Kadının zarafeti zeytin ağacında

ZEYTİN ve zeytin ağaçları doğanın bir mucizesi.
Tarih boyunca hem bereketi hem de zarafeti simgelemesi nedeniyle ‘kadın’ı anımsatan zeytin ağaçları, sanata da ilham kaynağı oluyor. Tıpkı ressam Kübra Sabuncu’ya olduğu gibi... Zeytin ağaçlarının gövdelerinde gördüğü şekilleri kadın figürüne dönüştüren ve resmeden Kübra Sabuncu ile doğaya olan tutkusunu tuvallere taşıyan Hülya Özkan, Urla Atölye Kırmızı’da açtıkları sergiye ‘Hayalden Gerçeğe’ adını vermiş.
KÜBRA SABUNCU (Ressam)
ZEYTİN AĞACINA BAKINCA KADIN FİGÜRÜ GÖRÜYORUM
* Resme ilginiz nasıl başladı?
Fırça ve boya ile ilk tanışmam 15 yıl önce akrilik boyalarla başladı. Daha sonra Duncan sır ve sıraltı boyalarla seramik dekorlama eğitimi aldım. Yağlı boya çalışmalarıma 5 yıl önce Erol Deneç atölyesinde başladım. Venedik ve İzmir’de karma sergilere katıldım.
* Zeytin ağaçlarını kadın figürlerine dönüştürme fikri nasıl oluştu?
İki yıl önce Urla’ya taşınınca 500 ile 1000 yıllık zeytin ağaçlarından çok etkilendim. Resimlerini çekmeye başladım ve bunlar tuvalde kadın temasıyla birleşti... Bu yörelerde doğup büyüdüğümüz için mi bilmiyorum zeytin ve kadını çalıştığımda kendimi daha iyi ifade edebiliyorum ve daha zevkli çalışıyorum. Zeytin ağaçlarına dikkatli baktığımda figürler görüyorum ve gördüğüm açıya göre çekiyorum... Bu ağaca baktığımda adım atan uzun elbiseli kadını görüyor, resme başlayınca gerisi tamamlanıyor.
* Siz de ileri yaşlarda resme başlamışsınız. Yeni başlayanlara ne önerirsiniz?
Ben boyamaya akrilik boyalarla, evdeki objeleri boyayıp dekor yaparak başladım. Şimdi yeni çıkan su bazlı tüm yüzey boyaları ile harikalar yaratmak mümkün. Evlerinde mutfak, banyo ve diğer aksesuvarlarını boyayarak hem ekonomiye destek hem de sanatsal yönlerini ortaya çıkarabilirler. Sanatsal işler insanların düşüncelerini olumlu etkiliyor. Toplu olarak sanatın her türüne ihtiyacımız var. Ben zaten bu işlerle ilgilendiğim için uzak durmam mümkün değildi. Akrilik, seramik boyaları, fırçaların ve hobi malzemelerinin bulunduğu Sabuncu Craftsy mağzamızda hem kendimiz sanatla ilgileniyoruz hem de tüm sanat severlere hizmet veriyoruz. Tabii Atölye Kırmızı’nın desteği de önemli. Atölye olarak da galeri olarak da bizlere olanak verdi.
HÜLYA ÖZKAN (Ressam)
DENİZ AŞKIMI TUVALLERE TAŞIDIM
* Resme ilginiz nasıl başladı?
Resim yapmaya ortaokul resim öğretmenim Mesut Sındırgı’nın teşviki ile başladım. O yıllarda açılan okul sergilerine konulan resimlerimin satılması, lise yıllarında resim dersinde yaptığım yağlı boya tablonun liseler arası yarışmada derece almış olması başlangıçla ilgili hatırladıklarım. 1993-2015 arası resimde hiç vakit ayıramadım. 2015’te yaptığım bir resmi, naif ressam Hülya Sezgin’in görerek beni teşvik etmesi ve ondan aldığım dersler ile tekrar boyalar ve fırçalar aktif olarak hayatıma girdi. Doğa ve gezdiğim yerlerde çektiğim fotoğraflardan yola çıkıyorum. Son üç yılda yaptığım resimlere bakınca deniz aşığı olan ben, birçok resmimde kayık, deniz ve göl görüyorum.
Kadının zarafeti zeytin ağacında
ZEYTİN ve zeytin ağaçları doğanın bir mucizesi.
Tarih boyunca hem bereketi hem de zarafeti simgelemesi nedeniyle ‘kadın’ı anımsatan zeytin ağaçları, sanata da ilham kaynağı oluyor. Tıpkı ressam Kübra Sabuncu’ya olduğu gibi... Zeytin ağaçlarının gövdelerinde gördüğü şekilleri kadın figürüne dönüştüren ve resmeden Kübra Sabuncu ile doğaya olan tutkusunu tuvallere taşıyan Hülya Özkan, Urla Atölye Kırmızı’da açtıkları sergiye ‘Hayalden Gerçeğe’ adını vermiş.
KÜBRA SABUNCU (Ressam)
ZEYTİN AĞACINA BAKINCA KADIN FİGÜRÜ GÖRÜYORUM
* Resme ilginiz nasıl başladı?
Fırça ve boya ile ilk tanışmam 15 yıl önce akrilik boyalarla başladı. Daha sonra Duncan sır ve sıraltı boyalarla seramik dekorlama eğitimi aldım. Yağlı boya çalışmalarıma 5 yıl önce Erol Deneç atölyesinde başladım. Venedik ve İzmir’de karma sergilere katıldım.
* Zeytin ağaçlarını kadın figürlerine dönüştürme fikri nasıl oluştu?
İki yıl önce Urla’ya taşınınca 500 ile 1000 yıllık zeytin ağaçlarından çok etkilendim. Resimlerini çekmeye başladım ve bunlar tuvalde kadın temasıyla birleşti... Bu yörelerde doğup büyüdüğümüz için mi bilmiyorum zeytin ve kadını çalıştığımda kendimi daha iyi ifade edebiliyorum ve daha zevkli çalışıyorum. Zeytin ağaçlarına dikkatli baktığımda figürler görüyorum ve gördüğüm açıya göre çekiyorum... Bu ağaca baktığımda adım atan uzun elbiseli kadını görüyor, resme başlayınca gerisi tamamlanıyor.
* Siz de ileri yaşlarda resme başlamışsınız. Yeni başlayanlara ne önerirsiniz?
Ben boyamaya akrilik boyalarla, evdeki objeleri boyayıp dekor yaparak başladım. Şimdi yeni çıkan su bazlı tüm yüzey boyaları ile harikalar yaratmak mümkün. Evlerinde mutfak, banyo ve diğer aksesuvarlarını boyayarak hem ekonomiye destek hem de sanatsal yönlerini ortaya çıkarabilirler. Sanatsal işler insanların düşüncelerini olumlu etkiliyor. Toplu olarak sanatın her türüne ihtiyacımız var. Ben zaten bu işlerle ilgilendiğim için uzak durmam mümkün değildi. Akrilik, seramik boyaları, fırçaların ve hobi malzemelerinin bulunduğu Sabuncu Craftsy mağzamızda hem kendimiz sanatla ilgileniyoruz hem de tüm sanat severlere hizmet veriyoruz. Tabii Atölye Kırmızı’nın desteği de önemli. Atölye olarak da galeri olarak da bizlere olanak verdi.
HÜLYA ÖZKAN (Ressam)
DENİZ AŞKIMI TUVALLERE TAŞIDIM
* Resme ilginiz nasıl başladı?
Resim yapmaya ortaokul resim öğretmenim Mesut Sındırgı’nın teşviki ile başladım. O yıllarda açılan okul sergilerine konulan resimlerimin satılması, lise yıllarında resim dersinde yaptığım yağlı boya tablonun liseler arası yarışmada derece almış olması başlangıçla ilgili hatırladıklarım. 1993-2015 arası resimde hiç vakit ayıramadım. 2015’te yaptığım bir resmi, naif ressam Hülya Sezgin’in görerek beni teşvik etmesi ve ondan aldığım dersler ile tekrar boyalar ve fırçalar aktif olarak hayatıma girdi. Doğa ve gezdiğim yerlerde çektiğim fotoğraflardan yola çıkıyorum. Son üç yılda yaptığım resimlere bakınca deniz aşığı olan ben, birçok resmimde kayık, deniz ve göl görüyorum.