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Ayçe Dikmen

Ayçe Dikmen

adikmen@hurriyet.com.tr

Bu farklı gösteri İzmir’e geliyor

12 Ekim 2017

HANİ bazılarının kullandığı bir söz var...


‘Keşke her yer İzmir olsa, Ege olsa...’ E, valla olsa...
Çoğu zaman düşünürüm, hoşgörü, anlayış, çok kültürlülüğün merkezi olan Ege Kültürü’nü yaymak, tanıtmak için neden daha fazla uğraşmıyoruz diye...
İşte bu yönde kurulmuş, kültürel benliğin ve toplumsal aydınlanmanın gerçekleşmesi için çalışan, üstelik bu niyetle gönüllüler ve akademi camiasını bir araya getirmiş Ege Kültür Derneği var... Kültür Sanat Atölyesi ile de çok önemli çalışmalar yapan derneği sizlere röportajlarımla da tanıtmayı düşünüyorum. Ancak şimdi bu ay içerisinde yapacakları çok farklı bir etkinlikten bahsedeceğim. Dernek, Türk halk kültürünün etkilerini anlatan çağdaş bir dans grubu kuran ve İngiltere başta olmak üzere yurt dışında bunu tanıtmaya yönelik çalışan Ceyda Tanç Çağdaş Dans Topluluğu’nu Ege Üniversitesi Etnoğrafya Müzesi işbirliği ile İzmir’e getiriyor.

Bu farklı gösteri İzmir’e geliyor

27 Ekim akşamı Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlikte, Brüghton’da etkin bir şekilde çalışan ve Royal Academy of Music’de de çalışmaları olan Ceyda Tanç, İzmirlilere ‘Ayna’ adlı eserini sunacak. İlgileniyorsanız 404 64 64’ü arayabilirsiniz. Bu farklı gösteriyi kaçırmayın derim...

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