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Ateş Bakan

Ateş Bakan

Oley be!

16 Eylül 2017

Ne yazayım ben sizin için…Ne diyeyim…Mahcubum…Senede bir kez yazarım sizi;O da Dünya Şampiyonasında final oynadığınızda…

Kabahatin büyüğü sizin kızlar… Siz çektiniz çıtayı oraya…Alınlarınızdan öpüyorum… Gurur duyurum ve utanıyorum…


Slovenya’da Dünya 23 yaş altı Voleybol Şampiyonası oynanıyor…Avrupa’dan sadece üç takım katılabildi…Bizim kızlarımızda orada…Sessiz sedasız, gruplarını lider bitirdiler…Bugün Dominik ile finale kalma mücadelesi yaptılar…3-1 geri düştüler… Şaşırmayın yeni kurallar deneniyor bu şampiyonada…Setler 15 de bitiyor ve 4 yapan kazanıyor…3-1 den geri döndüler ve maçı 4*3 kazandılar…Yazalım isimlerini gerçek kahramanlarımızın…Hande Baladin, Ebrar Karakurt, Beyza Arıcı, Saliha Sahin, Tuğba Şenoğlu, ,Çağla Akın, Asli Kalac,  Zehra Güneş, Nursevil Aydınlar, Ezgi Dilik, Bihter Dumanoğlu…

Ebrar Karakurt ismine dikkat!

Bu kızımız henüz 17 yaşında… 23 yaş altı takımımızda oynuyor… Hem de öyle böyle değil, sahiden oynuyor… Takımımızın Hande Baladin’den sonra ikinci skoreri…1.95 boyunda… Dünya’da voleybol ile ilgilenen herkes yakından tanıyor…Bizler de tanıyalım artık(!)

Yarın Dünya Şampiyonu olup gelebilirler…

Sakın havaalanına kırmızı halılar döşemeyin!Sadece şampiyon oldukları gün;Yedi sütuna manşet haber yapmayın!Kilolarınca altın takmaya çalışmayın!Onlar sadece ilgimizi istiyor;Ve sonuna kadar hak ediyor!

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