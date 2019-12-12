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Ayçe Bükülmeyen

Ayçe Bükülmeyen

adikmen@hurriyet.com.tr

Somalı kadınların el emeği ABD’de

12 Aralık 2019

 WASHINGTON DC’de sivil toplum kuruluşu Anatolian Artisan, 20 yıldır Türkiye’de üretilen el emeği kültürel eserleri hem tanıtmak hem de düşük gelirli kadınlara maddi destek olmak için çalışıyor.

Trabzon, Samsun, Kars gibi sehirlerde benzer faaliyetler uzerinde çalışan Anadolu Artisan son projesiyle Somalı kadınlara destek veriyor. 2014’teki Soma kömür madenlerindeki patlama sonucu hayatlarını kaybeden ya da işsiz kalan madenci ailelerini desteklemek amacıyla başlatılan proje kapsamında, uluslararası tasarımcıların verdiği eğitim sonucu geleneksel becerilerini kullanan kadınlar, çağdaş ürünler oluşturuyor. Kooperatifleşen Somalı kadınların ürettiği ürünler dernek aracılığı ile hem ABD hem de Turkiye’de satışa sunuluyor.
7 Aralık’ta gerçekleştirilen kermeste, Soma’daki Rota Anadolu El Sanatları Kooperatifi’ndeki kadınların atık plastiklerden yaptığı fonksiyonel dekoratif ürünler ve Ağlasunlu kadınların yaptığı seramikler satıldı. Suriyeli mülteci kadınlarla da proje geliştirerek destek veren Anadolu Artisan, Anadolu halk sanatlarının en güzel örneklerini Amerika’ya tanıtıyor.

Somalı kadınların el emeği ABD’de

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