Sessizce başlıyor, coşku ile bitsin!

Ülkemizin ev sahipliğini yaptığı Avrupa basketbol Şampiyonası sessizce başlıyor… Avrupa’nın en önemli yıldızları parkeye çıkacaklar…

6 şar takımın yer aldığı 4 grupta, toplam 24 ülke mücadele edecek… Tek devreli lig usulü oynanacak maçlar sonunda ilk dört sırayı alan takımlar bir üst tura çıkacak… Aldıkları sıralamaya göre eleme usulü ile yollarına devam edecekler…

Turnuva 31 Ağustos günü başlayacak ve 17 Eylül günü sona erecek… Özet ile bizler 18 gün boyunca; Avrupa’nın en büyük basketbol organizasyonuna ev sahipliği yapacağız ve yıldız oyuncuları canlı izleme şansına sahip olacağız… Milli takımımız, Sırbistan, Rusya, Letonya, İngiltere ve Belçika’nın bulunduğu D grubunda yer alacak…

Ufuk Sarıca’nın yönettiği takımımız geçiş dönemi yaşıyor… Genç yıldız adaylarımız, ağabeylerinden bayrağı devralma sürecinde… Taraftarın vereceği destek, gençlerimizin sıralamadaki yerini belirleyecek…

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Turnuvanın bir numaralı favorisi 6 NBA oyuncusunun yer aldığı İspanya gösteriliyor… Gasol kardeşlerin yanı sıra Hernangomez kardeşler de başrol oynamaya başladı… Sergio Llull yok ama direksiyon Sergio Rodriguez ve Ricky Rubio’nun elinde olacak…

Bir diğer favori Sırbistan… Oynadıkları 7 hazırlık maçının 7’sini de kazandılar. En son turnuvanın iddialı takımlarından Yunanistan’ı farklı yendiler… Teodosic ve Nikola Kalinic sakat oldukları için kadroda yer alamayacaklar… Ancak Fenerbahçe’den tanıdığımız Bogdanovic takımın lideri konumunda… Ayrıca bu yıl Fenerbahçe takımının kadrosuna dahil edilen Marko Guduric merak ile izleyeceğimiz oyuncular arasında… Ayrıca Detroit Pistons oyuncusu 2.22’lik dev Marjanovic’i de ilgi ile izleyeceğiz…

Hazırlık maçlarında çok iyi gözüken Heurtel ve De Colo’nun yer aldığı kadrosu ile Fransa,

Real Madrid’in genç yıldızı Luka Doncic’in yer aldığı Slovenya,

Bojan Bogdanovic ve eski Anadolu Efes oyuncusu Dario Saric’in sürüklediği Hırvatistan,

Datome ve Fenerbahçe’nin yeni transferi Nicola Melly ile İtalya,

NBA Şampiyonu unvanı ile gelen Golden State oyuncusu, Zaza Pachulia ile Gürcistan,

Omri Casspi ile İsrail,

Yakından tanıdığımız oyuncuları ve büyük tecrübesi ile Yunanistan,

2.21 boyunda 22 yaşındaki dev oyuncu Kristaps Porzingis ile Letonya,

Jonas Valanciunas ile Litvanya’yı keyif ile izleyeceğiz…

NBA liginde forma giyen 31 basketbolcu İstanbul’da sahne alacak… “Kaçırmayın” diyorum… Ülkemizde pek fazla kimsenin haberinin olmadığı, sessizce başlayan turnuva coşku ile bitsin istiyorum…