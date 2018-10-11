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Ayçe Bükülmeyen

Ayçe Bükülmeyen

adikmen@hurriyet.com.tr

Bugün ‘Kız Çocukları Günü’

11 Ekim 2018

BUGÜN 11 Ekim Kız Çocukları Günü. EBSO Vakfı Kadınlar Birliği, bugünü Kiraz ilçesinde bulunan Cevizli EBSO İlköğretim Okulu’nda bir etkinlik düzenleyerek daha da anlamlı hale getirdi.

Biliyorsunuz, Kiraz bir süre önce kız çocuklarının erken evlendirilmesi yönündeki haberlerle gündeme gelmişti. Kiraz’ın ilk kadın Belediye Başkanı Saliha Özçınar ve EBSOV Kadınlar Birliği Başkanı İpek Özçelik ile yaptığım röportajı pazar günü okuyabilirsiniz. Ama şunu söyleyebilirim ki, Kiraz’da belediye, kaymakamlık gibi yerel yönetimler ve burada bir ilköğretim okulu yaptıran EBSO Vakfı bu yönde müthiş çalışmalar yapıyor. EBSOV Kadınlar Birliği ile yaptığımız ziyaret ve kırtasiye desteği hem yöre halkını hem de çocukları çok mutlu etti. Sivil toplum ve yerel yönetim işbirliğinin bu güzel çalışması umarım başka yerlere de örnek olur ve ‘Kız Çocukları Günü’ne ihtiyaç duymayacağımız günlere ulaşırız.

EĞİTİM İÇİN PEDALLAYACAKLAR

Çağdaş ve bilimsel eğitime dikkat çekmek, farkındalık ve kaynak yaratmak amacıyla Ege Çağdaş Eğitim Vakfı tarafından düzenlenecek olan Eğitime Pedalla Bisiklet Turu, 21 Ekim Pazar günü Bostanlı İskelesi’nden başlayıp İnciraltı’nda bitecek. Sizler de hem spor yapıp hem de eğitime katkı sağlamak isterseniz www.egitimepedalla.com sitesinden kayıt yaptırabilirsiniz.

 

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