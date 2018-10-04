Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Ayçe BÜKÜLMEYEN>Köyümüzü birlikte kalkındıralım
"Ayçe Bükülmeyen" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Ayçe Bükülmeyen" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Ayçe Bükülmeyen

Ayçe Bükülmeyen

adikmen@hurriyet.com.tr

Köyümüzü birlikte kalkındıralım

4 Ekim 2018

ÜRETİM ve emeğin değeri anlaşıldıkça özellikle kırsal kesimdeki projeler de hızlanıyor. Torbalı’da bulunan Yeniköy’de de son dönemde yapılan birçok çalışma kalkınma ve köylülerin gelir seviyesini artırmayı hedefliyor.

 

Bu amaçla Rotary 9. Grup kulüpleri Dokuz Eylül Kulübü organizasyonuyla bir proje başlatmış. Metropolis Antik Kenti’nin yaygın tanıtımını sağlamak ve köy kadınlarının üretimlerinin, el emeklerinin satılarak gelir elde etmek için yöreye turlar düzenliyorlar. Ayrıca 7 Ekim Pazar günü Metropolis Antik Anfi Tiyatrosu’nda Olten Filarmoni sponsorluğunda bir klasik müzik konseri gerçekleştirilecek, hem antik kentin tanıtımı hem de gelir sağlanması amaçlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek’in de desteklediği konserin geliri de Yeniköy’ün kalkınması için kullanılacak.

X
﻿
Ayçe BÜKÜLMEYEN Ayçe BÜKÜLMEYENTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri