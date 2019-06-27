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Ayçe Bükülmeyen

Ayçe Bükülmeyen

adikmen@hurriyet.com.tr

Uzaktan bakınca seçim

27 Haziran 2019

KUŞKUSUZ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri hepimizi etkiledi. Uzaktan bakınca ülkede birçok şeyin değiştiğini söylemek mümkün. Bakın neler değişti:


İNANÇ: Birçok insana göre bu seçimde sadece belediye başkanları değişmedi. Siyasette yeni bir anlayış, umut, bir şeylerin değişeceğine olan inanç belirdi.
GENÇLER: Seçimin esas değişimi gençlerle oldu. Belki aynı yaşta bir oğlum olduğundan, Berkay beni çok ama çok etkiledi. Onun o naif, sevecen, umut dolu bakışları ve heyecanını her gördüğümde gözlerim doluyor. Bu gençleri yeniden bu ülkeye inandıran ve heveslendiren bir değişim başladı.
ANLAYIŞ: Bu seçim hem AKP, hem de CHP’deki köhnemiş anlayışları yıkması bakımından da bir mihenk taşı oldu. İzmir, Ankara, İstanbul başta olmak üzere birçok yerde özellikle CHP’nin gösterdiği adaylar daha önceleri kıdem, ahbaplık ya da yumuşak üslupları nedeniyle öne çıkarılmazlarken bu seçimde Kemal Kılıçdaroğlu’nun da desteğiyle aday oldular ve kazandılar. Bu anlamda Kılıçdaroğlu’nun dirayetli duruşu da bu sonuçları getirdi denebilir.
SAĞDUYU VE DURUGÖRÜ: Kendisini bilgi, mütevazılık, mağduriyet, cömertlik gibi binbir kisvenin ardına saklayabilen ve bizim toplumun baş derdi olan kibire karşı dayanıklılığımız arttı.
Değişim güzel ve herkes için yararlı, hele ki dönüşüme el verirse...

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