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Ayçe Bükülmeyen

Ayçe Bükülmeyen

adikmen@hurriyet.com.tr

Müştemilat Kumpanya ile köylere iyi müzik

21 Kasım 2019

 İZMİR, Seferihisar’da 6 yıl önce başlayan ‘Müştemilat Kumpanya’ adlı oluşum ile farklı müzikler sadece şehir merkezinde değil, kasaba ve köylerde de dinlenir hale geliyor.

Veysel Eryürek öncülüğünde başlayan projenin en büyük destekçisi Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer. Daha önce sadece Seferihisar’da düzenlenen konserler Büyükşehir’in desteğiyle şimdi İzmir’in birçok köyüne gidiyor. Piyanist – Şef Cemile Cabbar yönetimindeki Müştemilat Mandolin Orkestrası’na müthiş yetenekli sanatçı Serap Tamay eşlik ediyor. Bir süredir İzmir’de yaşayan dünyaca tanınmış Arp Sanatçımız Şirin Pancaroğlu da dünya müziklerinden örnekler sunuyor. Dinleyicilerle sohbet edip, bilgilendiren Pancaroğlu belki de hayatlarında ilk kez Arp gören çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Müştemilat Konserlerine katılmaktan büyük memnuniyet duyan Şirin Pancaroğlu anlatıyor...

Müştemilat Kumpanya ile köylere iyi müzik


- Sizin bu projeye katılımınız nasıl gerçekleşti?
- Bu projenin temeli Seferihisar ilçesinde 6 yıl önce atılmıştı. Ben de İstanbul’dan takip ediyordum, ne güzel ve özel işler yapıyorlar diye. Sonra 2017’de ben buralara yakın, Urla’ya taşınca araştırdım. Veysel Eryürek adında bir kültür insanı gönül vermişti Seferihisar’a kaliteli müzik götürmeye ve herkesi ikna etmiş, Belediye Başkanı Tunç Soyer de desteklemişti. Seferihisar’daki yerel kültür ateşi çok etkileyiciydi bu çalışmaların sonucunda. Sonra Veysel Eryürek projeyi genişletirken ben de dahil oldum. Tunç Soyer’in desteğiyle ekim ayından bu yana köylerde konser yapıyoruz, Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle dışarıdan yaptığımız bir kumpanya projesi bu. Veysel Eryürek yerelde çok sıkı çalışıyor; konserler köylüler ve çocuklarla dolup taşıyor.

Müştemilat Kumpanya ile köylere iyi müzik

- Nerelerde konser verdiniz?
- Şimdiye kadar Bergama’nın bir köyünde, Çandarlı’da, Urla Bademler Köyü’nde konser yaptım. Kemalpaşa’nın Yukarı Kızılca köyünde İzmirli müzisyen Bora Uymaz 10 Kasım Atatürk’ü Anma Konseri yaptık. Köylere erkence gidiyor, halkla içiçe oluyoruz. Şehirlerimizde kimi zaman karşılaştığımız buz kesmiş konser salonlarının tepeden bakışlarından sonra köylerdeki bu sıcaklık bana çok iyi geldi. Konserler devam edecek, toplamında 16 köye gidilmiş olunacak ama esas 2020’de çok daha fazla köye gitmeyi düşünüyoruz.

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