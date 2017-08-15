Falcıyım(!)

Yaz aylarında sizler transfer haberleri ile uğraşırken ben yazacak kadar bilgim olmayan, yazsam da pek okunmayacak, Atletizm, Yüzme, Okçuluk gibi yaz sporlarını izlerim...

Gençler Avrupa, Voleybol ve Basketbol turnuvalarını izlerim… Futbolu da izlerim ama Türkiye pek olmaz. Bu nedenle benim de heyecanım kaçar…

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Sizlere bugün “falcılık” yapacağım:

Üç büyük spor dalında geleceğimizi yazacağım…

Kadın Voleybolunda Dünya’nın sayılı ülkelerinden biriyiz… Son 10 yılda da bu konumumuzu devam ettireceğiz…

Erkek Voleybolunda başarılı bir ülke değiliz… Ancak önümüzdeki yıllarda büyük atak yapacağız…

Kadın Basketbolunda önemli ülkelerden biriyiz, maalesef geri gideceğiz…

Erkek Basketbolda önemli ülkelerden biriyiz, konumumuzu koruyacağız!

Futbolda başarılı bir ülke değiliz… Bu konumumuzda olumlu değişimler olabilir. Kahvenin orası karanlık… Çok net göremiyorum… Bir ışık var, ışığa doğru yürürsek, ülkeyi kapsayacak… Üstünü örtersek değişen bir şey olmayacak!

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Nereden çıkardım bunları?

Elbette tahminlerin tutup tutmayacağını bilemiyorum ama elimde analiz yapacağım veriler var…

Gençler turnuvaları büyük ölçüde tamamlandı… Resim, ana hatları ile oraya çıktı…

Tavsiyemdir; Federasyon Başkanları da yapsın ve ona göre geleceği planlamaya başlasın!

Kadın Voleybol A takımımızın Dünya sıralamasındaki yeri:12

Genç kızlarımızın sırası ortalama:5 (U23:2-U20:9-U18:4)

Belli ki geleceğimiz sağlam…

Erkek Voleybol A takımımızın Dünya sıralamasındaki yeri:29

Gençlerimizin ise sırası ortalama:6 (U23:1-U21:6-U19:10)

Dikkatiniz çekerim 23 yaş altı takımımız 1. Sırada…

Belli ki önümüzdeki yıllarda büyük bir atak yapacağız!

Kadın Basketbol A takımımızın Dünya sıralamasındaki yeri:7

Gençlerimizin ise sırası 21…

20 yaş altı takımımız küme düştü… 18 yaş takımımız küme düştü… 16 yaş takımımız 11. oldu…

Geleceğimizin iyi olmadığını görmek için falcı olmaya gerek yok!

Acil önlem gerekiyor!

Erkek Basketbol A takımımızın Dünya sıralamasındaki yeri:8

Gençlerimizin ise sırası 4.

Geleceğin iyi olduğunu söylemek için falcı olmaya gerek yok…

Her ne kadar bu yıl turnuvalarda geçmiş yılların altında kalmış olsalar bile umutsuzluğa gerek yok…

Futbol A takımımızın Dünya sıralamasındaki yeri:33

Gençlerimizin sırasının belirleyecek bir istatistik bulamadım. Ancak sonuçlar belli…

17 yaş altı Milli takımımız hariç son yıllarda finallere katılabilen takımımız yok!

Bu yıl 17 yaş altı milli takımımız, yarı final oynadı ve Ekim ayında Hindistan’da oynanacak Dünya Kupası finallerine gitme hakkı kazandı…

Bir umut ışığıdır…

İrdelenmeli ve örnek olmalıdır…

Takımın çekirdeğini Altınordu ve Galatasaray kulübü oyuncuları oluşturuyordu… Çok iyi oynadılar…

Bu nesil tesadüfen mi toplanmıştır?

Yoksa Altınordu’nun liderliğini yaptığı ve diğer kulüplerimizi de etkileyen bir atılım mıdır?

Göreceğiz…

Yalnız dikkat çekici bir nokta, tüm yaş gruplarında gurbetçi oyuncuların yerini bizim alt yapılarımızın ağırlıklı olarak aldığıdır… Pozitif bir gelişmedir…

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Son 10 yıl için falcılık yaptım…

Bu yıl Futbolda, 21 yaş altında Almanya-İspanya, 19 yaş altında İngiltere- Portekiz, 17 yaş altında, İspanya-İngiltere, final oynadı…

Şimdi bu takımların A takımlarının, önümüzdeki yıllarda yine en ön sıralarda yer alacağını söylersem, sanırım falcı olmam(!)

Akdeniz Oyunlarında final oynayan gençlerimizin daha sonra Avrupa Kupası finallerine gittiğini sonra Dünya 3. Olduğunu hatırlarsınız…

Bu iş sürekliliği olan, sürprizi az olan bir iştir!

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Bu nedenle falcı olmaya gerek yoktur!

Federasyon Başkanlarının A takımının başına, Ahmet yerine Mehmet’i koyarak mucize sonuçlar beklemesi hayal tacirliğidir!

14 yaş altı takımlarından başlayarak bir model yaratmaları, sistem getirmeleri gerekir…

Özellikle eski Basketbol Federasyonunun bir alt yapı modeli vardır…

Minik takımı bir teknik kadroya teslim ederler, takımın temel çekirdeği değişmeden o teknik kadro, o yaş grubunu, 20 yaşına kadar getirir…

Kulüp maçları bittiği anda bu çocuklar uzun süreli yaz kampına alınır ve

Temel basketbol eğitimleri bile ağırlıklı olarak Milli takımda verilir…

Voleybol Federasyonunun, Voleybol Lisesi vardır…

Başarılı sporcular Ankara’da toplanarak, aynı okulda eğitim verirler ve Voleybol idmanı yaparlar…

Bunlar küçük modellerdir ama modeldirler…

Doğrudur yanlıştır ama bir sitemdir!

En kötü model, sistemsizlikten iyidir!

Benim bildiğim Futbol alt yapımızın bir modeli yoktur…

“Sistem getiriyoruz, devrim yapıyoruz” adı altında, teknik adamlar değişir bizde izleriz!

Genç Milli takıma çalıştırıcı olarak getirilen biri, Süper Lig’den teklif aldığında koşarak gider, başarısız olur atılır, tekrar Milli takımda görev alır(!)

Bu nasıl bir iştir, ben de anlamam(!)

Son sözümüzü tekrar edelim;

A takımın başına Ahmet yerine Mehmet’i getirmek ile olmaz!

Giden ortalığı darmadağın etti ise gelenin elbette farkı olur!

Ancak sürekli başarı beklemek, mucize beklemeye benzer!

Mucizeler de ancak kırk yılda bir olur!

İşe en alt yaş gruplarına model getirerek başlamak lazımdır!