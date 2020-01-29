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Ateş Bakan

Ateş Bakan

Kaç kez “ENKA Spor Kulübü” adını okudunuz?

29 Ocak 2020

Biliyorum sporu çok seviyorsunuz.

Daha çok gencimizin spor yapmasını istiyorsunuz.

Ülkemizin de çok başarılı olmasını istiyorsunuz.

Amacımız aynı.

Gideceğimiz yol da aynı olmalı!

Önce bir tablo vereyim, iyice inceleyin…  Sonra lütfen birlikte çözümleyelim.

Tablo aslında anlatıyor bütün gerçeği…

 

Tokyo Olimpiyatlarına gitmeyi hak kazanan sporcuların kulüplere göre dağılımı:

 

Kulüp

Oyuncu Sayısı

Fenerbahçe

12

ENKA Spor Kulübü

9

Vakıfbank

4

İstanbul Büyükşehir Belediye

3

Şavkar Jimnastik Kulübü

3

Eczacıbaşı

2

Ankara ASKİ

2

Jandarma Gücü

2

Galatasaray

2

Atlas Global

2

THY

1

Çeşme altı yelken

1

Göztepe

1

Aydın Belediye

1

Sancaktepe Belediye

1

TEDAŞ Ankara

1

Türk Silahlı Kuvvetler Spor Gücü

1

 

Not: Takım sporlarında ülke olarak kazanılan katılım hakkı, bu hakkı kazanan oyuncular tarafından temsil edileceği varsayılmıştır.

 

***

Olimpiyatların başlamasına 176 gün var. Şu anda 48 sporcumuz katılma hakkı kazanmış durumda.

Bu sayı giderek artacak ancak benim verdiğim tablonun özü hiç değişmeyecek!

Bakın görüyorsunuz;

Fenerbahçe Spor Kulübünden 12 sporcu Tokyo’ya gitme hakkı elde etmiş durumda…

Bu bir tesadüf değil!

2016 Rio’da da durum buydu.

2012 Londra Olimpiyatları’nda da durum buydu.

 

***

Sakın yazıyı; “Bu Fenerbahçeli adam yine kendine yontuyor”, diye okumayı bırakmayın!

Bu tablo bize gideceğimiz yolu gösteriyor.

Meseleyi Fenerbahçe odaklı anlatırsam biliyorum, “Fenerbahçeli fanatik” denir ve anlatmak istediğim anlaşılmaz.

İşte bu nedenle;

Konuyu ikinci sırada yer alan Enka üzerinden anlatacağım!

 

****

Bakın Enka Spor Kulübü’nün bu ana kadar 9 sporcusu, Olimpiyat barajını geçmiş.

2016 yılı Rio’da da bu böyleydi!

2012 Londra’da da bu böyleydi!

Şimdi soruyorum…

Bir yıl boyunca spor sayfalarında kaç kez “Enka” adını okudunuz?

Bir yıl boyunca televizyonda kaz kez “Enka” adını duydunuz?

Sosyal medya da 1 kez işittiniz mi?

----Hayır!

Enka bir hayır kurumu değil!

Enka bir devlet kurumu değil!

Enka, bayağı sahici bir şirket.

Amacı da doğal olarak kar etmek!

Adamlar sporcu yetiştiriyor ama 1 liralık reklam bile yapamıyor.

Adamlar zaten reklamı yapılacak spor dallarına da yatırım yapmıyor…

Adamlar bir ideal uğruna Türk sporuna hizmet ediyor.

Vizyonlarını şöyle tanımlamışlar:

“Spor, eğitim ve kültür sanat ile iç içe bir ortamda, bilimsel yöntemlerle eğitilmiş, çağdaş, üreten, sorgulayan ve potansiyelini ortaya çıkartan bireyler yetiştirmektir.”

Demişler…

Sessiz sedasız ülke sporuna hizmet ediyorlar!

O zaman desteklenmeli!

 

***

Olimpiyatlara oyuncu gönderen bütün kulüpler, gönderdikleri sporcu oranında desteklemeli!

Son amatör sporcuları teşvik yasası ile Olimpik sporculara yatırım yapan kulüpler biraz olsun rahatladı…

Ancak yetmez!

Olimpiyatlara oyuncu gönderen kulüpleri, gönderdikleri sporcu oranında desteklemelisiniz!

 

***

Tablo aslında çok net!

Yürümemiz gereken yolu gösteriyor.

Mesela Şavkar jimnastik Kulübü…

Üç tane dünya çapında jimnastikçi yetiştirmiş…

Ellerini sıkmak, alınlarından öpmek gerekiyor…

Yetmez!

Üç yüz tane yetiştirmesi için, yeni yeni ‘Şavkarların’ çıkması için ciddi olarak pirim vermek gerekiyor.

En azından bizlerin bu kulüplerin isimlerini yazmamız gerekiyor!

 

****

Buralarda anlaştık sanırım…

Bir de kimsenin el atmadığı, prestiji ve reklamı pek olmayan spor dalları var…

Üzgünüm ama Güreş.

Tekvando gibi…

Evet, işte belediyeler ve devlet kurumları burada devreye girmeli!

Hatta görev dağılımı bile yapıla bilinir!

Orta Anadolu da güreş sporu yaygındır.

Oradaki belediyeler bu dalda sporcu yetiştirir.

Bir yöre de yüzme, diğer tarafta buz hokeyi…

Önce talebe göre dağıtılır, sonra da görev verilir…

 

***

 

Derdimin Fenerbahçe değil, “üreten kulüpler” olduğu anlaşılmıştır umarım!

2004 yılında Atina’ya 66 sporcu,

2008 yılında Beijing’e 68 sporcu,

2012 yılında Londra’ya 114 sporcu,

2016 yılında Rio’ya 103 sporcu ile katıldık.

2020 yılında şimdilik 48 sporcumuz bu hakkı elde etti…

Önümüzde 116 gün var…

Umuyorum, kendi rekorumuzu kıracağız…

2024 yılında daha çok spor yapan genç,

Daha çok Olimpiyat dileği ile…

 

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