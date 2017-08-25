Kadıköy’ün Fener’i uzun süredir kısık kısık yanıyordu… Ülkeyi aydınlatan Fener, yanıp, yanıp, sönüyor, kendini bile aydınlatamıyordu…

Mahalle halkı bile umudu kesmiş Fenerbahçe’den taşınmış, Ataşehir’de aydınlanıyordu…

Bu yılın başında Aykut Kocaman’ın gelişi ile bir gayret ile yakmaya çalıştılar Feneri…

Şimdilik olmadı…

Gayretleri yetmedi…

Yapamadılar…

***

Ben de uzun süre sonra ilk kez gittim Saraçoğlu’na…

Umut ile gittim… “Değişir” diye gittim…

“Biz bu turu geçeriz, bu takımı yeneriz” diye gittim…

Özlemişim…

Yine Kalamış eski günlerdeki gibiydi… Sarı Lacivert çiçekler aşmıştı…

İlk maçtaki iki farklı yenilginin altından kalkılacağına herkes inanıyordu…

O umut ile takımının arkasında durdu…

Hiç susmadı…

Top Fenerbahçe’ de idi ama Fenerbahçe ısıramıyordu…

Rakibi ürkütemiyor, hataya zorlayamıyordu… Şut atamıyordu… Seyirci “ahhh” bile diyemiyordu…

İstatistikler açık ara Fenerbahçe lehine olsa bile çıplak gözle izlediğinde daha iyi anlaşılıyordu ki;

Bu oyun ve bu oyuncu kadrosu ile bu iş çok zor olacak!

Fener’in ışığı yok…

Maalesef, bu maça ilişkin değil ileriye dönük de ışığı yok…

***

Nasıl olsun ki?

Isınan oyuncular, oyunu çevirecek olanlar, yılların yedeği Aatif, genç takımdan gelen Ahmethan ve maç öncesi sakat olduğu söylenen Soldado…

Sezon başı takımın en umut veren oyuncularından Alper, kamplar bitip İstanbul’a döner dönmez, hiçbir şey oynamadığı ilk yarının sonunda, darbeye bağlı olmadan kasığını tutarak oyunu terk etti(!)

Taraftarın sevgilisi olmuş, formasının hakkını veren Valbuena’nın bozulmasına çeyrek var…

Takımın “her şeyi” rolüne soyunmuş durumda… Hayatında hiç oynamadığı bu rolü oynarken; ya çok hata yapacak, ya sakatlanacak, ya da o da boş verecek…

Üzgünüm bu gün görünen budur…

***

Taraftar, yeni transferlere tolerans tanıyor… Ancak eskiler kredisini tamamen yitirmiş…

Onlar da, hata yapmaktan korkuyor, ağır, geriye ve yana oynuyor…

Özgüven giderek bitiyor…

Kredi ise artık hiç kalmıyor…

***

Nasıl olsun ki?

Dört yıldır santraforu yok bu takımın(!)

Beşiktaş’ı üç yıldır, sırası ile Demba Ba, Gomez, Abubakar götürdü…

Galatasaray, Gomis’i aldı ve iki haftada fark yarattı…

Başakşehir, Adebayor ile oyunu rakip alana taşıyor…

Trabzon, Burak Yılmaz ile iki haftada 4 puan aldı…

Fenerbahçe bu pozisyona, 4 yılda 60 milyon Euro para harcayıp, santraforsuz oynuyor(!)

36 yaşındaki Emre, 89. Dakikada Sevilla defansını tek başına dağıtıyor, tur direkten dönüyor…

Fenerbahçe Emre gitti gideli, orta sahasına bir Emre arayıp duruyor…

Uzatmayalım;

Bu akşam kötü bir akşamdı…

Bir Avrupa hayali daha başlamadan bitti…

Aykut Hocanın “konuşacak fazla bir şey yok” dediği gibi yazacak da pek fazla bir şey yoktu…