Yetenek mi? Sistem mi?

Benim çocukluğumda öğrenci grupları arasında münazara yapılırdı…En popüler tartışma konusu;“Tabiat mı güçlü, yoksa insan mı? Sorusu idi…
Obradovic ve Jasikevicius en beğendiğim ve saygı duyduğum iki koç.
Obradovic uzun süredir Fenerbahçe Beko’nun başında… Jasikevicius ise “ileride Fenerbahçe’nin başına geçer”, diye düşündüğüm iki koç…
Bu yıl ikisinin de başı dertte…
Zalgiris, kendi sahasında üst üste 8. yenilgisini aldı ve ligin son sırasına demir attı.
Fenerbahçe Beko ise alışık olduğumuzun aksine, 14 maçın 9 tanesinde yenildi ve şimdilik Play-Off barajının gerisinde…
***
İşin ilginç yanı, taraftarları umutlarının yitirmeden salonları dolduruyorlar!
Her maça “artık bugün eski takımımız geri gelecek” umudu ile gidip, benzer bir filmi izliyorlar…
Ancak hiç yılmıyorlar!
Çünkü onlar, oyunu ve takımlarını seviyorlar…
***
Ne oluyor? Diye düşünüyorum…
Ne oluyor? Diye düşünüyorlar…
-----İnanın ben de, bilmiyorum.
Gelin birlikte fikir jimnastiği yapalım…
***
NBA basketbolunu pek sevmem.
Gösteri bölümü daha ön plandadır.
Oyun ağırlıklı olarak hızlı hücuma, oyuncuların bireysel yeteneklerine ve atletik özelliklerine dayalıdır.
Play Off başlayana kadar ciddi bir savunma yapılmaz.
Maç sayısı çok fazladır. ‘Takım idmanı’ yapma şansları azdır. Biraz da bu nedenle ‘koçların sistemleri’ değil, ‘oyuncuların bireysel yetenekleri’ ön plandadır.
Daha doğrusu; koçlar sistemlerini, yetenekli oyuncularının üzerine kurarlar…
Avrupa basketbolu bu yıl maç sayısının artması ile kendi özelliklerini yitirdi. Giderek Amerikan basketboluna benzemeye başladı…
***
Sistem koçları, takımlarına sistemlerini oturtamadan maç yapıyorlar…
Basit sistemleri olanlar kazanıyor.
Hızlı oynayan, bir perdeden sonra üç sayı atan, yetenekli ve atletik oyuncuların üzerine sistemlerini kuran koçlar, başarılı oluyorlar…
Dikkat ederseniz bu ekolün öncülerinden Anadolu Efes, Maccabi ve Real Madrid ilk dört içinde yer alıyorlar.
Diğer ekolün temsilcisi Obradovic’in Fenerbahçe’si ve Jasikevicius’un Zalgiris’i ise geri kalmış durumda…
Bugünkü fotoğraf bu!
Bugünün fotoğrafını irdeleyecek olursak;
“Koş koş takımları”, “setimizi oynayalım” takımlarına karşı, 1-0 önde!
***
Ancak yarışın şimdilik üçte biri bitti.
Sonunda ne olacak?
----Bende merak ediyorum…
Tahminimi sormayın, çünkü duygusalım…
Merak edenler için tahminim:
İşin sonunda;
“Aynı takım ile birkaç kez üst üste yapılan maçları”, koç ağırlıklı sistemleri olan takımlar kazanır!
Bir de küçük bir not ekleyeyim:
Duygum ile yaptığım tahlillerde genellikle yanılırım.
Ancak yanılmaz isem, çok ama çok sevinirim!
Yetenek mi? Sistem mi?
Benim çocukluğumda öğrenci grupları arasında münazara yapılırdı…En popüler tartışma konusu;“Tabiat mı güçlü, yoksa insan mı? Sorusu idi…
Obradovic ve Jasikevicius en beğendiğim ve saygı duyduğum iki koç.
Obradovic uzun süredir Fenerbahçe Beko’nun başında… Jasikevicius ise “ileride Fenerbahçe’nin başına geçer”, diye düşündüğüm iki koç…
Bu yıl ikisinin de başı dertte…
Zalgiris, kendi sahasında üst üste 8. yenilgisini aldı ve ligin son sırasına demir attı.
Fenerbahçe Beko ise alışık olduğumuzun aksine, 14 maçın 9 tanesinde yenildi ve şimdilik Play-Off barajının gerisinde…
***
İşin ilginç yanı, taraftarları umutlarının yitirmeden salonları dolduruyorlar!
Her maça “artık bugün eski takımımız geri gelecek” umudu ile gidip, benzer bir filmi izliyorlar…
Ancak hiç yılmıyorlar!
Çünkü onlar, oyunu ve takımlarını seviyorlar…
***
Ne oluyor? Diye düşünüyorum…
Ne oluyor? Diye düşünüyorlar…
-----İnanın ben de, bilmiyorum.
Gelin birlikte fikir jimnastiği yapalım…
***
NBA basketbolunu pek sevmem.
Gösteri bölümü daha ön plandadır.
Oyun ağırlıklı olarak hızlı hücuma, oyuncuların bireysel yeteneklerine ve atletik özelliklerine dayalıdır.
Play Off başlayana kadar ciddi bir savunma yapılmaz.
Maç sayısı çok fazladır. ‘Takım idmanı’ yapma şansları azdır. Biraz da bu nedenle ‘koçların sistemleri’ değil, ‘oyuncuların bireysel yetenekleri’ ön plandadır.
Daha doğrusu; koçlar sistemlerini, yetenekli oyuncularının üzerine kurarlar…
Avrupa basketbolu bu yıl maç sayısının artması ile kendi özelliklerini yitirdi. Giderek Amerikan basketboluna benzemeye başladı…
***
Sistem koçları, takımlarına sistemlerini oturtamadan maç yapıyorlar…
Basit sistemleri olanlar kazanıyor.
Hızlı oynayan, bir perdeden sonra üç sayı atan, yetenekli ve atletik oyuncuların üzerine sistemlerini kuran koçlar, başarılı oluyorlar…
Dikkat ederseniz bu ekolün öncülerinden Anadolu Efes, Maccabi ve Real Madrid ilk dört içinde yer alıyorlar.
Diğer ekolün temsilcisi Obradovic’in Fenerbahçe’si ve Jasikevicius’un Zalgiris’i ise geri kalmış durumda…
Bugünkü fotoğraf bu!
Bugünün fotoğrafını irdeleyecek olursak;
“Koş koş takımları”, “setimizi oynayalım” takımlarına karşı, 1-0 önde!
***
Ancak yarışın şimdilik üçte biri bitti.
Sonunda ne olacak?
----Bende merak ediyorum…
Tahminimi sormayın, çünkü duygusalım…
Merak edenler için tahminim:
İşin sonunda;
“Aynı takım ile birkaç kez üst üste yapılan maçları”, koç ağırlıklı sistemleri olan takımlar kazanır!
Bir de küçük bir not ekleyeyim:
Duygum ile yaptığım tahlillerde genellikle yanılırım.
Ancak yanılmaz isem, çok ama çok sevinirim!