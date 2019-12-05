“Hata”, para ile örtülemez oldu!

Bu sezon enteresan bir lig oynanıyor. Hiç bir takım alıp götüremiyor. Üç büyükler sürekli puan kaybediyor. Ligin lideri olamıyorlar…“Bana mı öyle geliyor?”, “Bundan önce nasıldı?”, diye araştırmak istedim.Türkiye Futbol Liginin son 20 yılını araştırdım. 13 haftanın sonunda neler olmuş? Baktım…
İşte ilgimi çeken notlar:
- Lider Sivasspor’un 27 puanı var.
Az geldi bana… Baktım…
Son 20 yılın en düşük puanlarından birisi. Bundan önce 13. hafta sonunda sadece 2012-2013 sezonunda, liderin puanı 25 olmuş. Diğer sezonlarda 13 haftanın sonunda lider takım büyük oranda, 30 puanın üstüne çıkmış.
- Ligin lideri ile sekizinci sıradaki Galatasaray arasında, sadece 7 puan fark var.
Bana çok az geldi. İnceledim...
Yine ve sadece 2012-2013 sezonunda bu kadar az fark olmuş. Lider ile sekizinci sıradaki fark 6 imiş… Son 20 yılın ortalamasına baktığımızda bu farkın ortalama, 12 olduğunu görüyoruz.
- Üç büyüklerin durumu ise oldukça ilginç…
Tehlike çanları çalıyor. 13 hafta sonunda hiç bu kadar az puan topladıkları olmamış. Bu sezon üç büyükler içinde 13 hafta sonunda en fazla puan toplayan takım, Beşiktaş. Onun da, 24 puanı var. Bir tek geçen sezon, bu sezona benzer bir durum olmuş. Üç büyükler içinde en fazla puan toplayan Galatasaray, 24 puan toplayabilmiş… Yine üçüncü sıradaymış.
Aslında son iki sezonu irdelediğimiz zaman farkın azaldığını, bunun artık bir “eğilim” olarak görüldüğünü söyleyebiliriz.
- Bu karara varmamı güçlendiren bir başka veri de, averajla Yani attıkları gol ile yedikleri gol arasındaki fark… Yine üç büyükleri inceledim. Son 20 yıldaki, üç büyük kulüp içinde en başarılı olanın 13 hafta sonundaki averajına baktım.
Sonuç gerçekten ilginç... Bu sezon en önde olan Beşiktaş’ın averajı, sadece artı 6. Böylesi bir şey hiç olmamış. Üç büyüklerin en iyi durumda olanı 13 hafta sonunda ortalama + 13 averaj yapmışlar... Hele 2011 yılından önceki 10 yıla baktığımızda büyüklerin liderinin averajının + 20 civarında olduğunu görüyoruz.
- Bu sayılar artık bize, güç farkının azaldığına ilişkin bir eğilimi gösteriyor…
Neden?
“Parasını akıllı kullanabilen kulüpler için olanakların genişlediğini”, düşünüyorum.
Oyuncu planlaması yapılırken yurt içi ile sınırlı kalınmayınca, akıllı kullananın, “aklını” kullanma şansı ortaya çıktı. Elindeki yıldız oyuncuyu büyük kulüplere kaptırsa bile, yerine daha az maliyetlisini yurt dışından telafi etme şansı doğdu.
- İkinci olarak da; ‘Hata’, para ile örtülemez edilemez oldu!
Ne demek istiyorum?
Pahalı ama verimsiz bir oyuncuyu transfer eden büyük kulüplerimiz, bu hatalarını onu atıp, yerine bir başkasını alarak örterdi. “Örterdi” derken, borçları artar ancak kamuoyu bu konu ile değil, yerine gelen ile ilgilendiği için üstü örtülmüş gibi olurdu…
Şimdi işte o hataların (borçların) geri ödeme zamanı…
Özetle işleri zor!
“Hata”, para le örtülemez oldu…
Şartlar zorlaştı ve eşitleniyor…
Şimdi aklın ve bilimin zamanı…
“Hata”, para ile örtülemez oldu!
Bu sezon enteresan bir lig oynanıyor. Hiç bir takım alıp götüremiyor. Üç büyükler sürekli puan kaybediyor. Ligin lideri olamıyorlar…“Bana mı öyle geliyor?”, “Bundan önce nasıldı?”, diye araştırmak istedim.Türkiye Futbol Liginin son 20 yılını araştırdım. 13 haftanın sonunda neler olmuş? Baktım…
İşte ilgimi çeken notlar:
Az geldi bana… Baktım…
Son 20 yılın en düşük puanlarından birisi. Bundan önce 13. hafta sonunda sadece 2012-2013 sezonunda, liderin puanı 25 olmuş. Diğer sezonlarda 13 haftanın sonunda lider takım büyük oranda, 30 puanın üstüne çıkmış.
Bana çok az geldi. İnceledim...
Yine ve sadece 2012-2013 sezonunda bu kadar az fark olmuş. Lider ile sekizinci sıradaki fark 6 imiş… Son 20 yılın ortalamasına baktığımızda bu farkın ortalama, 12 olduğunu görüyoruz.
Tehlike çanları çalıyor. 13 hafta sonunda hiç bu kadar az puan topladıkları olmamış. Bu sezon üç büyükler içinde 13 hafta sonunda en fazla puan toplayan takım, Beşiktaş. Onun da, 24 puanı var. Bir tek geçen sezon, bu sezona benzer bir durum olmuş. Üç büyükler içinde en fazla puan toplayan Galatasaray, 24 puan toplayabilmiş… Yine üçüncü sıradaymış.
Aslında son iki sezonu irdelediğimiz zaman farkın azaldığını, bunun artık bir “eğilim” olarak görüldüğünü söyleyebiliriz.
Sonuç gerçekten ilginç... Bu sezon en önde olan Beşiktaş’ın averajı, sadece artı 6. Böylesi bir şey hiç olmamış. Üç büyüklerin en iyi durumda olanı 13 hafta sonunda ortalama + 13 averaj yapmışlar... Hele 2011 yılından önceki 10 yıla baktığımızda büyüklerin liderinin averajının + 20 civarında olduğunu görüyoruz.
Neden?
“Parasını akıllı kullanabilen kulüpler için olanakların genişlediğini”, düşünüyorum.
Oyuncu planlaması yapılırken yurt içi ile sınırlı kalınmayınca, akıllı kullananın, “aklını” kullanma şansı ortaya çıktı. Elindeki yıldız oyuncuyu büyük kulüplere kaptırsa bile, yerine daha az maliyetlisini yurt dışından telafi etme şansı doğdu.
Ne demek istiyorum?
Pahalı ama verimsiz bir oyuncuyu transfer eden büyük kulüplerimiz, bu hatalarını onu atıp, yerine bir başkasını alarak örterdi. “Örterdi” derken, borçları artar ancak kamuoyu bu konu ile değil, yerine gelen ile ilgilendiği için üstü örtülmüş gibi olurdu…
Şimdi işte o hataların (borçların) geri ödeme zamanı…
Özetle işleri zor!
“Hata”, para le örtülemez oldu…
Şartlar zorlaştı ve eşitleniyor…
Şimdi aklın ve bilimin zamanı…