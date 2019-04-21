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Ayçe Bükülmeyen

Ayçe Bükülmeyen

adikmen@hurriyet.com.tr

İzmir’den Londra’ya uzanan başarı hikayesi

21 Nisan 2019

Genç işkadını Feraye Özfesçioğlu, doğup büyüdüğü İzmir’de kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor.

 

BUGÜN sizlere İzmir’de doğup büyüyen ve Londra’da başarılı organizasyonlara imza atan genç bir işkadınından bahsedeceğim. Feraye Özfesçioğlu, birkaç yıl önce İstanbul’da başlattığı etkinlik yönetimi şirketini Londra’ya taşıyarak, Dünya İnsaniyet Forumu gibi önemli zirveleri gerçekleştirmeye başlamış. İngiltere eski Başbakanı Tony Blair, eski Dışişleri Bakanı Jack Strow gibi konuşmacıların katıldığı zirvede 2 İzmirli buluşup sohbet ettik.

İzmir’den Londra’ya uzanan başarı hikayesi

* İzmir’den İngiltere’ye gelişiniz nasıl oldu?
- İzmir Özel Türk Koleji mezunuyum. Sonrasında İstanbul Üniversitesi Mütercim Tercümanlık bölümünü bitirip çalışmaya başladım. Hayatımda hep hedeflerim oldu. Üniversite sonrasında da organizasyon işine girip kendi istediklerimi yapmaya odaklandım. Şu anda da aynı sekilde çalışmaya hem İstanbul’da hem İngiltere’de devam ediyorum.
* Londra’da tam olarak neler yapıyorsunuz?
- Etkinlik yönetimi yaptığımız için İngiltere’de şu andaki ortaklarımızla bağlantılarımız vardı. Birlikte yapı fuarları gibi çeşitli organizasyonlar yapıyorduk. Bundan 4 yıl önce Londra’da da ofisimizin olması yönünde karar aldık. Hem profesyonel anlamda ticari etkinlikler yapıyoruz hem de insani yardım anlamında kar amacı gütmeyen etkinlikler düzenliyoruz.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER AJANSI OLDUK

* Bu yıl Londra’da düzenlenen Dünya İnsaniyet Forumu’nu nasıl gerçekleştirdiniz?
- İstanbul’da düzenlenen World Humanitarian Summit, bir anlamda bu işin temellerini oluşturmuştu. Ondan sonra Birleşmiş Milletler bizi resmi etkinlik ajansi olarak seçti. Dolayısıyla o dönemde yakın ilişkilerimiz oluştu. World Humanitarian Forum, özellikle eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban-Ki Mon’un miras bırakmak istediği bir projeydi. 2017 yılında Aid&Trade Fuarı ve konferans olarak başladık. Öyle önemli konuşmacılar ve konuklarımız oldu ki, bunu forum haline dönüştürdük.
* Bu etkinlikle tam olarak neler yapıyorsunuz?
- Eş zamanlı üç etkinlik var. Biri insani yardım ve uluslararası kalkınma, diğeri afete müdahale, bir diğeri ise itfaiye, ambulans gibi acil yardım bölümü. Tüm bu alanlarda portföy dışında 14 tematik alanımız var. Çok geniş kapsamlı bir çalışma. Temalarla ilgili küçük konferanslar düzenliyoruz. Bilgi transferini de sağlamış oluyoruz.

GENÇLERE TAVSİYEM CESARET

* Birçok genç artık daha küresel işler yapmak, dünya sahnesine çıkmak istiyor. Sizin onlara ne gibi tavsiyeleriniz olabilir?
- İngiltere’de iş yaparken Türk olduğumu hiç unutmuyorum. Bir yanlışlık yaparsam bunun sadece bana değil, Türklere mal edileceğini düşünüyorum. Girişimci olan tüm gençlere en önemli tavsiyem, cesur olmaları ve risk almaktan korkmamaları. Tabii ki gözükara her şeye girsinler demiyorum ama cesaret gerçekten önemli. Bizlerin yurtdışında avantaja dönüştürebilecek birçok vasfımız var. Bunları kullanarak başarılı olabileceğimize inanıyorum.

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