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Ayçe Bükülmeyen

Ayçe Bükülmeyen

adikmen@hurriyet.com.tr

Gençler barışa kafa yoracak

12 Temmuz 2018

SON dönemde uluslararası organizasyonlar çok önem taşımaya başladı.

Bunlardan biri var ki, her yıl Ege’ye birçok farklı ülkeden gençlerin gelmesini ve dünya barışına kafa yormalarını sağlıyor. İngiltere Coventry ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversiteleri organizasyonu olan Küresel Barış Çalıştayı, bu yıl 6’ncı kez düzenleniyor. 16 Temmuz’da başlayacak ve 20 ülkeden 70 katılımcının bir hafta eğitim alacağı etkinliğin bu yılki teması ‘Gençlik ve Barış’ olacak. Eğitmenleri Türkiye ve İngiltere’den gelen, bu etkinliğin en önemli amacı ise barış inşası ve çatışma çözümü ortamlarında çok faydalı olabilecek gençlere, ihtiyaçları olabilecek bilgi ve becerileri kazandırabilmek. Böyle bir etkinliğin Ege Bölgesi’nde düzenlenmesi aslında bir tesadüf değil. Ege’nin kültürel barış ve değişik toplumlardan gelen insanları tarihsel süreçte de başarılı bir şekilde kaynaştırabilen yapısı, bu tür bir etkinliğe ev sahipliği için çok uygun. Bu yıl programın açılışında yapımcılığını ve yönetmenliğini Nurdan Tümbek Tekeoğlu’nun yaptığı ve 1924’deki mübadele sırasında yarım kalan bir aşk hikayesini anlatan ‘İki Yaka Yarım Aşk’ filmi gösterilecek. Aslında bugün yaşanan mülteci krizlerine baktığımızda anlıyoruz ki, insanlık tarihi boyunca hep bu tür acılar, zorluklar yaşanmış. Bu nedenle, Küresel Barış Çalıştayı gibi gençleri barışa yönlendiren etkinliklerin önemi çok büyük...

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