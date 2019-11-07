Bir VAR’ mış bir YOK muş…

Geçen sezon:Tam 190 kez Video Hakem Uygulamasına gidilmiş.132 kez hakem kararları değiştirilmiş.Tam 132 kez maçın sonucunu etkileyecek karar düzeltilmiş…Ortalama 132 puan adaletsiz bir şekilde yanlış takıma gideceğine, hakkı olan takıma verilmiş…Daha ne istiyoruz?
Hakem hataları minimuma indirilmiş…
Ligden düşen takımları, şampiyon olan takımı, ligdeki sıralamayı, hakemler değil oynanan futbol tayin etmeye başlamış…
Gerçeği ve adaleti tam olarak bulamasak bile yaklaşmışız…
Evet, Avrupa’ya göre daha çok gitmişiz ve oyunu daha çok durdurmuşuz…
Daha hızlandırmamız gerekirken, niye tamamen yok ediyoruz?
Niye rahatsız oluyoruz bu durumdan?
****
Bu sezon:
Video Hakem Uygulamasına gidilmez oldu…
Son hafta sadece 1 kez VAR’ a gidildi.
Benim okuyup anladığımız VAR protokolüne göre mutlak gidilmesi gereken pozisyonlarda bile gidilmedi.
Bariz hatalardan canı yanan kulüpler;
“Niye VAR uygulamasına gidilmiyor?
Diye haykırınca;
Merkez Hakem Kurulu bir bildiri yayınladı…
Şahsım adına ben bu bildiriden, bu meseleyi ‘iyi kavrayamadıklarını’ kavradım.
***
Birlikte inceleyelim:
“Futbol oyunu içinde asıl önemli olan sahadaki hakem performansıdır.
Bu yüzden VAR Protokolü de hakemlerin ‘VAR yokmuş gibi maç yönetmesi’ gerekliliği üzerine kurulmuştur.”
----Doğru ancak eksik; hakemlerin VAR yokmuş gibi maç yönetmesi” doğrudur. Ancak VAR hakemi ‘yokmuş gibi’ yapamaz!
“Sistem Hakem kararlarında 100% bir doğruluğu değil, açık ve bariz hakem hatalarını sıfırlamak için oluşturulmuştur.”
---- “Açık ve bariz hakem hataları” sözcüğü ucu açık bir anlatımdır. Hatta VAR’ın amacını kavrayamamaktır.
Cümle; ‘100% doğruluğu bulmak mümkün değildir. Ancak amaç yüzde yüz doğruya her gün biraz daha yaklaşmaktır.’ Şeklinde kurulsaydı amacı daha iyi anlatırdı.
“Çoğu karar Hakemin kanaatine göre verilmektedir yani kişiseldir.”
-----Yanlış… Hem de çok büyük yanlış!
Esas mantık hatası yapılan yer işte burasıdır!
Kararlar, hakemin kanaatine göre değil oyun kurallarına göre verilir. Kişisel değildir!
Oyunu, sahadaki oyuncular oynar. Nasıl oynanacağı oyun kurallarında yazar. Hakemin işi bu kurallara göre oyunun sağlıklı ve adaletli oynanmasını sağlamaktır. Bu oyun hakemin inisiyatifine bırakılmayacak kadar büyüktür ve değerlidir.
Kişisel hiç değildir!
Çağımız, her geçen gün hakemin rolünü azaltmak ve oyunu gerçek sahiplerine bırakmak gayreti ile geçmektedir!
“Son olarak VAR Sistemi, sadece net ve bariz hataları (Büyük Skandalları) oyunun içinden çıkarabilmek adına oluşturulmuştur.”
----- Son olarak ne anladığınızı anlamak için kurduğunuz cümlede daha iyi anlatmak için parantez içine aldığınız, (Büyük Skandallar) sözcüğü, bu meseleyi gerçekten hiç kavrayamadığınızı net olarak anlatmaktadır!
***
Merkez Hakem Kurulu’nun kaleme aldığı bu bildiri;
Aslında itiraf gibidir!
Görevlerini kavrayamadıklarını anlatmaktadır!
Kendi rollerini abartmaktadır.
VAR, milyon dolarlara kurulmuştur.
Hakem sayısı iki katına çıkmış, giderler de doğal olarak iki katına çıkmıştır.
Amaç karanlığı azaltmak, daha adil olmaktır.
Oyunun içindeki insan hatalarını minimuma indirmektir.
Hakemlerin bu oyundaki rolü, “oynadıklarını belli etmemektir.”
Bildiri ise “oyun bizim, başrol bizim”, demektedir!
“Aslında her gün bizi konuşun, sakın bizi unutmayın!”
“Eleştirseniz de, bizi yok saymayın”, demektedir.
Hayır!
Oyun sahadaki oyuncuların ve teknik adamların ve seyircilerin oyunudur!
Kulüplerin oyunudur…
Rol çalmaya çalışmayın!
Bir VAR’ mış bir YOK muş…
Geçen sezon:Tam 190 kez Video Hakem Uygulamasına gidilmiş.132 kez hakem kararları değiştirilmiş.Tam 132 kez maçın sonucunu etkileyecek karar düzeltilmiş…Ortalama 132 puan adaletsiz bir şekilde yanlış takıma gideceğine, hakkı olan takıma verilmiş…Daha ne istiyoruz?
Hakem hataları minimuma indirilmiş…
Ligden düşen takımları, şampiyon olan takımı, ligdeki sıralamayı, hakemler değil oynanan futbol tayin etmeye başlamış…
Gerçeği ve adaleti tam olarak bulamasak bile yaklaşmışız…
Evet, Avrupa’ya göre daha çok gitmişiz ve oyunu daha çok durdurmuşuz…
Daha hızlandırmamız gerekirken, niye tamamen yok ediyoruz?
Niye rahatsız oluyoruz bu durumdan?
****
Bu sezon:
Video Hakem Uygulamasına gidilmez oldu…
Son hafta sadece 1 kez VAR’ a gidildi.
Benim okuyup anladığımız VAR protokolüne göre mutlak gidilmesi gereken pozisyonlarda bile gidilmedi.
Bariz hatalardan canı yanan kulüpler;
“Niye VAR uygulamasına gidilmiyor?
Diye haykırınca;
Merkez Hakem Kurulu bir bildiri yayınladı…
Şahsım adına ben bu bildiriden, bu meseleyi ‘iyi kavrayamadıklarını’ kavradım.
***
Birlikte inceleyelim:
“Futbol oyunu içinde asıl önemli olan sahadaki hakem performansıdır.
Bu yüzden VAR Protokolü de hakemlerin ‘VAR yokmuş gibi maç yönetmesi’ gerekliliği üzerine kurulmuştur.”
----Doğru ancak eksik; hakemlerin VAR yokmuş gibi maç yönetmesi” doğrudur. Ancak VAR hakemi ‘yokmuş gibi’ yapamaz!
“Sistem Hakem kararlarında 100% bir doğruluğu değil, açık ve bariz hakem hatalarını sıfırlamak için oluşturulmuştur.”
---- “Açık ve bariz hakem hataları” sözcüğü ucu açık bir anlatımdır. Hatta VAR’ın amacını kavrayamamaktır.
Cümle; ‘100% doğruluğu bulmak mümkün değildir. Ancak amaç yüzde yüz doğruya her gün biraz daha yaklaşmaktır.’ Şeklinde kurulsaydı amacı daha iyi anlatırdı.
“Çoğu karar Hakemin kanaatine göre verilmektedir yani kişiseldir.”
-----Yanlış… Hem de çok büyük yanlış!
Esas mantık hatası yapılan yer işte burasıdır!
Kararlar, hakemin kanaatine göre değil oyun kurallarına göre verilir. Kişisel değildir!
Oyunu, sahadaki oyuncular oynar. Nasıl oynanacağı oyun kurallarında yazar. Hakemin işi bu kurallara göre oyunun sağlıklı ve adaletli oynanmasını sağlamaktır. Bu oyun hakemin inisiyatifine bırakılmayacak kadar büyüktür ve değerlidir.
Kişisel hiç değildir!
Çağımız, her geçen gün hakemin rolünü azaltmak ve oyunu gerçek sahiplerine bırakmak gayreti ile geçmektedir!
“Son olarak VAR Sistemi, sadece net ve bariz hataları (Büyük Skandalları) oyunun içinden çıkarabilmek adına oluşturulmuştur.”
----- Son olarak ne anladığınızı anlamak için kurduğunuz cümlede daha iyi anlatmak için parantez içine aldığınız, (Büyük Skandallar) sözcüğü, bu meseleyi gerçekten hiç kavrayamadığınızı net olarak anlatmaktadır!
***
Merkez Hakem Kurulu’nun kaleme aldığı bu bildiri;
Aslında itiraf gibidir!
Görevlerini kavrayamadıklarını anlatmaktadır!
Kendi rollerini abartmaktadır.
VAR, milyon dolarlara kurulmuştur.
Hakem sayısı iki katına çıkmış, giderler de doğal olarak iki katına çıkmıştır.
Amaç karanlığı azaltmak, daha adil olmaktır.
Oyunun içindeki insan hatalarını minimuma indirmektir.
Hakemlerin bu oyundaki rolü, “oynadıklarını belli etmemektir.”
Bildiri ise “oyun bizim, başrol bizim”, demektedir!
“Aslında her gün bizi konuşun, sakın bizi unutmayın!”
“Eleştirseniz de, bizi yok saymayın”, demektedir.
Hayır!
Oyun sahadaki oyuncuların ve teknik adamların ve seyircilerin oyunudur!
Kulüplerin oyunudur…
Rol çalmaya çalışmayın!