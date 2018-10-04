ÜRETİM ve emeğin değeri anlaşıldıkça özellikle kırsal kesimdeki projeler de hızlanıyor. Torbalı’da bulunan Yeniköy’de de son dönemde yapılan birçok çalışma kalkınma ve köylülerin gelir seviyesini artırmayı hedefliyor.
Bu amaçla Rotary 9. Grup kulüpleri Dokuz Eylül Kulübü organizasyonuyla bir proje başlatmış. Metropolis Antik Kenti’nin yaygın tanıtımını sağlamak ve köy kadınlarının üretimlerinin, el emeklerinin satılarak gelir elde etmek için yöreye turlar düzenliyorlar. Ayrıca 7 Ekim Pazar günü Metropolis Antik Anfi Tiyatrosu’nda Olten Filarmoni sponsorluğunda bir klasik müzik konseri gerçekleştirilecek, hem antik kentin tanıtımı hem de gelir sağlanması amaçlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek’in de desteklediği konserin geliri de Yeniköy’ün kalkınması için kullanılacak.
Köyümüzü birlikte kalkındıralım
ÜRETİM ve emeğin değeri anlaşıldıkça özellikle kırsal kesimdeki projeler de hızlanıyor. Torbalı’da bulunan Yeniköy’de de son dönemde yapılan birçok çalışma kalkınma ve köylülerin gelir seviyesini artırmayı hedefliyor.
Bu amaçla Rotary 9. Grup kulüpleri Dokuz Eylül Kulübü organizasyonuyla bir proje başlatmış. Metropolis Antik Kenti’nin yaygın tanıtımını sağlamak ve köy kadınlarının üretimlerinin, el emeklerinin satılarak gelir elde etmek için yöreye turlar düzenliyorlar. Ayrıca 7 Ekim Pazar günü Metropolis Antik Anfi Tiyatrosu’nda Olten Filarmoni sponsorluğunda bir klasik müzik konseri gerçekleştirilecek, hem antik kentin tanıtımı hem de gelir sağlanması amaçlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek’in de desteklediği konserin geliri de Yeniköy’ün kalkınması için kullanılacak.