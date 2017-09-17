Dünya Şampiyonuyuz…

Fenerbahçe Alanyaspor ile oynarken, ülkenin tamamının sizden hiç haberi yok iken, “Volkan ısınmadı, Ozan’ın göbeği eridi” derken; Siz Dünya Şampiyonu oldunuz! Ne yazayım, ben sizin için? Ne diyeyim? Önce ülkem adına özür dileyeyim… Mahcubum… Senede bir kez yazarım sizi; O da Dünya Şampiyonu olduğunuzda… Kabahatin büyüğü sizin kızlar… Siz çektiniz çıtayı oraya… Alınlarınızdan öpüyorum… Gurur duyuyorum ve utanıyorum…***

Slovenya’da Dünya 23 yaş altı Voleybol Şampiyonası oynanıyor…

Avrupa’dan sadece üç takım katılabildi… Bizim kızlarımızda orada…

Sessiz sedasız, gruplarını lider bitirdiler…

Dominik ile finale kalma mücadelesi yaptılar…

3-1 geri düştüler…

Şaşırmayın yeni kurallar deneniyor bu şampiyonada… Setler 15 de bitiyor ve 4 yapan kazanıyor… 3-1 den geri döndüler ve maçı 4-3 kazandılar… Bu gece ev sahibi Slovenya ile final oynadılar… Ben televizyonda Fenerbahçe’yi izlerken, bilgisayarda sizi takip ettim… İnanın kızlar, Fenerin gollerini bile tekrar verildiğinde izledim… Siz sayıyı aldıkça “golll” diye bağırdım! Alanya golü attığında da bağırmışım… “Adama ne oldu” demişler, olsun desinler… Siz o bayrağı diktiniz ya tepeye… Siz aslında yıllar önce yıldız takımı ile de Dünya Şampiyonu olmuştunuz… O gün ev sahibiydik, bugün gurbette aldınız altın madalyayı… Alınlarınızdan öpüyorum…

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Yazalım isimlerini gerçek kahramanlarımızın… Hande Baladin, Ebrar Karakurt, Beyza Arıcı, Saliha Sahin, Tuğba Şenoğlu, ,Çağla Akın, Asli Kalac, Zehra Güneş, Nursevil Aydınlar, Ezgi Dilik, Bihter Dumanoğlu… Unutmayalım isimlerini… Örnek gösterelim gençlerimize…

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Ebrar Karakurt ismine dikkat! Bu kızımız henüz 17 yaşında… 23 yaş altı takımımızda oynuyor… Kendinden 6 yaş büyük ablaları ile oynuyor… Hem de öyle böyle değil, sahiden oynuyor… Takımımızın Hande Baladin’den sonra ikinci skoreri… 1.95 boyunda… Dünya’da voleybol ile ilgilenen herkes yakından tanıyor… Bizler de tanıyalım artık(!) Dünya’nın en büyük voleybolcularından biri geliyor…

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Kızlarımız, Dünya Şampiyonu olup geliyorlar… Sakın havaalanına kırmızı halılar döşemeyin! Sadece şampiyon oldukları gün; Yedi sütuna manşet haber yapmayın! Kilolarınca altın takmaya çalışmayın! Onlar sadece ilgimizi istiyor! Ancak şampiyon oldukları gün değil sürekli ilgimizi istiyor! Ve sonuna kadar hak ediyor!