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Ateş Bakan

Ateş Bakan

Filenin Sultanları ile umuda yolculuk…

10 Ocak 2020

Yazıyı yazdığım sırada kızlarımız Belçika ile oynuyor…

Kaybettiğimiz anda Tokyo Olimpiyatlarına gitme şansımız kalmayacak…

Siz de bu yazıyı okuyamayacaksınız, çünkü çöpe gidecek…

Voleybolun ve kadınlarımızın kaderidir bu…

Kazanırlarsa varlıkları hatırlanır.

Kazandıkları zaman da işleri bitmeyecek. Tokyo biletini almak için iki maç daha yapacaklar. İkisini de kazanmak zorundalar…

Gördüğünüz gibi işleri çok zor, bizlere ihtiyaçları var.

 

***

Olimpiyat elemeleri iki grupta oynandı.

Bizim gurup da Hırvatistan, Almanya ve Belçika vardı.

İlk gün Almanya’ya yenildiğimiz an, kaybetme hakkımızı ilk gün yitirmiş olduk. Bundan sonrası hep yokuş yukarı…

Ancak sizler bu kızları tanırsınız… Yaşamları yokuş yukarıya pedal çevirmek ile geçti…

Hepsini de aştılar…

 

***

Diğer gurupta elemelere ev sahipliği yapan Hollanda, Polonya, Bulgaristan ve Azerbaycan var.

Gurubu beklenen aksine Polonya lider bitirdi. Özetle yarın rakibimiz turnuvanın favorisi gösterilen ev sahibi Hollanda…

Gurbetçilerimiz, eminim o salonda olacaklar…Biz de yalnız kalmayacağız…

Belki de ev sahibine ortak olacağız…

Yenersek finali pazar günü, Almanya- Polonya maçının galibi ile oynayacağız…

Belirttiğim gibi bizimkisi umuda bir yolculuk.

Zorlu bir yol.

 

***

Çok genç bir takımız.

İlk 6 oyuncularımızdan;  Ebrar 19, Zehra 20, Hande 22, Cansu 23, yaşında… Uzun yıllar bu forma ile onları alkışlayacağız…

Tokyo’ya gidemesek bile sakın umutsuzluğa kapılmayın… Onlar bize bu güzelliği yaşatacaklar…

Yanlarında namağlup Avrupa Şampiyonu olan 16 yaş milli takım oyuncularımız olacak.

Filenin Sultanlarının yolculuğu hiç bitmeyecek…

Çünkü arkalarında küçük sultanlar ordusu yetişiyor…

Yeter ki bu yolculukta onları yalnız bırakmayalım…

Kaybettiklerinde yazımızı çöpe atmayalım!

Diye yazılmıştı, yazım…

Atamadım…

 

 

 

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