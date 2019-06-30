Çeşme’de çocuklar Astronomi Okulu’na

NEDENSE bilimi hayatımızdan soyutlayarak sadece okullar ve biliminsanlarına bırakmışız.
Çeşme Jump Start’da, Astronomi Okulu açan Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar Evren ve Jump Start kurucuları Yonca Temizocak O’Mahony ile eşi Ryan O’Mahony’in dediği gibi, bilim hayatımızın her alanında olduğundan herkes, hele ki çocuklar rahatça öğrenebilir.
- Astronomi Okulu projesi nasıl ortaya çıktı?
Serdar Evren: Uzun yıllardır çocuklar için astronomi etkinliği yapıyorum. Geçen sene Jump Start ile Çeşme’de düzenlediğimiz etkinliğimiz çok ilgi görünce bu yaz astronomi okulu açalım istedik. Bu birliktelik kışın da devam edebilir.
Yonca Temizocak O’Mahony: Serdar Hoca gibi çok değerli bir bilim insanı ile onun da hep istediği astronomi okulunu düzenlerken amacımız, çocukların yazı eğlenceli, aktif geçirmeleri için, onları bir adım ileriye götürebileceğine inandığımız etkinlik ve atölyeler yapmak. Serdar Hoca’nın anlatımı ile astronomiyi anlamamak ve sevmemek mümkün değil.
PROF. SERDAR EVREN
ASTRONOMİ HAYATIN HER ALANINDA VAR
- Astronomi çok zor ve ulaşılmaz bir konu gibi yansıtılıyor. Oysa siz şimdi çocuklara öğretmeye kalkıyorsunuz. Bu nasıl olacak?
Astronomi yaşantımızın her alanı içinde bulunan disiplinler arası bir bilim dalı. Evimizden mutfağımıza, elimizdeki cep telefonuna, odamızdaki veya iş yerimizdeki internetten, uydu yayınlarına, hastanelerdeki birçok muayene veya tedavi araçlarından kargo taşımacılığına kadar hep astronominin geliştirdiği araçlardan veya yazılımlardan faydalanıyoruz. Onun için atölyelerde hayal gücünü kullanan çocukların ortaya çıkaracakları ürünler belki de geleceğin birer aleti, aracı veya tasarımı olabilir.
- Neler öğreteceksiniz?
Yaz okulunda 7 haftada 7 temel konu işliyoruz. Çocuklar ilk, yaşadığımız dünyayı öğrencekler. Sonra göktaşı avcılığı yapacak, toprakta küçücük göktaşlarını bulup mikroskopla inceleyecekler. Gezegenler arası yolculuk için roket tasarlayıp fırlatacaklar. Bu roketle Ay’a gidip köy kuracaklar. Gece teleskopla Ay gözlemi yapıp kurmayı düşündükleri köyün arsasını uzaktan gözleyecekler. Güneş’teki patlamaların farklı malzemelerle maketini yapıp teleskopla Güneş gözlemi yapacaklar. Güneş fırını sayesinde yiyeceklerini ısıtacaklar. Gezegenlerini kendi hayal güçleriyle yeniden oluşturup gece teleskopla gökyüzünde gözleyecekler ve gökyüzündeki hareketleri öğrenecekler. Videolar, maketler, teleskop ile gözlemle unutamayacakları bir deneyim yaşayacaklar. Yüksek lisans öğrencim Soner Güngen de eğitmen olacak; hatta lisans öğrencilerimizin de zaman zaman yardımını alacağız.
YONCA TEMİZOCAK O’MAHONY
AMAZIMIZ YAŞADIKLARI DÜNYAYI TANIMALARI VE SEVMELERİ
- Çocukların gök olayları, astronomi bir başka deyişle doğayla ve bilimle bu yaşta bilinçli olarak ilgilenmeye başlamalarının onlara ne gibi etkisi olacak?
Küçük yaşlardan itibaren yaşadıkları dünyayı tanımaları, sevmeleri ve saygı duymalarının çocukların gelişiminde önemli rol oynadığını düşünüyoruz. Astronomi de dahil olmak üzere bütün bilim dalları günlük hayatımızın içinde var. Çocukların bilimi günlük yaşantılarında nasıl kullandıklarını fark etmeleri ve sebep sonuçlarını öğrenmeleri eğitimlerine de destek oluyor.
- Jump Start’a katılmak isteyenler size nasıl ulaşacak?
Jump Start Çeşme programına katılmak isteyenler bizi 0549 495 50 60 numaralı telefondan arayabilir. Tüm aktivitelerimiz için Jump Start Turkey Instagram ve Facebook hesaplarımızı da takip edebilirsiniz.
Çeşme’de çocuklar Astronomi Okulu’na
NEDENSE bilimi hayatımızdan soyutlayarak sadece okullar ve biliminsanlarına bırakmışız.
Çeşme Jump Start’da, Astronomi Okulu açan Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar Evren ve Jump Start kurucuları Yonca Temizocak O’Mahony ile eşi Ryan O’Mahony’in dediği gibi, bilim hayatımızın her alanında olduğundan herkes, hele ki çocuklar rahatça öğrenebilir.
- Astronomi Okulu projesi nasıl ortaya çıktı?
Serdar Evren: Uzun yıllardır çocuklar için astronomi etkinliği yapıyorum. Geçen sene Jump Start ile Çeşme’de düzenlediğimiz etkinliğimiz çok ilgi görünce bu yaz astronomi okulu açalım istedik. Bu birliktelik kışın da devam edebilir.
Yonca Temizocak O’Mahony: Serdar Hoca gibi çok değerli bir bilim insanı ile onun da hep istediği astronomi okulunu düzenlerken amacımız, çocukların yazı eğlenceli, aktif geçirmeleri için, onları bir adım ileriye götürebileceğine inandığımız etkinlik ve atölyeler yapmak. Serdar Hoca’nın anlatımı ile astronomiyi anlamamak ve sevmemek mümkün değil.
PROF. SERDAR EVREN
ASTRONOMİ HAYATIN HER ALANINDA VAR
- Astronomi çok zor ve ulaşılmaz bir konu gibi yansıtılıyor. Oysa siz şimdi çocuklara öğretmeye kalkıyorsunuz. Bu nasıl olacak?
Astronomi yaşantımızın her alanı içinde bulunan disiplinler arası bir bilim dalı. Evimizden mutfağımıza, elimizdeki cep telefonuna, odamızdaki veya iş yerimizdeki internetten, uydu yayınlarına, hastanelerdeki birçok muayene veya tedavi araçlarından kargo taşımacılığına kadar hep astronominin geliştirdiği araçlardan veya yazılımlardan faydalanıyoruz. Onun için atölyelerde hayal gücünü kullanan çocukların ortaya çıkaracakları ürünler belki de geleceğin birer aleti, aracı veya tasarımı olabilir.
- Neler öğreteceksiniz?
Yaz okulunda 7 haftada 7 temel konu işliyoruz. Çocuklar ilk, yaşadığımız dünyayı öğrencekler. Sonra göktaşı avcılığı yapacak, toprakta küçücük göktaşlarını bulup mikroskopla inceleyecekler. Gezegenler arası yolculuk için roket tasarlayıp fırlatacaklar. Bu roketle Ay’a gidip köy kuracaklar. Gece teleskopla Ay gözlemi yapıp kurmayı düşündükleri köyün arsasını uzaktan gözleyecekler. Güneş’teki patlamaların farklı malzemelerle maketini yapıp teleskopla Güneş gözlemi yapacaklar. Güneş fırını sayesinde yiyeceklerini ısıtacaklar. Gezegenlerini kendi hayal güçleriyle yeniden oluşturup gece teleskopla gökyüzünde gözleyecekler ve gökyüzündeki hareketleri öğrenecekler. Videolar, maketler, teleskop ile gözlemle unutamayacakları bir deneyim yaşayacaklar. Yüksek lisans öğrencim Soner Güngen de eğitmen olacak; hatta lisans öğrencilerimizin de zaman zaman yardımını alacağız.
YONCA TEMİZOCAK O’MAHONY
AMAZIMIZ YAŞADIKLARI DÜNYAYI TANIMALARI VE SEVMELERİ
- Çocukların gök olayları, astronomi bir başka deyişle doğayla ve bilimle bu yaşta bilinçli olarak ilgilenmeye başlamalarının onlara ne gibi etkisi olacak?
Küçük yaşlardan itibaren yaşadıkları dünyayı tanımaları, sevmeleri ve saygı duymalarının çocukların gelişiminde önemli rol oynadığını düşünüyoruz. Astronomi de dahil olmak üzere bütün bilim dalları günlük hayatımızın içinde var. Çocukların bilimi günlük yaşantılarında nasıl kullandıklarını fark etmeleri ve sebep sonuçlarını öğrenmeleri eğitimlerine de destek oluyor.
- Jump Start’a katılmak isteyenler size nasıl ulaşacak?
Jump Start Çeşme programına katılmak isteyenler bizi 0549 495 50 60 numaralı telefondan arayabilir. Tüm aktivitelerimiz için Jump Start Turkey Instagram ve Facebook hesaplarımızı da takip edebilirsiniz.