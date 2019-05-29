HADİ bugün tanışalım... Alsancak’ta, kitap imza günümde. ‘Gizemli Işığın İzinde’ kitabını sizlere anlatmak istediklerim için yazdım...
Ne mi anlatıyorum? Bizlere kim olduğumuzla ilgili anlatılmayanlardan bahsediyorum.
Nereden geldiğimizle ilgili, kimlere ait olduğumuzla ilgili gizlenenlerden bahsediyorum.
Orta Asya diye tutturulsa da bizim aslında bu topraklara ait olduğumuzun, Anadolulu olduğumuzun kanıtlarından bahsediyorum...
Ege’nin gerçek tarihinden bahsediyorum.
Neredeyse hiç bilmediğimiz gizemli uygarlık Luvi’lerden, Atalarımızdan bahsediyorum.
İçlerindeki ışığı bulmak için cesaretle yeni bir hayata atılan bir kadın ile bir erkeğin hem Luvileri hem de birbirlerini ve aşkı bulma hikayelerini anlatıyorum. Selimiye’de başlayan öykü İstanbul ve İngiltere’nin ardından İzmir’de son buluyor. Kimbilir, belki İzmir’de daha yeni başlıyor, İzmir’den devam edecek.
Hadi gelin, bugün saat 17.00 - 19.00 arası Alsancak D&R’da buluşalım, konuşalım...
Gelin, bugün tanışalım
HADİ bugün tanışalım... Alsancak’ta, kitap imza günümde. ‘Gizemli Işığın İzinde’ kitabını sizlere anlatmak istediklerim için yazdım...
Ne mi anlatıyorum? Bizlere kim olduğumuzla ilgili anlatılmayanlardan bahsediyorum.
Nereden geldiğimizle ilgili, kimlere ait olduğumuzla ilgili gizlenenlerden bahsediyorum.
Orta Asya diye tutturulsa da bizim aslında bu topraklara ait olduğumuzun, Anadolulu olduğumuzun kanıtlarından bahsediyorum...
Ege’nin gerçek tarihinden bahsediyorum.
Neredeyse hiç bilmediğimiz gizemli uygarlık Luvi’lerden, Atalarımızdan bahsediyorum.
İçlerindeki ışığı bulmak için cesaretle yeni bir hayata atılan bir kadın ile bir erkeğin hem Luvileri hem de birbirlerini ve aşkı bulma hikayelerini anlatıyorum. Selimiye’de başlayan öykü İstanbul ve İngiltere’nin ardından İzmir’de son buluyor. Kimbilir, belki İzmir’de daha yeni başlıyor, İzmir’den devam edecek.
Hadi gelin, bugün saat 17.00 - 19.00 arası Alsancak D&R’da buluşalım, konuşalım...