüm gönüllülerimize ve bağışçılarımıza müteşekkiriz.