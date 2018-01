Atatürk’ten Oprah’a

Dünya genelindeki teknolojik gelişmeler, yönetim anlayışlarındaki değişimler, medya sektöründeki farklılıklar nedeniyle içi boşalmış gibi görünen bir meslek gibi görünüyor gazetecilik son dönemlerde. Oysa 5 Şubat 1924’te, İzmir’deki gazetecilere ‘Türkiye basını milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan Cumhuriyet’in etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır. Bir düşünce kalesi, düşünce yolu kalesi. Basın görevlilerinden bunu istemek, Cumhuriyetin hakkıdır’ diyen Atatürk gibi, gazetecilik de bir düşünme ve toplumu bu yolla geliştirme aracı olmalı. Bunu bizzat gerçekleştirmeye çalışan Atatürk’ün henüz öğrencilik yıllarında el yazısıyla gazete çıkardığını, daha sonraları üç ayrı gazete kurduğunu ve bu uğurda annesine ev almak için biriktirdiği parayı harcayacak kadar basına inanan gerçek emekçi bir gazeteci olduğunu biliyor muydunuz? Hatta bu fotoğraf 1929’da kurduğu Hakimiyet-I Milliye Gazetesi’nin matbaasında çekilmiş.

BASIN HER ZAMAN ÖNEMLİ

Buradan, üç gün once Altın Küre töreninde ‘dünyanın bugünkü durumunda basının önemi her zamankinden önemlidir’ diyen Oprah’a gelelim. ‘Bu karmaşık dönemde gerçekleri konuşmak, söyleyebilmek sahip olduğumuz en önemli araçtır’ diyen Oprah, tıpkı ‘Gazeteciler gördüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır’ diyen Atatürk gibi gerçeklerin -ne kadar rahatsız edici, zorlayıcı, hatta hiç hoşumuza gitmeyecek şekilde olsa da- olduğu gibi anlatılmasının öneminden bahsediyor. Daha da önemlisi toplumu esas dönüştürecek ve daha iyi bir hale getirecek olanın, bu gerçeklerin farkına vararak ilerlemek olduğunu söylüyor. Her birimizin sosyal medya yoluyla bir yayıncı olduğuna inandığım bu dönemde bu sözlerden çıkarılacak çok şey olduğuna inanıyorum. Yani gerçekleri konuşmak sadece biz gazetecilerin değil, siz her bir sosyal medya kullanıcısı, hatta konuşarak da olsa iletişim kuran herkesin görevi. Son olarak, ‘Daha iyi bir toplum için, daha iyi bir gazetecilik’ konusunda Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yaptığım yüksek lisans çalışmamın da 10 Ocak günü bitmiş olması benim için bu güne anlam katan bir başka gelişme oldu. Hepimizin günü kutlu olsun...