Şimdi bütün kızlar başkan olmak istiyor

Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle gündeme gelen bir konu da çocuk yaşta evlendirilen kızlardı.
Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı Kadınlar Birliği üyeleri, Kiraz Cevizli Köyü’nde EBSO tarafından yapılan ilkokulu ziyaret ederek bu konuda etkinlikler düzenledi. Kız çocuklarıyla sohbetimizde çoğu ‘Başkan’ olmak istediklerini söyledi. Çünkü onlar için en önemli rol model, şu an Kiraz Belediye Başkanı olan Saliha Özçınar. Kiraz’ın ilk kadın belediye başkanı Özçınar ve kadınlara destek olmak için çalışan EBSOV Kadınlar Birliği Başkanı İpek Özçelik ile sohbet ettik.
BABAMIN VASİYETİYLE BAŞKAN OLDUM
- SALİHA ÖZÇINAR
Kiraz Belediye Başkanı
- Kiraz gibi bir ilçenin ilk kadın belediye başkanı olmanız çok anlamlı. Bu nasıl gerçekleşti ve Kirazlılar size nasıl tepkiler veriyor?
- Babamın vasiyetini yerine getirdim. Babam, 30 yıldır aktif siyasetin içindeydi. En son belediye başkan adayı olmuştu. Adaylığının açıklanmasına bir hafta kala kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Kalp ve damar hastalığı bulunan babamla her konuştuğumuzda, ‘Benim yerimi devralacak sen varsın. Benim görevimi sen yürüt’ diyordu. Ben de ona uygun bir evlat olarak vasiyetini yerine getirdim. Bu vasiyet benim için çok önemliydi. Benim yerime erkek kardeşim de bu göreve soyunabilirdi. Ben cesaret ettim. ‘Ben babamın kızıyım’ dedim. Onun yolunda ilerlemek istedim. Babamın siyasi olarak ilçemizde oyu çoktu. Manevi borcunu ödemek isteyen çok insan vardı. Ben de partizanlık yapmadan, herkesi kucaklayarak bu göreve soyundum ve kazandım. Babamın adına bu görevi yapacağım. İlçede, özellikle kadınlar hep yanımdaydı. Onların çoğunun oyunu aldığımı biliyorum.
ÇOCUKTAN EŞ OLMAZ
- Kiraz’ın adı kız kaçırma ya da erken evlendirilme olaylarıyla gündeme geldi. Şimdi ilçede durum nasıl?
- Sırımlı-Olgunlar hattında kız kaçırmanın sık olduğunu gördük. Çoğu anlaşmalı da olsa reşit olmayan kız çocuklarının mağduriyetleri söz konusuydu. Kızı beğenen, anlaşan kaçırıyor. Anneler, babalar da kaçarak evlenmişler. ‘Sevmiş gitmiş’, ‘sevmiş kaçırmış’ algısını kırmak lazım. Çocuk, çocuktur. Çocuktan eş olmaz, anne olmaz. Geçen seneden bugüne Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız ile işbirliği içinde çeşitli dönemlerde evlerde, kahvehanelerde eğitimler verilerek, yediden yetmişe vatandaşlarımızı bilinçlendirdik. Devletimizin desteğiyle Olgunlar Mahallesi’ne Aile Danışma Merkezi kurduk. Vatandaşlarımız tarafından büyük mutlulukla karşılandı. Şimdi çocuklarımız mutlu, aileler mutlu. Allah’a şükür artık hiçbir problem yok.
EN İYİ YATIRIM
GELECEĞE YATIRIM
- İPEK ÖZÇELİK
EBSOV Kadınlar Birliği Başkanı
- EBSOV Kadınlar Birliği olarak Kiraz Cevizli’de bulunan ilkokul ile nasıl bir bağınız var? Burada neler yapıyorsunuz?
- Ege Bölgesi Sanayi Odası, ‘en iyi yatırım geleceğe olan yatırımdır’ ilkesiyle Bergama Dereköy ve Kiraz Cevizli’de okul yaptırarak Milli Eğitim Bakanlığı’na devretmişti. EBSO Vakfı Kadınlar Birliği olarak bizler de bu bölgelerdeki okullara yardım ediyoruz. Cevizli’deki okulun fiziki koşullarını iyileştirmek ve sosyal ihtiyaçlarını sağlamak için TOBB ve EBSO’nun ortaklaşa karşıladığı kırtasiye yardımlarını götürdük. Ayrıca Ramazan ayında ve muhtelif zamanlarda erzak, kırtasiye gibi yardımları kendimiz giderek dağıtıyoruz.
- Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle orada etkinlikler yaptınız. Kadın ve kız çocuklarını güçlendirmek için başka ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?
- EBSO Vakfı birçok öğrenciye maddi manevi destek sağlayarak burs veriyor ki, bu yıl 500 civarı öğrencimiz var. Bu hafta ‘Dünya Kız Çocukları Günü’nü fırsat bilerek Cevizli Köyü’ndeki kız çocuklarına sizin ‘Ezber Bozan Kızlar’ kitabınızı dağıtarak kız çocuklarımızın eğitiminin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmek istedik. Kadınlarımızın evde yaptıkları reçel, turşu, pasta, börekleri, el işlerini kermesler düzenleyerek satmalarına vesile olup onlara ek gelir imkanı sağlarken, bursiyer öğrencilerimize dağıtılmak üzere gelir sağlıyoruz.
- Bu yıl birliğin başkanı oldunuz. Ne gibi hedefleriniz var? Neler yapmayı planlıyorsunuz?
- 17 yıldır EBSOV Kadınlar Birliği’nde birçok farklı görev sonrası bu yıl dönem başkanlığına seçildim. Önceki başkanlarımız gibi ben de birlik ve beraberlikle faaliyetlerimize devam etmek, gönüllülüğe dayalı hizmet bayrak yarışını ileriye taşımak istiyorum. Geleneksel kahvaltı organizasyonumuzu yaptık. Şimdi bursiyerlerimiz ve ailelerimizle bir öğlen yemeği aktivitesinde kişisel gelişimleri için söyleşiler, yine gelenekselleşen ‘gardrop projesi’, bursiyerlerimizi geliştirecek konferanslar organize etmek planlarımız arasında. Genç üyelerimiz, bursiyerlerimize katkı sağlama amaçlı ocak ayındaki tiyatro etkinliğimiz için çok yoğun çalışıyor. En büyük gelir kaynağımız Adnan Saygun Kültür Sanat Merkezi’ndeki konser etkinliğimize bu yıl da güçlü sesleri davet ederek İzmirli sanatseverleri bir araya getirmek istiyoruz. Kadınlar Birliği’ni her zaman destekleyen başta EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve nezdinde değerli yönetim kurulu, meclis ve vakıf üyelerine, bu dönemde benimle yönetimde çalışan Öznur Küçükbayraktar, Handan Atılgan, Aysel Baysak, Gülser Tabağ, Fatma Öz, Benal Özbek ve İncila Kabadayı ile tüm fedakar üyelerimiz ve gönüllülerine çok teşekkür ediyorum.
Şimdi bütün kızlar başkan olmak istiyor
Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle gündeme gelen bir konu da çocuk yaşta evlendirilen kızlardı.
Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı Kadınlar Birliği üyeleri, Kiraz Cevizli Köyü’nde EBSO tarafından yapılan ilkokulu ziyaret ederek bu konuda etkinlikler düzenledi. Kız çocuklarıyla sohbetimizde çoğu ‘Başkan’ olmak istediklerini söyledi. Çünkü onlar için en önemli rol model, şu an Kiraz Belediye Başkanı olan Saliha Özçınar. Kiraz’ın ilk kadın belediye başkanı Özçınar ve kadınlara destek olmak için çalışan EBSOV Kadınlar Birliği Başkanı İpek Özçelik ile sohbet ettik.
BABAMIN VASİYETİYLE BAŞKAN OLDUM
- SALİHA ÖZÇINAR
Kiraz Belediye Başkanı
- Kiraz gibi bir ilçenin ilk kadın belediye başkanı olmanız çok anlamlı. Bu nasıl gerçekleşti ve Kirazlılar size nasıl tepkiler veriyor?
- Babamın vasiyetini yerine getirdim. Babam, 30 yıldır aktif siyasetin içindeydi. En son belediye başkan adayı olmuştu. Adaylığının açıklanmasına bir hafta kala kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Kalp ve damar hastalığı bulunan babamla her konuştuğumuzda, ‘Benim yerimi devralacak sen varsın. Benim görevimi sen yürüt’ diyordu. Ben de ona uygun bir evlat olarak vasiyetini yerine getirdim. Bu vasiyet benim için çok önemliydi. Benim yerime erkek kardeşim de bu göreve soyunabilirdi. Ben cesaret ettim. ‘Ben babamın kızıyım’ dedim. Onun yolunda ilerlemek istedim. Babamın siyasi olarak ilçemizde oyu çoktu. Manevi borcunu ödemek isteyen çok insan vardı. Ben de partizanlık yapmadan, herkesi kucaklayarak bu göreve soyundum ve kazandım. Babamın adına bu görevi yapacağım. İlçede, özellikle kadınlar hep yanımdaydı. Onların çoğunun oyunu aldığımı biliyorum.
ÇOCUKTAN EŞ OLMAZ
- Kiraz’ın adı kız kaçırma ya da erken evlendirilme olaylarıyla gündeme geldi. Şimdi ilçede durum nasıl?
- Sırımlı-Olgunlar hattında kız kaçırmanın sık olduğunu gördük. Çoğu anlaşmalı da olsa reşit olmayan kız çocuklarının mağduriyetleri söz konusuydu. Kızı beğenen, anlaşan kaçırıyor. Anneler, babalar da kaçarak evlenmişler. ‘Sevmiş gitmiş’, ‘sevmiş kaçırmış’ algısını kırmak lazım. Çocuk, çocuktur. Çocuktan eş olmaz, anne olmaz. Geçen seneden bugüne Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız ile işbirliği içinde çeşitli dönemlerde evlerde, kahvehanelerde eğitimler verilerek, yediden yetmişe vatandaşlarımızı bilinçlendirdik. Devletimizin desteğiyle Olgunlar Mahallesi’ne Aile Danışma Merkezi kurduk. Vatandaşlarımız tarafından büyük mutlulukla karşılandı. Şimdi çocuklarımız mutlu, aileler mutlu. Allah’a şükür artık hiçbir problem yok.
EN İYİ YATIRIM
GELECEĞE YATIRIM
- İPEK ÖZÇELİK
EBSOV Kadınlar Birliği Başkanı
- EBSOV Kadınlar Birliği olarak Kiraz Cevizli’de bulunan ilkokul ile nasıl bir bağınız var? Burada neler yapıyorsunuz?
- Ege Bölgesi Sanayi Odası, ‘en iyi yatırım geleceğe olan yatırımdır’ ilkesiyle Bergama Dereköy ve Kiraz Cevizli’de okul yaptırarak Milli Eğitim Bakanlığı’na devretmişti. EBSO Vakfı Kadınlar Birliği olarak bizler de bu bölgelerdeki okullara yardım ediyoruz. Cevizli’deki okulun fiziki koşullarını iyileştirmek ve sosyal ihtiyaçlarını sağlamak için TOBB ve EBSO’nun ortaklaşa karşıladığı kırtasiye yardımlarını götürdük. Ayrıca Ramazan ayında ve muhtelif zamanlarda erzak, kırtasiye gibi yardımları kendimiz giderek dağıtıyoruz.
- Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle orada etkinlikler yaptınız. Kadın ve kız çocuklarını güçlendirmek için başka ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?
- EBSO Vakfı birçok öğrenciye maddi manevi destek sağlayarak burs veriyor ki, bu yıl 500 civarı öğrencimiz var. Bu hafta ‘Dünya Kız Çocukları Günü’nü fırsat bilerek Cevizli Köyü’ndeki kız çocuklarına sizin ‘Ezber Bozan Kızlar’ kitabınızı dağıtarak kız çocuklarımızın eğitiminin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmek istedik. Kadınlarımızın evde yaptıkları reçel, turşu, pasta, börekleri, el işlerini kermesler düzenleyerek satmalarına vesile olup onlara ek gelir imkanı sağlarken, bursiyer öğrencilerimize dağıtılmak üzere gelir sağlıyoruz.
- Bu yıl birliğin başkanı oldunuz. Ne gibi hedefleriniz var? Neler yapmayı planlıyorsunuz?
- 17 yıldır EBSOV Kadınlar Birliği’nde birçok farklı görev sonrası bu yıl dönem başkanlığına seçildim. Önceki başkanlarımız gibi ben de birlik ve beraberlikle faaliyetlerimize devam etmek, gönüllülüğe dayalı hizmet bayrak yarışını ileriye taşımak istiyorum. Geleneksel kahvaltı organizasyonumuzu yaptık. Şimdi bursiyerlerimiz ve ailelerimizle bir öğlen yemeği aktivitesinde kişisel gelişimleri için söyleşiler, yine gelenekselleşen ‘gardrop projesi’, bursiyerlerimizi geliştirecek konferanslar organize etmek planlarımız arasında. Genç üyelerimiz, bursiyerlerimize katkı sağlama amaçlı ocak ayındaki tiyatro etkinliğimiz için çok yoğun çalışıyor. En büyük gelir kaynağımız Adnan Saygun Kültür Sanat Merkezi’ndeki konser etkinliğimize bu yıl da güçlü sesleri davet ederek İzmirli sanatseverleri bir araya getirmek istiyoruz. Kadınlar Birliği’ni her zaman destekleyen başta EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve nezdinde değerli yönetim kurulu, meclis ve vakıf üyelerine, bu dönemde benimle yönetimde çalışan Öznur Küçükbayraktar, Handan Atılgan, Aysel Baysak, Gülser Tabağ, Fatma Öz, Benal Özbek ve İncila Kabadayı ile tüm fedakar üyelerimiz ve gönüllülerine çok teşekkür ediyorum.